Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khởi công trường nội trú vùng biên Đắk Lắk

Sáng 19.3, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác Trung ương dự lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã Ea Bung (Đắk Lắk) trong bầu không khí vui tươi.

Lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã Ea Bung có tổng mức đầu tư khoảng 250 tỉ đồng từ nguồn vốn Trung ương và địa phương, xây dựng trên diện tích khoảng 6 ha. Khi công trình đưa vào hoạt động sẽ đáp ứng cho hơn 1.300 học sinh của 3 trường tiểu học và 2 trường THCS tại địa phương.

Trong bầu không khí phấn khởi, giáo viên Lương Thị Hường (Trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã Ea Bung) cho biết, Ban giám hiệu nhà trường và học sinh đã chờ đợi từng ngày cho lễ khởi công trường nội trú mới.

Lễ khởi công nhận nhiều sự quan tâm của người dân địa phương ẢNH: HỮU TÚ

Cô Hường cho biết, trường có hơn 50% học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số; hơn 50% hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đời sống của các em học sinh vùng biên giới rất khó khăn. Các em thường sinh sống cùng ông bà vì cha mẹ đi làm ăn xa.

"Khi nghe tin xã nhà được Đảng và Nhà nước quan tâm, xây dựng trường nội trú liên cấp, chúng tôi, phụ huynh và học sinh đều rất phấn khởi. Việc xây dựng trường tạo điều kiện cho các em học sinh được học tập, sinh hoạt thuận tiện. Đồng thời, tạo sự yên tâm cho các phụ huynh đang đi làm ăn xa", giáo viên Lương Thị Hường bày tỏ.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao quà cho học sinh vượt khó học giỏi ở xã Ea Bung ẢNH: HỮU TÚ

Em Đỗ Phương Linh (lớp 5, Trường tiểu học Trần Quốc Toản) chia sẻ: "Khi nghe thầy cô giáo thông báo sắp được học tập ở trường mới, chúng em rất vui mừng. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt và làm một học sinh ngoan".

Dịp này, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao 20 suất quà tặng học sinh vượt khó học giỏi và 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới xã Ea Bung.