Khởi công đồng loạt 121 trường phổ thông nội trú liên cấp trên cả nước

Lễ khởi công, động thổ đồng loạt sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tại 121 trường phổ thông nội trú liên cấp, tương ứng 121 xã biên giới đất liền thuộc 17 tỉnh, thành phố có biên giới, gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công ẢNH: NHẬT BẮC

Tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại 248 xã biên giới đất liền. Trước mắt thí điểm đầu tư hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025; trên cơ sở đó, tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2 - 3 năm tới.

Trong năm 2025 đã có 108 trường khởi công, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30.8.2026; trong đó, có 1 trường đã hoàn thành đầu tư, khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 31.1.2026.

Đến nay, có 17 tỉnh, thành phố đề nghị khởi công xây dựng 121 trường tại các xã biên giới còn lại đồng loạt trong tháng 3.2026, dự kiến vào ngày 19.3. Tính chung tổng số trường đã và đang chuẩn bị đầu tư xây dựng là 229 trường; trong đó đã triển khai trong năm 2025 là 108 trường và dự kiến khởi công lần này là 121 trường.

So với tổng số 248 trường đề xuất ban đầu thì tổng số đến nay giảm 19 trường do một số địa phương có địa hình thuận lợi, học sinh chưa có nhu cầu nội trú, nên không tổ chức mô hình trường phổ thông nội trú; có địa phương như Quảng Ninh đã tự bỏ kinh phí địa phương để xây dựng.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang tập trung chỉ đạo các Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, tổng hợp đề xuất của các tỉnh, thành phố để xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các trường khởi công lần này trước ngày 30.8.2027, kịp thời phục vụ năm học mới 2027 - 2028.

Điểm cầu trung tâm lễ khởi công sáng nay tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự.

Các em học sinh tại điểm cầu rường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm ẢNH: NHẬT BẮC

Các phó thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành tham dự khởi công tại 16 điểm cầu khác trên cả nước. Tại Hà Tĩnh, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công dự án xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở Hương Xuân (xã Hương Xuân).

Hà Tĩnh (một trong 22 tỉnh có biên giới đất liền với 7 xã biên giới) có 5 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 440 tỉ đồng, gồm các trường tại các xã: Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân, Hương Bình.

Tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai, Phó thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khởi công, động thổ Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Lầu. Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc dự Lễ Khởi công, động thổ Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Thông Thụ, xã Thông Thụ, Nghệ An.

Tại Cao Bằng, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Xuân Trường tại xã Xuân Trường.

Tỉnh Cao Bằng có 21 xã biên giới, với đặc thù dân cư phân tán, nhiều điểm lẻ, giao thông khó khăn, cơ sở vật chất trường lớp hạn chế. Vì vậy, việc đầu tư các trường nội trú liên cấp là giải pháp căn cơ, thiết thực nhằm tạo môi trường học tập tập trung, đồng bộ, giảm áp lực thiếu giáo viên, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho địa phương...