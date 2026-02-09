Tổng Bí thư: Quy hoạch TP.HCM cần tính tới tầm nhìn 100 năm

Sáng 9.2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương có buổi thăm, làm việc và chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM và gia đình chính sách, người có công tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những kết quả tích cực trong năm 2025 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM trên các lĩnh vực kinh tế, phát triển hạ tầng, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đối với năm 2026, Tổng Bí thư đánh giá đây là năm có ý nghĩa hết sức đặc biệt với TP.HCM; Trung ương cũng tin tưởng giao nhiều việc mới, việc khó cho địa phương để nắm bắt những cơ hội mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc tết và gợi mở nhiều vấn đề TP.HCM cần tập trung giải quyết trong năm 2026 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Một trong những công việc trọng tâm cần thực hiện ngay là triển khai cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng những chương trình hành động, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ từng tháng, từng quý, từng năm.

Đặc biệt, Tổng Bí thư đề nghị TP.HCM tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn lớn về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, từng bước hình thành các trung tâm về tài chính, logistics, đổi mới sáng tạo tầm khu vực và quốc tế. "Đây là những điểm đột phá rất mới, chúng ta nên tập trung làm sớm", Tổng Bí thư yêu cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu các điểm nghẽn mà TP.HCM đã làm nhiều nhiệm kỳ, nhiều năm nhưng chưa hoàn thành gồm kẹt xe, ô nhiễm môi trường, ngập nước, cháy nổ, mất an toàn thực phẩm.

"Người dân rất bất an, không yên tâm, không biết chuẩn mực nào an toàn. Hàng giả, hàng kém chất lượng không biết chuẩn mực như thế nào", Tổng Bí thư nhấn mạnh, đồng thời dẫn chứng các cụ già, trẻ em cần sữa để bồi bổ cơ thể nhưng lại gặp phải sữa giả.

Mời người dân góp ý quy hoạch TP.HCM tầm nhìn trăm năm

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định TP.HCM muốn phát triển thì phải lập quy hoạch bài bản cho thành phố mới sau khi sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu với sự tham gia của các nhà khoa học, kiến trúc sư, tư vấn nước ngoài.

Theo đó, TP.HCM cần làm rõ quy mô, hiện trạng và xác định 5 năm nữa bộ mặt đô thị thay đổi ra sao, những tuyến đường nào được làm mới, cầu phà ra sao. Thậm chí, TP.HCM cần tính đến quy hoạch 50 năm, 100 năm tới.

"Nếu lập được quy hoạch TP.HCM 100 năm nữa sẽ thế nào thì đưa ra cho toàn dân góp ý. Nếu đã thống nhất rồi thì cứ căn cứ vào đó mà thực hiện", Tổng Bí thư gợi mở. Việc này giúp người dân biết trong thời gian tới khu vực mình sinh sống sẽ thay đổi thế nào, những tuyến đường, cây cầu nào được xây dựng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng gợi mở tiêu chuẩn chất lượng chung của TP.HCM, có thể vượt trội hơn các địa phương khác nhưng vẫn phù hợp với bối cảnh chung cả nước. Vừa rồi, TP.HCM muốn phát triển hạ tầng giao thông, tàu điện ngầm, đường sắt trên cao thì có nhiều doanh nghiệp đăng ký tham gia. Khi có quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng thì đây sẽ là một trong những cơ sở để cấp phép đầu tư, bên cạnh việc đánh giá năng lực của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cần tính đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn, nguồn lực đầu tư công, phải tính toán được thời gian thu hồi vốn, không chỉ giải ngân hết vốn đầu tư công là xong nhiệm vụ.

"Ví dụ công trình này Nhà nước đầu tư mười nghìn tỉ đồng thì mỗi năm đóng góp cho tăng trưởng TP.HCM bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu năm thì thu hồi vốn. Phải xác định được thì mới quyết định đầu tư", Tổng Bí thư dẫn chứng.