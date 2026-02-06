Lộ diện nhà đầu tư chiến lược đăng ký dự án Bình Quới - Thanh Đa

Ngày 6.2, HĐND TP.HCM thông qua việc bỏ đấu thầu và chuyển sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đối với dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, phường Bình Quới.

Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa rộng khoảng 423 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 98.000 tỉ đồng. Theo quy hoạch, khu vực Bình Quới - Thanh Đa được xác định là khu vực trung tâm đô thị, hành chính và công viên ngập nước, giữ vai trò trọng điểm trong cấu trúc phát triển không gian đô thị của thành phố.

Giữa tháng 1.2026, TP.HCM thông báo công khai tìm nhà đầu tư chiến lược. Sở Tài chính cho biết, ngày 16.1, liên danh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group), Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án.

Trong 7 ngày tiếp theo kể từ ngày 16.1, Sở Tài chính không tiếp nhận thêm hồ sơ của nhà đầu tư khác.

Liên danh Tập đoàn Sun Group nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Căn cứ số lượng hồ sơ hợp lệ, UBND TP.HCM cho biết trong trường hợp này, việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa thực hiện theo điểm a khoản 7 điều 7 Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, tức là lựa chọn theo hình thức chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP.HCM.

Dự án này có tác động lớn nên Đảng ủy UBND TP.HCM đã xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Ngày 4.2, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ban hành kết luận, trong đó thống nhất chủ trương xác định dự án Bình Quới - Thanh Đa là dự án chiến lược, đồng thời thống nhất chủ trương áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo đề xuất của Đảng ủy UBND TP.HCM. Như vậy, dự án trên không tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư nữa, thay vào đó UBND TP.HCM sẽ lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để triển khai dự án.

Trong thông báo hồi giữa tháng 1.2026, UBND TP.HCM cho biết việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo cơ chế xem xét, chấp thuận nhà đầu tư chiến lược, căn cứ Nghị quyết 98/2023 và Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội.

Cụ thể, trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đề xuất và đáp ứng đầy đủ điều kiện nhà đầu tư chiến lược theo quy định, TP.HCM sẽ xem xét, quyết định lựa chọn.

Còn nếu có từ 2 nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 7 ngày, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ báo cáo UBND TP.HCM ban hành tiêu chí chấm điểm, đồng thời thành lập hội đồng xét duyệt để bảo đảm việc lựa chọn được thực hiện công khai, minh bạch và công bằng.