TP.HCM tìm nhà đầu tư chiến lược làm 'siêu dự án' Bình Quới - Thanh Đa

Ngày 14.1, UBND TP.HCM công khai thông tin và tiếp nhận đề xuất đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa theo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược quy định tại Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội.

Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được triển khai tại phường Bình Quới, trên khu đất rộng khoảng 405,9 ha, được bao bọc bởi sông Sài Gòn, có ranh giới tự nhiên rõ ràng.

Nơi đây được định hướng phát triển thành khu đô thị tổng hợp, bao gồm khu ở, khu chức năng hỗn hợp, trung tâm hành chính - dịch vụ, thương mại, du lịch, không gian công viên, cây xanh, mặt nước và hệ thống hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội đồng bộ, gắn với vai trò công viên ngập nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đây là khu trọng điểm phát triển đô thị theo quy hoạch chung đã được phê duyệt tại Quyết định 1125 năm 2025 của Thủ tướng.

Khu vực Bình Quới - Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM) đang được kêu gọi nhà đầu tư chiến lược ẢNH: NHẬT THỊNH

Ưu tiên nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết 260 của Quốc hội

Tổng mức đầu tư khu đô mới Bình Quới - Thanh Đa dự kiến vượt ngưỡng 50.000 tỉ đồng, đủ điều kiện để xem xét áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thuộc danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội.

UBND TP.HCM cho biết việc công khai thông tin dự án nhằm tạo cơ sở để các nhà đầu tư chiến lược quan tâm tiếp cận, nghiên cứu và đề xuất phương án thực hiện. Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo cơ chế xem xét, chấp thuận nhà đầu tư chiến lược, căn cứ Nghị quyết 98/2023 và Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội.

Cụ thể, trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đề xuất và đáp ứng đầy đủ điều kiện nhà đầu tư chiến lược theo quy định, TP.HCM sẽ xem xét, quyết định lựa chọn.

Trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 7 ngày, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ báo cáo UBND TP.HCM ban hành tiêu chí chấm điểm, đồng thời thành lập hội đồng xét duyệt để bảo đảm việc lựa chọn được thực hiện công khai, minh bạch và công bằng.

Phát triển khu Bình Quới - Thanh Đa hiện đại, bền vững

Về thời gian tiếp nhận hồ sơ, UBND TP.HCM bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư chiến lược được tiếp nhận kể từ ngày thông báo này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của TP.HCM.

Cơ quan đăng ký đầu tư không xem xét và trả lại hồ sơ của các nhà đầu tư khác nộp sau thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư đầu tiên.

Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM hoặc thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định.

Bán đảo Thanh Đa thường xuyên bị ngập khi triều cường ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của người dân ẢNH: PHẠM HỮU

UBND TP.HCM đề nghị nhà đầu tư chiến lược quan tâm dự án nghiên cứu kỹ các nghị quyết và quy định hiện hành, đồng thời chuẩn bị hồ sơ đề xuất thể hiện rõ năng lực tài chính, kinh nghiệm, phương án đầu tư, điều kiện thực hiện dự án và các cam kết phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Thành phố cũng khuyến khích các nhà đầu tư có uy tín, năng lực tham gia nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án, góp phần phát triển khu vực Bình Quới - Thanh Đa trở thành khu đô thị hiện đại, sinh thái, bền vững.