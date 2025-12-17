Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM quy hoạch Khu đô thị Đại học quốc tế cho 60.000 sinh viên

Sỹ Đông
Sỹ Đông
17/12/2025 05:00 GMT+7

UBND TP.HCM duyệt nhiệm vụ quy hoạch Khu đô thị Đại học quốc tế với quy mô 880 ha ở xã Xuân Thới Sơn, là nơi học tập của 60.000 sinh viên.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đại học quốc tế, xã Xuân Thới Sơn (thuộc huyện Hóc Môn cũ), có quy mô 880 ha. Giới hạn khu vực lập quy hoạch gồm: phía đông nam giáp kênh An Hạ; phía tây, tây nam giáp tỉnh Tây Ninh và kênh 8, xã Xuân Thới Sơn; phía bắc giáp kênh Xáng.

Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được phê duyệt.

Quy hoạch cũng định hình cụ thể các khu chức năng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, phát triển, thực hiện dự án đầu tư, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và kiến trúc cảnh quan với các khu vực khác.

TP.HCM quy hoạch khu đô thị đại học quốc tế cho 60.000 sinh viên - Ảnh 1.

Khu đô thị Đại học quốc tế nằm gần quốc lộ 22, thuộc địa bàn xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM)

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Khu đô thị Đại học quốc tế được định hình là khu chức năng nghiên cứu đào tạo, hạt nhân của cụm trung tâm đào tạo phía bắc TP.HCM kết hợp với các cơ sở nghiên cứu đào tạo lớn khác nhằm hỗ trợ giảm tải áp lực cho khu vực trung tâm thành phố.

Đây cũng là khu vực trọng điểm phát triển có vai trò trung tâm vùng nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo cơ hội việc làm và môi trường sống chất lượng cao, cung cấp các tiện ích vui chơi giải trí, hạ tầng xã hội cho người dân trong khu vực.

Về chỉ tiêu, nhiệm vụ quy hoạch đưa ra dự báo quy mô dân số khoảng 135.000 người và quy mô sinh viên dự kiến 60.000 người. Các chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật theo quy mô cấp đô thị, phù hợp định hướng quy hoạch chung của TP.HCM.

