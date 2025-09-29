Tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM

Tại kỳ họp thứ 4 ngày 29.9, HĐND TP.HCM thông qua tờ trình của UBND TP.HCM việc thành lập lại Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

Ngày 15.11.1975, UBND Quân quản TP.HCM ban hành Quyết định số 316/TCCQ thành lập Sở Kiến trúc và Quản lý nhà đất, cơ quan chuyên môn quản lý công tác xây dựng của thành phố. Năm 1987, Văn phòng Kiến trúc sư trưởng được thành lập, tham mưu trực tiếp cho UBND trong công tác quy hoạch, lập và cải tạo quy hoạch xây dựng.

Đến ngày 27.11.2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 168/2002/QĐ-TTg thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Kiến trúc sư trưởng. Sau 50 năm phát triển, từ ngày 1.3.2025, thành phố hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành Sở Xây dựng TP.HCM theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND.

Từ 1.7.2025, sau khi sáp nhập tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM tiếp tục sắp xếp bộ máy hành chính theo Nghị quyết số 368. Hiện Sở Xây dựng TP.HCM gánh khối lượng công việc rất lớn với nhiều lĩnh vực quản lý đô thị, khiến một số chức năng về quy hoạch, kiến trúc chưa được triển khai bài bản, chuyên sâu.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM được tái lập ẢNH: WEBSITE SỞ XÂY DỰNG TP.HCM

Trước sáp nhập, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM có 8 phòng chuyên môn và 4 đơn vị sự nghiệp công lập với tổng 111 biên chế công chức, 47 người hưởng lương ngân sách và 43 người tự chủ chi thường xuyên. Sau khi hợp nhất, nhiều phòng ban đã sáp nhập, đổi tên hoặc hợp nhất để tinh gọn bộ máy.

TP.HCM hiện là đô thị đặc biệt, có 168 đơn vị hành chính cấp xã và đặc khu, diện tích hơn 6.772 km², dân số trên 14 triệu người, đóng góp 33,3% ngân sách quốc gia. Trong 7 tháng đầu năm 2025, thành phố đón gần 22 triệu lượt khách vãng lai, tổng chi ngân sách 98.290 tỉ đồng, giải ngân đạt 47.577 tỉ đồng (40% kế hoạch vốn Thủ tướng giao).

Với quy mô không gian và dân số lớn, thành phố cần điều chỉnh, lập mới hơn 200 quy hoạch phân khu và hơn 2.000 quy hoạch chi tiết để phù hợp địa giới hành chính sau sáp nhập. Mục tiêu đặt ra là đưa TP.HCM trở thành một trong 100 thành phố đáng sống trên thế giới, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng, nhà ở, giao thông, quản lý tài nguyên nước và chống ngập.

Việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM được xác định mục tiêu là thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, sinh sống và đầu tư của người dân, doanh nghiệp.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM sẽ có 6 phòng chuyên môn (Văn phòng, phòng Tổng hợp và ứng dụng công nghệ số, phòng Quy hoạch chung, phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, phòng Quy hoạch - Kiến trúc khu vực, phòng Kiểm tra và Pháp chế) và 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gồm: Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM, Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM và Ban Quản lý phát triển đô thị TP.HCM.

Trụ sở chính đặt tại số 168 Pasteur (phường Sài Gòn, TP.HCM) và cơ sở 2 tại số 198 Bạch Đằng (phường Bà Rịa, TP.HCM).

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM dự kiến chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.10.2025.