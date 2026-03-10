Đà Nẵng: Tổng lực xây 6 trường nội trú, kiên quyết thay thế nhà thầu chậm trễ

Sáng 10.3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chủ trì phiên họp nhằm quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn thành phố.

Những 'điểm nghẽn' cần khơi thông gấp

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong tổng số 6 công trình trường học, hiện có 3 công trình đang thi công phần móng, 3 công trình còn lại mới triển khai các hạng mục san nền và đào móng.

Một số địa phương vẫn chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng do còn hộ dân đang thương thảo phương án bồi thường, tái định cư, khiến tiến độ chung bị chậm so với kế hoạch.

Qua rà soát, công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa bàn vẫn còn vướng mắc. Cụ thể, tại xã A Vương còn 5 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường; tại xã La Dêê còn 1 hộ chưa đồng ý phương án tái định cư. Một số công trình cũng chậm tiến độ thi công, như trường tại xã Đắc Pring chậm từ 19 - 22 ngày, công trình tại La Dêê chậm 11 ngày so với kế hoạch.

Công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS A Vương đang trong quá trình thi công ẢNH: C.X

Ngoài ra, đến nay có 5/6 địa phương vẫn chưa hoàn thành đề án thành lập trường phổ thông nội trú liên cấp theo chỉ đạo của thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết dù công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã được triển khai quyết liệt, sát sao nhưng khâu tổ chức thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công.

Theo ông Quang, đây là các công trình có ý nghĩa chính trị – xã hội đặc biệt quan trọng, được Trung ương cho phép áp dụng cơ chế đặc thù như chỉ định thầu, rút gọn thủ tục và triển khai thi công song song với hoàn thiện hồ sơ. Nguồn kinh phí cơ bản đã được bố trí đầy đủ, thành phố cũng chủ động tháo gỡ nhiều khó khăn về vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở khâu tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương và thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để bảo đảm các công trình hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng, chậm nhất trước ngày 30.8.

Các đơn vị cũng cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố, đồng thời chủ động xây dựng phương án khai thác, sử dụng hiệu quả các trường học sau khi hoàn thành.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan phải khẩn trương khảo sát số lượng học sinh tại các xã biên giới để xây dựng phương án tổ chức học nội trú, bán trú phù hợp, bảo đảm tất cả học sinh trong độ tuổi đều được đến trường.

Đảng ủy UBND thành phố được giao xây dựng kế hoạch tiến độ thi công chi tiết theo từng giai đoạn, cập nhật thường xuyên theo tuần, thậm chí theo ngày; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

'Tối hậu thư' cho mặt bằng và tiến độ thi công

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng tại A Vương và La Dêê, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15.3. Trường hợp đã vận động, tuyên truyền đầy đủ nhưng người dân vẫn không hợp tác thì cần áp dụng các biện pháp theo quy định để bảo đảm tiến độ chung.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp ẢNH: MAI QUANG

Đối với các nhà thầu, Ban quản lý dự án phải rà soát tiến độ từng hạng mục, xây dựng "đường găng tiến độ", tăng cường nhân lực, máy móc và tổ chức thi công cả ban đêm nếu cần thiết. Những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tiến độ sẽ bị xem xét chấm dứt hợp đồng để thay thế.

"Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của thành phố, vì vậy các sở, ngành và địa phương cần triển khai đồng bộ từ giải phóng mặt bằng, thi công đến chuẩn bị đội ngũ giáo viên, trang thiết bị, bảo đảm các trường có thể hoạt động ngay khi hoàn thành xây dựng", ông Quang nhấn mạnh.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng khẳng định việc đầu tư xây dựng hệ thống trường học tại khu vực miền núi là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần được triển khai với tinh thần khẩn trương và quyết liệt.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu tăng cường phối hợp, động viên các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công theo tinh thần của "Chiến dịch Quang Trung", đồng thời kiên quyết xử lý các đơn vị chậm trễ, không bảo đảm tiến độ.

Song song với quá trình xây dựng, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực để bảo đảm công tác quản lý, vận hành và giảng dạy ngay khi các trường hoàn thành và đi vào hoạt động.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, bởi đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng đồng bào miền núi.