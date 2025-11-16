Quảng Ngãi khởi công 4 trường phổ thông nội trú 600 tỉ đồng tại xã biên giới

Sáng 16.11, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi công xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại các xã biên giới Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi và Mô Rai.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và phát lệnh khởi công công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – THCS Dục Nông, Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Biểu tượng của niềm tin và sự đoàn kết

Tại điểm cầu chính ở xã Dục Nông, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và phát lệnh khởi công công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS Dục Nông. Cùng thời điểm đó, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tham dự lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Mô Rai.

Các đại biểu ấn nút khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại các xã biên giới Dục Nông ẢNH: HẢI PHONG

Bốn ngôi trường này có quy mô 151 phòng học, đáp ứng chỗ học cho hơn 5.100 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Khi hoàn thành, đây sẽ là những điểm trường trung tâm, góp phần nâng mặt bằng giáo dục, đồng thời tạo điều kiện để học sinh vùng biên giới được tiếp cận môi trường học tập an toàn, hiện đại, đồng bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: HẢI PHONG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh việc xây dựng các trường phổ thông liên cấp không chỉ là đầu tư cơ sở vật chất giáo dục, mà còn mang ý nghĩa lớn về chính trị, xã hội và chiến lược.

"Những ngôi trường này là biểu tượng của niềm tin, của ý chí vươn lên và sự đoàn kết giữa miền xuôi - miền ngược, giữa nhân dân cả nước với đồng bào vùng biên giới", ông Nguyễn Hòa Bình nói.

Theo Phó thủ tướng, việc khởi công hệ thống trường nội trú biên giới là bước triển khai quan trọng của Kết luận 81 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 298 của Chính phủ. Đến nay, trên cả nước đã có 100/248 trường trong đề án được khởi công, cho thấy quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo sự nghiệp giáo dục ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tặng tượng Bác Hồ cho UBND xã Dục Nông ẢNH: HẢI PHONG

Phó thủ tướng cũng bày tỏ sự tri ân đối với đội ngũ nhà giáo đang ngày đêm bám bản, bám lớp nơi biên cương, thực hiện "nhiệm vụ thiêng liêng và vinh quang" là gieo chữ, trồng người trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn.

Các đại biểu tặng áo ấm cho học sinh ở xã Dục Nông ẢNH: HẢI PHONG

Trường kiểu mẫu cho vùng biên

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Ngãi được phê duyệt xây dựng 9 trường nội trú biên giới, trong đó giai đoạn đầu khởi công 4 trường ở Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong. Tất cả công trình đều đặt mục tiêu hoàn thành trước năm học 2026.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: HẢI PHONG

Mỗi trường có quy mô từ 30 - 47 lớp, phục vụ trên 1.000 học sinh; riêng Trường phổ thông nội trú liên cấp Dục Nông có quy mô lớn nhất, đáp ứng cho 1.600 học sinh. Trường được thiết kế đồng bộ gồm khu nhà học, nhà nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, thư viện, nhà ăn, khu rèn luyện thể chất cùng các hạng mục phụ trợ khác, hướng đến mô hình đào tạo toàn diện.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định việc đầu tư xây dựng 4 trường nội trú liên cấp ở vùng biên là bước cụ thể hóa chủ trương chăm lo giáo dục của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số. "Tỉnh cam kết tập trung mọi nguồn lực, phát huy truyền thống hiếu học và tinh thần đoàn kết để các công trình sớm hoàn thành, trở thành những ngôi trường kiểu mẫu, là điểm sáng của giáo dục Quảng Ngãi", ông Giang nói.

Ấm áp Ngày hội đại đoàn kết tại thôn Chả Nhầy

Cũng trong sáng 16.11, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác Trung ương đã tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chả Nhầy, xã Dục Nông.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chả Nhầy, xã Dục Nông, Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Phó thủ tướng thường trực đã ân cần thăm hỏi, động viên và ghi nhận những nỗ lực của bà con trong việc phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và chung tay xây dựng nông thôn mới. Ông đánh giá cao tinh thần đoàn kết của cộng đồng, đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc huy động sức dân, góp phần thay đổi diện mạo thôn bản vùng biên.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tặng quà cho thôn Chả Nhầy, xã Dục Nông ẢNH: HẢI PHONG

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng các lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chụp ảnh lưu niệm với người dân thôn Chả Nhầy, xã Dục Nông ẢNH: HẢI PHONG

Phó thủ tướng thường trực mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân Dục Nông tiếp tục phát huy kết quả đạt được, giữ vững khối đại đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và gìn giữ môi trường văn hóa truyền thống.