Sắp khánh thành trường học liên cấp hiện đại bậc nhất vùng biên giới Điện Biên

Chỉ sau hơn 5 tháng thi công với quyết tâm cao của hệ thống chính trị và sự hỗ trợ của Tập đoàn Sun Group, khu đất hoang vu giữa núi rừng Điện Biên đã trở thành trường phổ thông nội trú liên cấp hiện đại bậc nhất vùng biên giới. Trước thời điểm khánh thành, cùng ngắm nhìn những hình ảnh đầu tiên về ngôi trường đặc biệt này.
Khởi công từ cuối tháng 7.2025, Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở xã Si Pa Phìn đến nay đã cơ bản hoàn thành, dự kiến khánh thành ngày 31.1 tới.
Dự án do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 triển khai từ nguồn vốn hỗ trợ của TP.Hà Nội và nguồn xã hội hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư. Bên cạnh vai trò thi công, Sun Group còn đóng vai trò tư vấn giám sát, hỗ trợ địa phương tối đa trong công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ pháp lý.
Trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn, Điện Biên là công trình trọng điểm chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đây là dự án hoàn thành đầu tiên trong chiến dịch xây dựng 248 trường học cho các xã biên giới, triển khai theo Thông báo số 81 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298 của Chính phủ, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc nâng cao dân trí, đảm bảo an sinh xã hội vùng biên giới.
Trực tiếp về dự Lễ khởi công trường liên cấp Si Pa Phìn ngày 27.7.2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu phải làm cho thật tốt, thật nhanh và thật hiệu quả; phải đảm bảo mặt bằng, hạ tầng, giải ngân vốn đúng tiến độ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công và giảng dạy sau này. “Đây là công trình của lòng dân, vì tương lai con em chúng ta, không được chậm trễ, dàn trải”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
