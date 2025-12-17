Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Sun Group được chọn là nhà đầu tư công viên hơn 4.600 tỉ 'hồi sinh' sông Tô Lịch

Hà Khanh
Hà Khanh
17/12/2025 21:09 GMT+7

UBND TP.Hà Nội vừa chính thức ban hành Quyết định số 6259 phê duyệt Công ty CP Tập đoàn Mặt trời (Tập đoàn Sun Group) là nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực hồi sinh một dòng sông gắn liền với lịch sử của Thủ đô.

Theo đó, Tập đoàn Sun Group sẽ triển khai dự án hồi sinh sông Tô Lịch theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) với tổng mức đầu tư lên tới hơn 4.665 tỉ đồng.

Sun Group được chọn là nhà đầu tư công viên hơn 4.600 tỉ 'hồi sinh' sông Tô Lịch- Ảnh 1.

Phối cảnh sông Tô Lịch sau khi hoàn thành chỉnh trang và thiết kế trục cảnh quan

Sông Tô Lịch vốn là huyết mạch giao thông mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa gắn liền với sự phát triển của kinh thành Thăng Long. Song, trước tác động của đô thị hóa, dòng sông đã trở nên ô nhiễm nghiêm trọng và cảnh quan xuống cấp. Với mục tiêu làm đẹp diện mạo đô thị và phát huy tiềm năng du lịch, dịch vụ của khu vực sông Tô Lịch, nâng tầm vị thế của thủ đô, dự án sẽ cải tạo, chỉnh trang và thiết kế trục cảnh quan đi qua nhiều phường dọc theo chiều dài sông như: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.

Sun Group được chọn là nhà đầu tư công viên hơn 4.600 tỉ 'hồi sinh' sông Tô Lịch- Ảnh 2.

Dự án bao gồm hệ thống đường dạo, vỉa hè, quảng trường và các công trình điểm nhấn

Đại diện tập đoàn cho biết: Dự án sẽ tập trung tái thiết toàn bộ không gian hai bên bờ sông, kiến tạo một công viên tuyến đa năng bao gồm hệ thống đường dạo, vỉa hè, quảng trường và các công trình điểm nhấn như cầu đi bộ nghệ thuật, bến thuyền, đài vọng cảnh cùng nhà trưng bày lịch sử…

Tập đoàn Sun Group cùng đơn vị tư vấn thiết kế uy tín trong nước và quốc tế sẽ áp dụng lối kiến trúc hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, kết hợp với việc bổ sung hệ sinh thái cây xanh, thực vật thủy sinh để cải thiện môi trường và tạo bóng mát cho dòng sông. Sự kết hợp giữa ba yếu tố Bản sắc - Sinh thái - Hội nhập không chỉ giúp nâng tầm diện mạo đô thị mà còn biến nơi đây thành một trung tâm văn hóa, du lịch hàng đầu, phù hợp với chiến lược đưa Hà Nội trở thành "trung tâm công nghiệp văn hóa" và phát huy giá trị văn minh sông Hồng.

Sun Group được chọn là nhà đầu tư công viên hơn 4.600 tỉ 'hồi sinh' sông Tô Lịch- Ảnh 3.

Công trình kỳ vọng đưa dòng sông lịch sử trở thành trung tâm văn hóa, du lịch hàng đầu

Việc tái thiết và cải tạo cảnh quan hai bên sông Tô Lịch không chỉ là một dự án hạ tầng đơn thuần, mà còn thể hiện quyết tâm lớn của thành phố Hà Nội và Tập đoàn Sun Group, trong nỗ lực đánh thức một di sản lịch sử, biến nơi đây thành điểm đến không thể bỏ lỡ và là biểu tượng cho sự trường tồn của Hà Nội ngàn năm văn hiến.

