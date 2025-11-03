Sun Group xây dựng công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ

Văn phòng UBND TP.HCM đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM khẩn trương bàn giao mặt bằng khu đất số 1 Lý Thái Tổ cho đơn vị tài trợ là Sun Group.

Sun Group sẽ xây dựng công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng, đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026.

Trong khi đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao tổ chức kiểm kê, đánh giá và phân loại các công trình biệt thự tại khu đất trước ngày 10.11.2025, đồng thời hướng dẫn UBND phường Vườn Lài tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại khu đất nêu trên.

Sun Group tài trợ xây dựng công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ ẢNH: NHẬT THỊNH

UBND phường Vườn Lài tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 tại vị trí khu đất, hoàn thành trước 30.11.

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lấy ý kiến đóng góp về ý tưởng phương án thiết kế xây dựng khu công viên do nhà tài trợ đề xuất trong vòng 15 ngày, tổng hợp ý kiến gửi cho đơn vị tài trợ hoàn chỉnh phương án thiết kế.

Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo xây dựng công viên cho đến khi hoàn thành, đưa công trình vào sử dựng. Đồng thời khẩn trương lập dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng bằng nguồn ngân sách của thành phố.

Khu "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ nằm giữa ba mặt tiền Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa (quận 10 cũ), rộng 4,3 ha, gồm 7 biệt thự cổ từng thuộc sở hữu gia đình chú Hỏa, "vua nhà đất" Sài Gòn xưa. Sau năm 1975, nơi đây được sử dụng làm Nhà khách Chính phủ do Bộ Ngoại giao quản lý, sau đó chuyển giao lại cho TP.HCM tiếp quản.

Theo quy hoạch, khu vực này còn nằm gần tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ và tuyến metro số 3 trong tương lai (dự kiến có 3 ga ngầm tiếp giáp khu đất).

UBND phường Vườn Lài từng đề xuất xây trụ sở tại khu đất này. Tuy nhiên, thành phố bố trí vị trí khác tại số 376 Điện Biên Phủ để phù hợp quy hoạch mới. Cùng với việc điều chỉnh quy hoạch khu đất, đường Trần Bình Trọng (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương) sẽ mở rộng từ 5m lên 17m, tổng mức đầu tư dự kiến 1.073 tỉ đồng.