Chuyện tử tế: Lão nông miền Tây hiến đất xây trường học

C HỦ ĐỘNG GẶP CHÍNH QUYỀN ĐỀ NGHỊ HIẾN ĐẤT

Ông Trung kể trước đây Cầu Đỏ là vùng đất hoang sơ, phèn mặn; cánh đồng rộng lớn toàn cỏ năn và lau sậy, ông tự khai phá trồng khóm, dừa nước để mưu sinh. Khu vực này kênh rạch chằng chịt, không đường, không cầu, đặc biệt là không có trường học. Ông có 5 người con, hằng ngày phải băng đồng, lội ruộng mới đến được trường học. Không ít gia đình vì khó khăn đành cho con nghỉ học sớm. Cả 5 người con của ông Trung chỉ học đến lớp 6, lớp 7, chỉ có một người học hết lớp 9 rồi nghỉ học đi làm thuê.

Ông Nguyễn Thành Trung là người có nhiều hoạt động xã hội nổi bật ở địa phương ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Đến năm 2003, khi cuộc sống gia đình khấm khá hơn, ông Trung nhiều lần bàn với vợ con, rồi chủ động gặp chính quyền đề đạt nguyện vọng hiến đất xây trường học ở địa phương. Theo đó, ông tự nguyện hiến 6,5 công đất (6.500 m2) để xây dựng Trường THCS Vĩnh Lộc; trong đó có 60 m chiều ngang mặt tiền, nhưng ông không đòi hỏi hỗ trợ, càng không mong ghi danh hay vinh danh. Sau khi ngôi trường xây dựng khang trang, địa phương liên hệ ông mua thêm phần đất để xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, ông Trung không bán mà tiếp tục hiến thêm 200 m2 đất cho nhà trường.

Ông Trung trước Trường THCS Vĩnh Lộc được xây dựng khang trang trên phần đất do ông hiến tặng ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo ông Trung, phần đất hiến tặng gắn với bao mồ hôi, công sức cả một đời lam lũ khai hoang, cải tạo. Song với ông, đất có thể mất đi, còn con chữ thì ở lại, lan tỏa và sinh sôi mãi mãi. "Ngày xưa tôi nghèo, hết lớp 3 phải nghỉ học. Con tôi và bao đứa trẻ ở vùng quê này cũng vất vả, khốn khó do học hành không đến nơi đến chốn. Giờ gia đình có cuộc sống khấm khá, các con đều lập gia đình, có nghề nghiệp, cuộc sống ổn định nên tôi quyết định hiến đất xây dựng trường học để trẻ em ở Vĩnh Lộc không phải thua thiệt", ông Trung chia sẻ.

Chứng kiến nhiều trẻ em ở vùng quê đuối nước thương tâm do không biết bơi và sự chủ quan của người lớn khiến ông Trung day dứt khôn nguôi. Thế là năm 2005, ông Trung lại dành phần đất gần trường, đầu tư hơn 400 triệu đồng để xây dựng một hồ bơi kiên cố. Cũng chính ông là người trực tiếp hướng dẫn kỹ năng bơi lội, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh.

Ông Trung (giữa) đầu tư hơn 400 triệu đồng xây dựng hồ bơi, trực tiếp hướng dẫn kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước cho học sinh ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Trung cùng các em học sinh trong sân Trường THCS Vĩnh Lộc ẢNH: TRẦN THANH PHONG

K HƠI DẬY TINH THẦN CỘNG ĐỒNG

Trường THCS Vĩnh Lộc hôm nay không chỉ là một công trình giáo dục, mà là biểu tượng của nghĩa tình làng quê. Những dãy phòng học khang trang, sân trường rộng rãi... được dựng lên từ tấm lòng và nghĩa cử sống động về lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng của ông Trung. Thầy Nguyễn Trường Giang, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trước đây địa phương có một điểm trường tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc, cách Trường THCS Vĩnh Lộc hiện nay khoảng 3 km. Khi đó, điểm trường ở ấp Vĩnh Hòa chỉ có 8 lớp và xuống cấp nghiêm trọng. Sau khi ông Trung tình nguyện hiến đất, địa phương đã xây dựng ngôi trường mới rộng lớn, khang trang. Trường hiện có 16 lớp, 657 học sinh và 34 cán bộ giáo viên; và đang tiếp tục cải tạo, đầu tư thêm cơ sở vật chất để đạt chuẩn quốc gia.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, cho biết ông Nguyễn Thành Trung hiện tham gia Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi của xã. Ông là người có uy tín ở địa phương, có nhiều hoạt động xã hội nổi bật. Việc hiến đất xây trường của ông Trung không chỉ giúp địa phương giải được "bài toán" cơ sở vật chất giáo dục, mà còn khơi dậy tinh thần xã hội hóa vì cộng đồng. Nghĩa cử của ông đã lan tỏa để nhiều người khác sẵn sàng chung tay góp công, góp của tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.