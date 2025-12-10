Chuyện tử tế: Cứu người không quản hiểm nguy

T HẤY Ở ĐÂU CÓ MƯA LŨ LÀ LÊN ĐƯỜNG

Là con thứ trong gia đình với nghề nghiệp là thợ dựng cốp pha nhưng công việc của anh Mân thường bị gián đoạn. Hỏi ra mới biết do anh bận đi hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai lũ lụt.

Anh Mân kể: "Tôi cùng các thành viên trong đội SOS Mân Côi Hà Tĩnh vừa từ tỉnh Đắk Lắk trở về. Suốt hơn 1 tuần, đội của tôi có mặt tại đây để hỗ trợ sơ tán người dân bị cô lập và thực hiện cứu trợ hơn 100 tấn nhu yếu phẩm từ quê hương Hà Tĩnh gửi vào động viên bà con sau khi lũ rút. Chuyến đi dài mất ăn mất ngủ khiến tôi sụt 3 kg".

Anh Đậu Văn Mân, Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn thiện nguyện SOS Mân Côi Hà Tĩnh ẢNH: PHẠM ĐỨC

Anh Mân nói suốt hơn 3 tháng qua, mưa lũ xảy ra liên tiếp tại các tỉnh thành phía bắc và miền Trung gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Khoảng thời gian này, anh cũng gác lại công việc, cùng các thành viên trong đội SOS Mân Côi có mặt tại các "điểm nóng" vùng lũ để kịp thời hỗ trợ sơ tán người dân.

Từ Thái Nguyên, Lào Cai, đến quê nhà Hà Tĩnh rồi ngược vào Huế, Đà Nẵng và Đắk Lắk - những địa phương vừa trải qua các đợt bão lũ đều có dấu chân của anh Mân. "Suốt mấy tháng ròng nghỉ việc nên tôi chẳng kiếm được tiền cho gia đình, không có thu nhập, nhưng bản thân vẫn thấy rất vui vì cứu giúp được nhiều người lúc xảy ra hoạn nạn. Gia đình cũng động viên nên tôi không có gì lăn tăn", anh Mân chia sẻ.

Cơ duyên đưa anh trở thành người lái xuồng cứu hộ là từ khi quê nhà xảy ra trận lũ lụt lịch sử hồi tháng 10.2020. Năm đó, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị ngập lụt diện rộng. "Xã nhà cũng nằm trong vùng lũ với nhiều nhà dân bị ngập sâu. Lúc đó tôi đang làm việc tại Hà Nội, thấy nhiều người kêu cứu nên trong lòng như lửa đốt. Tôi liền lên mạng tìm mua chiếc xuồng cứu hộ để về hỗ trợ người dân. May mắn tôi được một người tặng cho 1 chiếc xuồng hơi và 100 chiếc áo phao để đưa về quê tham gia cứu người", anh Mân nhớ lại.

Trận lũ ấy, ngoài hỗ trợ sơ tán người dân ở khu vực gần nhà, anh Mân còn tham gia ứng cứu bà con tại các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ. Sau đợt lũ, anh tặng chiếc xuồng hơi cứu hộ cho xã nhà rồi trở lại Hà Nội làm việc.

Những năm sau đó, mỗi khi nghe tin quê nhà xảy ra lũ lụt là anh lại trở về hỗ trợ bà con. Chiếc xuồng hơi có gắn động cơ mà anh tự chi mấy chục triệu đồng mua vào năm 2021 là phương tiện đã đồng hành cùng anh suốt mấy năm trời.

"Khi 2 cơn bão số 5 và số 10 liên tiếp đổ bộ Hà Tĩnh hồi tháng 9, tôi đang làm việc tại Hải Phòng nghe tin cũng trở về quê với một số anh em cùng chí hướng tham gia hỗ trợ sơ tán bà con ở khu vực bị ngập lụt. Đầu tháng 10 năm nay, tôi mới chính thức thành lập đội cứu hộ, cứu nạn thiện nguyện mang tên SOS Mân Côi Hà Tĩnh. Đội có hơn 20 thành viên cùng tài sản là 6 chiếc xuồng hơi chống lật, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi cần", anh Mân chia sẻ.

N HIỀU LẦN HỖ TRỢ TÌM KIẾM NGƯỜI

Dù mới thành lập nhưng trước khi có tên gọi chính thức, đội SOS Mân Côi Hà Tĩnh đã có mặt tại nhiều tỉnh thành để ứng cứu người dân khi mưa lũ xảy ra. Với những cống hiến thầm lặng trong trận lũ hồi tháng 10, đội SOS Mân Côi Hà Tĩnh đã được Chủ tịch UBND TP.Huế tặng bằng khen và Ủy ban MTTQ VN xã Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh) tặng bằng ghi nhận tấm lòng vàng.

Không chỉ tham gia cứu người, đội SOS Mân Côi Hà Tĩnh cũng trực tiếp tham gia tìm kiếm người đuối nước mỗi khi nhận được yêu cầu nhờ hỗ trợ của người nhà nạn nhân. Có những trường hợp, đội của anh Mân tham gia tìm kiếm suốt hơn 1 tuần. Không ít lần anh thức trắng, ăn vội mì tôm hoặc thậm chí ngủ gục ngay trên thuyền, chỉ mong sớm tìm được người xấu số để an ủi người nhà.

Đội SOS Mân Côi Hà Tĩnh đem nhu yếu phẩm tiếp tế cho bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk ẢNH: TÂN KỲ

"Trong năm nay, tôi cùng các thành viên trong đội đã tham gia khoảng 20 vụ tìm kiếm, trục vớt thi thể nạn nhân bị đuối nước ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Dù rất ám ảnh khi tham gia việc này, nhưng vì gia đình người gặp nạn, chúng tôi vẫn quyết tâm lên đường. Tinh thần của đội là giúp đỡ hoàn toàn miễn phí, không mong được trả ơn. Còn về kinh phí hoạt động, tôi lên mạng kêu gọi bạn bè và nhà hảo tâm hỗ trợ", anh Mân bộc bạch.

Những chiếc xuồng phao cứu hộ mà đội của anh Mân dùng để cứu người ẢNH: PHẠM ĐỨC

Ông Đậu Ngọc Chương, bố anh Mân, cho hay ông hoàn toàn ủng hộ công việc "vác tù và hàng tổng" mà con trai đang làm, đồng thời luôn căn dặn: "Làm gì cũng phải minh bạch, ai ủng hộ gì phải con phải công khai. Giúp người, giúp đời là tốt nhưng phải rất trong sáng, làm bằng cái tâm".

Anh Phan Văn Quân, Bí thư Đoàn thanh niên xã Mai Phụ, nhận xét anh Mân là một người trẻ đầy nhiệt huyết và giàu lòng nhân ái. Không chỉ có nhiều đóng góp trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa của địa phương, anh còn tham gia giúp đỡ người dân ở các tỉnh bạn mỗi khi có mưa lũ xảy ra.