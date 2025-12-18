Chuyện tử tế: Cụ bà hơn 20 năm đi tìm thuốc giúp người nghèo

Đ I TÌM THUỐC CHO NGƯỜI DƯNG

Sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, đến khi lập gia đình, cụ Dồi cùng chồng cần cù làm ruộng nuôi 11 người con khôn lớn. Năm 2023, cuộc sống đã ổn định, vợ chồng cụ giao lại ruộng vườn cho các con, rồi bàn nhau đi tìm thuốc nam giúp người nghèo chữa bệnh.

Cụ Dồi kể, những năm đầu việc tìm thuốc không dễ. Nhiều lúc, chồng cụ là Mai Văn Phấn (94 tuổi) phải bơi xuồng hàng chục cây số để tìm đinh lăng, cam thảo đất, cà gai leo, xạ đen… đem về rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô. "Ai tới trả tiền, vợ chồng tôi cũng cười xòa rồi trả lại. Mình làm vì thương chứ đâu phải làm kiếm tiền", cụ Dồi nói.

Cụ Dồi kể về hành trình đi tìm cây thuốc ẢNH: DUY TÂN

Cụ Dồi phơi cây thuốc ẢNH: DUY TÂN

Nghề thuốc đến với vợ chồng cụ Dồi từ cái duyên gia truyền. Cha và ông nội của chồng cụ trước đây đều biết bắt mạch, bốc thuốc trị bệnh dân gian. Từ đó, ông học lóm rồi truyền lại cho bà, cùng nhau đi khắp nơi tìm, xin, rồi trồng thêm nhiều cây dược liệu quanh vườn nhà. "Cây này hỗ trợ trị ung thư, đau nhức, huyết áp, giúp ăn ngon, ngủ khỏe... nhiều công dụng lắm", cụ Dồi khoe khi dẫn khách tham quan vườn thuốc xanh mướt.

Thấy việc làm ý nghĩa của cụ, chính quyền địa phương đồng thuận cho lập Tổ thuốc nam từ thiện P.Hưng Phú. Tiếng lành đồn xa, từ đó, người đến xin thuốc ngày càng đông. Trung bình mỗi tháng, vợ chồng cụ cung cấp gần 1 tấn dược liệu khô cho các phòng khám từ thiện ở P.Ninh Kiều và P.Cái Răng.

Tại nhà cụ Dồi, thuốc được phát vào ngày đầu tuần và 2 ngày cuối tuần. Bà con trong xóm thương quý, thường xuyên ghé nhà phụ bà chặt cây thuốc đem phơi và phân loại.

G IEO HẠT YÊU THƯƠNG, HÁI NIỀM HẠNH PHÚC

Ở tuổi ngoài 80, cụ Dồi vẫn ngày ngày đi tìm thuốc. "Chắc trời thương, như có bàn tay vô hình nào đó trồng giúp mình vậy, tôi đi tới đâu là thấy thuốc tới đó. Mình giúp được người khác thì trong lòng thấy nhẹ, thấy vui", cụ nói.

Câu chuyện về tấm lòng của vợ chồng cụ Dồi lan tỏa đến nhiều tỉnh thành miền Tây. Lương y Cao Văn Ta (ngụ P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) chia sẻ: "Tấm lòng hai vợ chồng bà Dồi thật đáng quý. Ở tuổi xế chiều mà vẫn hết lòng vì người bệnh, đó là phước đức hiếm có".

Kho chứa thuốc để người bệnh đến lấy và cung ứng cho các phòng khám từ thiện trên địa bàn ẢNH: DUY TÂN

Nhiều bệnh nhân từ các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long... tìm đến xin thuốc. Ông Huỳnh Văn Phận (60 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Tôi bị đau thần kinh tọa mấy năm, đi lại khó khăn. Uống thuốc chỗ bà Dồi thấy đỡ nhiều, nay khỏe hơn, đi đứng mạnh dạn hơn. Hy vọng uống thêm ít lâu nữa là khỏi hẳn để còn phụ giúp gia đình".

Đôi tay chai sần, gân guốc và đồi mồi xuất hiện nhiều theo năm tháng, nhưng vợ chồng cụ Dồi vẫn không ngơi nghỉ. Con cháu thấy vậy chung tay phụ giúp, người rửa cây thuốc, người phơi, người sắp xếp dược liệu.

Hơn 20 năm qua, hàng ngàn bệnh nhân nghèo được giúp đỡ, hàng vạn thang thuốc được gửi đi khắp nơi. Với cụ Dồi, niềm vui giản dị chỉ là thấy một người khỏe lại, một nụ cười rạng rỡ. Những thang thuốc nam của cụ vẫn ngày ngày tỏa hương như chính tấm lòng nhân hậu của người phụ nữ miệt vườn.