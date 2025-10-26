Chung dòng máu Lạc Hồng: Bếp cơm 0 đồng 24 năm giúp bệnh nhân nghèo

24 năm, triệu suất ăn nghĩa tình

Ông Hồ Văn Nhật (80 tuổi, ở P.Bình Phước, tỉnh Đồng Nai), Trưởng ban điều hành bếp cơm, đã dành trọn tâm huyết để giữ lửa cho bếp suốt hơn 2 thập niên qua.

Nhớ lại những năm 2000, ông vinh dự được dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc và ngay lập tức bị lay động bởi câu chuyện từ một bếp cơm từ thiện của một bệnh viện (BV) tại tỉnh Đồng Tháp được chia sẻ trong đại hội.

Ông Hồ Văn Nhật, người khởi xướng và duy trì bếp cơm 0 đồng trong BVĐK Bình Phước suốt 24 năm qua ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trở về quê, khát vọng sẻ chia thôi thúc ông mỗi ngày. Đến năm 2001, bếp cơm tình thương, hay những người bệnh thường gọi là bếp cơm 0 đồng, chính thức ra đời với gần 50 tình nguyện viên, là thành viên CLB Người tình nguyện Tỉnh hội Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai), cùng tham gia.

Từ những ngày đầu khó khăn, khi chưa có nhiều nhà hảo tâm biết đến, ông Nhật cùng các tình nguyện viên vừa góp công, góp của, vừa nhận sự tiếp sức của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, để duy trì từng bữa ăn.

Đến nay, bếp cơm đã quy tụ hơn 200 người là thành viên của 26 câu lạc bộ, đội nhóm thiện nguyện trong tỉnh cùng chung tay. Mỗi ngày, bếp cung cấp đều đặn khoảng 300 suất cháo, bún, mì vào buổi sáng và khoảng 300 - 400 suất cơm buổi chiều, đến từng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Ông Nhật chia sẻ: "24 năm qua, bếp cơm đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của rất nhiều cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị… Với trách nhiệm của người bếp trưởng, tôi luôn đặt chữ tín lên làm đầu, bởi chỉ có như vậy mới giữ được niềm tin của những người đồng hành".

Ở tuổi 80, ông Nhật không khỏi băn khoăn, lo lắng bởi đến một lúc nào đó, sức khỏe không cho phép ông sẽ không thể tiếp tục điều hành bếp cơm thì ai sẽ tiếp tục "giữ lửa".

Theo ông Nhật, những nguồn hỗ trợ bếp cơm nhận được trong những năm qua phần lớn là hiện vật, nhu yếu phẩm như gạo, rau, thịt… từ các nhóm mang đến bếp để nấu. Trước đây, bếp nấu bằng củi, nhưng vài năm gần đây đã chuyển sang bếp gas, cùng với những khoản chi phí gas, vệ sinh, hỗ trợ người trông coi, sửa chữa hay thay thế những vật dụng hư hỏng - những chi phí lâu dài mà ít ai sẵn sàng tài trợ.

Thắp sáng niềm tin cho bệnh nhân nghèo

Với nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, việc phải đến BV điều trị vốn đã là hành trình đầy thử thách. Nếu mỗi ngày còn phải lo bữa ăn bên ngoài BV thì gánh nặng ấy càng chồng chất thêm. Với họ, bếp cơm 0 đồng thực sự trở thành "vị cứu tinh", mang lại động lực lớn lao giúp vượt qua bệnh tật.

Các phần cơm 0 đồng đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh và được thay món hằng ngày ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Trần Anh Dũng (74 tuổi, bệnh nhân đã điều trị tại BV đa khoa (BVĐK) Bình Phước gần 1 tháng) xúc động nói: "Nếu đi ra ngoài mua để ăn thì vừa tốn tiền, đôi khi lại không an toàn. Còn ở đây, sáng - trưa - chiều đều có người phát miễn phí, có lúc còn được thêm trái cây hay lọ dầu để xức… Chúng tôi thật sự biết ơn những nhà hảo tâm đã giúp đỡ người dân nghèo".

CLB tâm thiện bạn và tôi chia sẻ những phần cơm cho các bệnh nhân tại bếp cơm 0 đồng BVĐK Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Mỗi ngày có khoảng 600 - 700 phần cơm, cháo được các nhóm thiện nguyện nấu và trao cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chia sẻ của ông Dũng cũng là tiếng lòng của nhiều bệnh nhân khác. Một suất cơm miễn phí không chỉ giải quyết bữa ăn, mà còn gửi gắm tình thương, giúp họ cảm thấy được sẻ chia, không đơn độc trên hành trình chữa bệnh.

Chị Đỗ Thị Hiền, phụ trách Phòng Công tác xã hội BVĐK Bình Phước, cho biết: "24 năm qua, tại đây chưa từng xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm nào. BV luôn hỗ trợ, kết nối các nhà hảo tâm, câu lạc bộ, đội nhóm thiện nguyện khi họ muốn giúp đỡ bếp cơm. Nhờ đó, bệnh nhân nghèo, khó khăn đã được ấm lòng hơn, có suất ăn an toàn, kịp thời, động viên tinh thần điều trị".

Những người "tiếp lửa" bếp cơm

CLB Tâm thiện bạn và tôi, do cô Tô Thị Lương (ở P.Đồng Xoài) phụ trách cũng đã đồng hành, gắn bó với bếp cơm 15 năm. Ban đầu nhóm chỉ có 4 chị em, nay đã tăng lên 13 thành viên nòng cốt. Dù mỗi người một công việc: buôn bán, làm rẫy hay nội trợ, thì tất cả đều chung một tấm lòng hướng thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo.

"Ai có gì góp nấy, từ nhánh chuối, mớ rau trong vườn, hay cá thịt từ chợ, chúng tôi đều vận động. Mỗi tháng, các thành viên cũng đóng quỹ thêm 300.000 đồng, đôi khi cũng có nhà hảo tâm hỗ trợ, thiếu thì trưởng nhóm sẽ bù thêm. Mỗi tuần, nhóm đăng ký nấu một bữa tại bếp ăn với khoảng 300 suất cơm để trao", cô Lương chia sẻ.

Ngoài nấu các bữa ăn cho các bệnh nhân nghèo, CLB Tâm thiện bạn và tôi cũng tổ chức thăm, tặng quà cho các bệnh nhân bị bệnh nặng đang điều trị tại bệnh viện ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cũng gắn bó hơn 10 năm trong nhóm, cô Lê Kim Phượng (ở P.Đồng Xoài) cho hay: "Mỗi lần cùng chị em nấu những bữa cơm 0 đồng, ai cũng vui và hạnh phúc. Chúng tôi chỉ mong những phần cơm nhỏ bé này sẽ giúp bệnh nhân và gia đình họ vơi bớt khó khăn trong thời gian điều trị".

Ngọn lửa yêu thương còn mãi

Ông Hồ Văn Nhật chia sẻ rằng đã có không ít bệnh nhân, người nhà bệnh nhân từng đến nhận những phần cơm nghĩa tình tại bếp khi cuộc sống ổn định, họ đã quay lại đây góp công sức, vật chất, tiếp nối vòng tròn yêu thương.

Hay câu chuyện của cô Lê Kim Phượng (ở P.Đồng Xoài) cũng đã "truyền lửa" cho cả gia đình: chị gái, con gái và các cháu cùng chung tay góp công, góp của, trực tiếp đến chuẩn bị, nấu nướng và trao những suất cơm nóng hổi đến tận tay người khó khăn.

Bếp cơm 0 đồng tại BVĐK Bình Phước không chỉ đơn thuần cung cấp bữa ăn mỗi ngày, mà nay đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái và sẻ chia. Nơi hội tụ nghĩa đồng bào, được lan tỏa từ người này sang người khác, từ gia đình này sang gia đình khác, gắn kết những người con cùng chung một dòng máu con Lạc, cháu Hồng.

Ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai, cho biết: "Rất nhiều hoàn cảnh đến BVĐK Bình Phước điều trị là đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn. Bếp cơm nhiều năm qua thực sự đã giúp bệnh nhân và người nhà họ rất nhiều, vơi bớt những lo toan cho những bữa ăn để yên tâm điều trị bệnh. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động thêm những tấm lòng hảo tâm để bếp cơm tiếp tục thắp lửa yêu thương cho cộng đồng".