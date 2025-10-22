Chung dòng máu Lạc Hồng: Người phụ nữ mang dòng máu Việt và những cuộc đời được viết lại

Cơ hội và niềm tin viết lại tương lai

Giữa lòng Hà Nội vào một buổi sáng tháng 10, bà Isabelle Muller xuất hiện giản dị giữa vòng tay các học sinh, sinh viên nghèo vùng cao. Đây là những bạn trẻ đã nhận học bổng từ Quỹ Loan do bà thành lập, mang tên người mẹ Việt Nam của bà là Đậu Thị Cúc (tự Loan). Trong buổi gặp mặt thân mật này, những gương mặt trẻ rạng ngời nụ cười xen lẫn xúc động khi nhận suất học bổng từ Quỹ Loan. Với họ, khoản hỗ trợ này không chỉ là tiền bạc, mà còn là niềm tin để bước tiếp.

Bà Isabelle đã giúp hàng trăm bạn trẻ hướng tới tương lai tươi sáng hơn, trong đó có Đàm Thị Hương Giang (hàng đầu thứ 2 từ trái qua) Ảnh: Quang Trường

Đàm Thị Hương Giang (24 tuổi, ở xã Bắc Quang, Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang) nhớ lại quãng thời gian u tối nhất đời mình. Mẹ mất khi cô đang học lớp 9, một năm sau cha cũng qua đời. Mồ côi, kinh tế kiệt quệ, giấc mơ đại học (ĐH) tưởng chừng phải khép lại. "Đó là lúc em gần như tuyệt vọng. Nhưng rồi em được Quỹ Loan trao học bổng. Khoản tiền 20 triệu đồng mỗi năm không chỉ giúp em duy trì việc học, mà còn là sự động viên tinh thần to lớn. Em biết rằng có người tin tưởng mình có thể đi xa hơn", Giang bồi hồi chia sẻ. Nhờ học bổng, cô theo học Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội và tốt nghiệp xuất sắc, trở thành một phụ nữ trẻ đầy tự tin.

Bạn Lữ Ngọc Diệp, một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến từ xã miền núi Quản Bạ (Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang), cũng xem học bổng như "chiếc phao cứu sinh". Những ngày đầu học ĐH xa nhà, Diệp vừa lo chi phí vừa đối mặt với căng thẳng tinh thần. Học bổng từ Quỹ Loan giúp em gỡ bỏ gánh nặng kinh tế, không phải làm thêm, từ đó toàn tâm toàn ý học tập. Thành tích của Diệp nhanh chóng được khẳng định: 3 trong 4 học kỳ, em nằm trong top 10% sinh viên xuất sắc của Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội). "Điều quý giá nhất chính là niềm tin mà Quỹ Loan dành cho em. Em thấy mình được công nhận và càng quyết tâm hơn để không phụ lòng", Diệp tâm sự.

Câu chuyện của Sùng Thị Mỹ (xã Thái An, tỉnh Tuyên Quang) còn đặc biệt hơn. Sinh ra trong gia đình có tới 10 anh chị em, cha mẹ đều lớn tuổi, việc lo cho con cái học hành gần như không thể. Mỹ từng nghĩ giấc mơ ĐH quá xa vời. Thế nhưng học bổng Quỹ Loan đã đồng hành với em suốt 5 năm, từ cuối cấp ba đến khi tốt nghiệp Trường ĐH Thương mại ngành tài chính công. Hiện Mỹ làm việc tại một khách sạn ở Hà Nội, có thể tự lo cho cuộc sống và hỗ trợ gia đình. "Nếu không có học bổng, chắc chắn em đã bỏ học. Em luôn biết ơn bà Isabelle Muller vì đã cho em cơ hội thay đổi số phận", Mỹ xúc động chia sẻ.

Qua từng câu chuyện, có thể thấy rõ tình cảm đặc biệt mà các em dành cho người sáng lập Quỹ Loan. Với họ, bà Isabelle không chỉ là một nhà văn mà như một "người mẹ" đã trao cho họ cơ hội viết lại tương lai.

Hành trình nhân ái từ ký ức người mẹ

Chia sẻ về hành trình nhân ái của mình, bà Isabelle Muller cho biết bà đến Việt Nam không chỉ để trao những suất học bổng mà còn như một cuộc hành hương trở về cội nguồn. Với bà, việc thành lập Quỹ Loan (LOAN Stiftung) không chỉ là hoạt động thiện nguyện đơn thuần, mà còn là cách để "đưa người mẹ thân yêu trở lại quê hương".

Bạn Lữ Ngọc Diệp nhận học bổng từ Quỹ Loan do bà Isabelle trao tặng Ảnh: Quang Trường

Bà Isabelle Muller sinh năm 1964 tại Pháp, lớn lên trong cảnh nghèo khó nơi ngoại ô TP.Tours. Bà là con út trong gia đình có 5 người con của bà Đậu Thị Cúc (tự Loan) và một người cha Pháp từng tham chiến tại Việt Nam. Tuổi thơ của Isabelle không hề êm ả. Bà từng trải qua những năm tháng cơ cực, đối diện với sự phân biệt chủng tộc, thậm chí chịu bạo hành ngay trong gia đình. Nhưng Isabelle không gục ngã. Bà quyết tâm học tập, thành thạo nhiều ngoại ngữ và trở thành phiên dịch viên ở Đức.

Trong thập niên 1990, bà Isabelle cùng mẹ nhiều lần trở lại Đông Nam Á. Những chuyến đi ấy mở ra cho bà nhận thức sâu sắc về cội nguồn Việt Nam. Bà khao khát tìm hiểu cội nguồn, nơi mẹ bà đã từng gắn bó. Khi mẹ qua đời năm 2003, Isabelle mang trong mình một ước nguyện: đưa mẹ trở về quê hương theo cách đặc biệt nhất. Khát khao ấy đã thôi thúc bà biến tình thương thành hành động.

Năm 2016, bà thành lập Quỹ Loan tại Đức, đặt theo tên mẹ, nhằm hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số ở những vùng sâu, vùng xa nghèo nhất Việt Nam được tiếp cận giáo dục và một cuộc sống an lành hơn. Với bà Isabelle, đó là sự tri ân dành cho mẹ, đồng thời là trách nhiệm của một người con mang dòng máu Việt. "Thành lập Quỹ Loan chính là cách tôi đưa mẹ trở về quê hương. Bởi vì bà đã sống cả đời trong khó khăn nhưng luôn ấp ủ tình yêu quê hương Việt Nam", bà chia sẻ.

Lan tỏa tinh thần vì cộng đồng

Chỉ sau gần 10 năm, Quỹ Loan đã triển khai 48 dự án tại 8 tỉnh khó khăn: Hà Giang (cũ), Tuyên Quang, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái (cũ) và Hà Tĩnh. 28 nhà nội trú, thư viện, điểm trường, bếp ăn được xây dựng, hơn 5.000 trẻ em được hưởng lợi trực tiếp, hàng nghìn hộ dân địa phương được thụ hưởng gián tiếp. 401 học sinh, sinh viên đã nhận học bổng, 44 trẻ mồ côi có người bảo trợ ở Đức.

Những bạn trẻ khó khăn được bà Isabelle gặp mặt trao học bổng vào tháng 10 năm nay Ảnh: Quang Trường

Đặc biệt bà Isabelle là tác giả của 2 cuốn sách: Loan - Từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng kể về hành trình phi thường của mẹ bà, và Con gái của chim phượng hoàng thuật lại chính cuộc đời Isabelle, đã trở thành các tác phẩm bán chạy ở Đức, được tái bản nhiều lần tại Việt Nam. Xuất bản sách chính là một phần trong hoạt động của Quỹ Loan. Toàn bộ số tiền thu được từ bản quyền sách, bà Isabelle dành tặng quỹ để giúp đỡ trẻ em nghèo tại Việt Nam có cuộc sống tốt đẹp hơn. Không dừng lại ở những con số, Quỹ Loan còn khơi nguồn cảm hứng cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Nhiều nhà hảo tâm đã chung tay cùng Isabelle, xem việc giúp đỡ trẻ em vùng cao như một cách tri ân quê hương. Quỹ Loan vì thế còn trở thành nhịp cầu nối tình cảm quốc tế với Việt Nam.

Trong mỗi lần gặp mặt học sinh, Isabelle thường dặn dò: "Đừng đặt hy vọng vào ai khác. Các em phải tự nỗ lực, phải dành thời gian và năng lượng cho việc học". Với bà, giá trị của học bổng không nằm ở số tiền, mà ở chỗ khơi dậy tinh thần tự lập, khát vọng vươn lên. Hành trình của Quỹ Loan đã và đang thắp sáng biết bao ước mơ và giúp đổi đời cho nhiều số phận. Trong mỗi câu chuyện ấy, dấu ấn Isabelle Muller hiện lên rõ nét - một người con mang dòng máu Việt, đã vượt qua nghịch cảnh để gieo hy vọng cho trẻ em nghèo. Với bà, giúp đỡ cộng đồng cũng chính là cách giữ trọn tình yêu dành cho mẹ, dành cho quê hương.