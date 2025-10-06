Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khánh Hòa: Tặng sổ tiết kiệm cho tân sinh viên nghèo vùng núi dịp Trung thu

Bá Duy
Bá Duy
06/10/2025 21:30 GMT+7

Gần 100 triệu đồng được các nhà hảo tâm trao tặng đến tân sinh viên và trẻ em vùng cao tỉnh Khánh Hòa nhân dịp tết Trung thu.

Tối 6.10, UBND xã Đông Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã phối hợp với Đoàn xã, nhóm thiện nguyện Áo Trắng cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Vui hội trăng rằm" dành cho học sinh trên địa bàn xã. Không khí rộn ràng, hào hứng tràn ngập sân trường khi các em nhỏ được xem múa lân, biểu diễn ảo thuật, văn nghệ, tham gia đố vui và cùng nhau phá cỗ Trung thu.

Khánh Hòa: Tặng sổ tiết kiệm cho tân sinh viên nghèo vùng núi nhân dịp Trung thu - Ảnh 1.

Ông Đoàn Minh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo Khánh Hòa, trao quà cho học sinh xã Đông Khánh Sơn (Khánh Hòa)

ẢNH: BÁ DUY

Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng 200 phần quà gồm đồng phục học sinh, lồng đèn, phần quà Trung thu, 200 bánh Trung thu cho học sinh 6 trường gồm: Trường Tiểu học và THCS Ba Cụm Nam, Trường Tiểu học Sơn Trung, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Khánh Sơn, Trường THCS Ba Cụm Bắc, Trường Tiểu học Ba Cụm Bắc, Trường Mầm non Sao Mai.

Chương trình còn trao 12 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho học sinh nghèo vượt khó và 9 sổ tiết kiệm trị giá 2 triệu đồng/sổ cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nguồn động viên lớn giúp các em yên tâm bước vào năm học đại học đầu tiên, trang trải một phần chi phí học tập và sinh hoạt. Nhiều em xúc động khi nhận quà, chia sẻ sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các nhà hảo tâm.

Khánh Hòa: Tặng sổ tiết kiệm cho tân sinh viên nghèo vùng núi nhân dịp Trung thu - Ảnh 2.

Nhiều phần quà ý nghĩa được trao đến các em vùng cao tại tỉnh Khánh Hòa nhân dịp tết Trung thu

ẢNH: BÁ DUY

Ông Phạm Phú Nhân, Giám đốc Ngân hàng MSB Vĩnh Phước (Khánh Hòa), đại diện nhóm thiện nguyện Áo Trắng, cho biết các sinh viên vùng núi thường gặp khó khăn khi xa nhà, chi phí sinh hoạt cao, nên sổ tiết kiệm sẽ là hành trang ý nghĩa giúp các em bớt lo lắng trong những tháng đầu làm quen với môi trường mới.

Tổng giá trị các phần quà khoảng 100 triệu đồng, do nhóm thiện nguyện Áo Trắng, Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh Khánh Hòa, Quỹ phát triển cộng đồng tỉnh Khánh Hòa, nhóm bạn và Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tài trợ.

Xem thêm bình luận