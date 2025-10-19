Từng sợ không có tiền đi học, nay nhận học bổng hơn 600 triệu đồng

Khép lại chặng đường khốn khó

Bà Trần Thị Xem là bà nội của 2 em Trần Thị Kim Yến và Trần Thị Yến Thu, nhân vật trong bài viết Nghị lực mùa thi: Xin cứu giúp 2 học trò khốn khó trăm bề đăng trên Báo Thanh Niên ngày 3.7.2025.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, động viên hai chị em Kim Yến (thứ 4 từ phải sang), Yến Thu (thứ 2 từ phải sang) và các tân sinh viên nhận học bổng Nghị lực mùa thi hãy luôn nghị lực, phấn đấu vươn lên như các em đã từng ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong bài viết về 2 em, có đoạn: "Mẹ mất, ba bị tật và bỏ đi không lo lắng, để lại Trần Thị Kim Yến cùng em gái Trần Thị Yến Thu cho bà Xem (nay đã 70 tuổi) làm thuê làm mướn chắt chiu từng đồng nuôi cháu. 12 năm đèn sách trong biết bao khổ nhọc, nay đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, giấc mơ vào đại học của 2 chị em có thể phải đành gác lại vì những khốn khó bủa vây".

Nhưng ngày hôm nay, các em nhận được học bổng Nghị lực mùa thi từ số tiền bạn đọc đóng góp là 557.761.785 đồng. Bên cạnh đó, mỗi em cũng nhận được 10 triệu đồng và máy tính xách tay từ Công ty cổ phần Thế giới Di động; cùng suất học bổng học tiếng Anh từ Trung tâm Anh ngữ WESET trị giá 50 triệu đồng/suất/em.

Bà Trần Thị Xem xúc động khi 2 cháu được nhận số tiền học bổng rất lớn ẢNH: ĐỘC LẬP

Xúc động và nghẹn ngào, Trần Thị Kim Yến bày tỏ: "Hôm nay em thật sự rất xúc động và biết ơn. Có lẽ chưa bao giờ em nghĩ rằng giấc mơ vào đại học của hai chị em lại có thể thành hiện thực. Em biết ơn Báo Thanh Niên và tất cả mọi người đã quan tâm, giúp đỡ. Nhờ mọi người mà con đường phía trước của em và em gái đã mở ra thêm một hy vọng mới. Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng tất cả những tấm lòng đã yêu thương và tin tưởng tụi em".

Nhớ về những tháng ngày khốn khổ của 3 bà cháu, Trần Thị Yến Thu kể những năm gần đây sức khỏe bà nội yếu, nhưng tiền ăn học của hai chị em đều nhờ vào việc bà đi làm thuê từng ngày. Nhiều hôm không có tiền đóng học, hai chị em chỉ biết động viên nhau ráng thêm chút nữa. "Có khi em định nghỉ học để phụ bà, nhưng chị hai (tức Kim Yến - PV) luôn động viên em: Mình phải cố lên, học là con đường duy nhất để thay đổi cuộc đời. Chính nhờ câu nói đó của chị mà em có thể đi đến được ngày hôm nay", Yến Thu rưng rưng nước mắt chia sẻ.

Mở ra tương lai đầy hy vọng

Cuộc đời của 2 chị em đã chính thức được thay đổi từ sau khi hoàn cảnh và câu chuyện của 2 em được đăng trên Báo Thanh Niên. Yến nói sau khi bài viết được đăng, hai chị em nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn động viên, cùng với sự giúp đỡ từ các cô chú, anh chị khắp nơi. Có người gửi quà, có người giúp tiền học, và có người chỉ đơn giản là nhắn "Cố lên nhé". "Tất cả những tình cảm đó tụi em đều trân trọng vô cùng. Em cảm thấy trên hành trình của mình không còn đơn độc nữa, và càng có thêm động lực để cố gắng học tập, sống tốt hơn mỗi ngày, để sau này có thể giúp đỡ lại những người đang gặp hoàn cảnh như tụi em bây giờ", Yến bộc bạch.

Thu được thực hiện ước mơ trở thành cô giáo khi em đã đậu vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại chương trình, Yến và Thu gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Thanh Niên, quý bạn đọc đã dành sự quan tâm và trao phần học bổng Nghị lực mùa thi vô cùng lớn. "Đây thật sự là một món quà rất lớn, không chỉ giúp tụi em có điều kiện tiếp tục việc học mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng quý giá. Trong thời gian tới, tụi em sẽ cố gắng học thật tốt ở giảng đường đại học, rèn luyện bản thân để sau này có thể có một công việc ổn định, giúp đỡ lại bà, và đặc biệt là san sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn giống như tụi em bây giờ", Kim Yến bày tỏ.

Bà nội của hai em thì xúc động thốt lên: "Đến trong mơ tôi cũng không dám nghĩ rằng cháu của mình sẽ nhận được học bổng lớn đến như vậy. Không biết nói sao để bày tỏ hết lòng biết ơn".

"Hôm biết tin 2 cháu nhận được học bổng này, đang đi dọn vệ sinh thuê, cầm cây lau sàn nhà mà nước mắt cứ thế rơi. Mừng vô cùng!", bà Xem kể.

Bà Xem còn khoe với tôi rằng sau khi bài viết về hoàn cảnh 3 bà cháu được Báo Thanh Niên đăng tải, đã có nhà hảo tâm xây tặng nhà vệ sinh. Từ nay 3 bà cháu đỡ vất vả, không còn cảnh phải đi nhờ nhà vệ sinh của hàng xóm. Không những thế, cũng rất nhiều bạn đọc đến tận nhà trao tặng tiền mặt và các nhu yếu phẩm khác.

Từ nay 3 bà cháu bước sang một hành trình mới tươi đẹp hơn, và tất cả các em trong chương trình học bổng Nghị lực mùa thi năm nay cũng vậy.