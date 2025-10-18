Nằm mơ cũng không dám nghĩ nhận được học bổng lớn đến như vậy

Học bổng "Nghị lực mùa thi" do Báo Thanh Niên xây dựng nằm trong Chương trình "Tiếp sức mùa thi" do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ GD-ĐT, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao học bổng Nghị lực mùa thi cho các tân sinh viên ẢNH: ĐỘC LẬP

Đến dự chương trình trao học bổng "Nghị lực mùa thi", sáng 17.10, có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; đại diện các trường ĐH, đơn vị tài trợ, cùng những tân sinh viên là nhân vật trong loạt bài viết Nghị lực mùa thi mà Báo Thanh Niên đăng từ giữa tháng 6.2025.

Hành trình phía trước không còn đơn độc nữa

Từng không có tiền để nộp học phí, thậm chí là bữa ăn hằng ngày cũng thiếu trước hụt sau phải nhờ cậy vào hàng xóm, nay nhận được học bổng trị giá hơn 558 triệu đồng, hai chị em Trần Thị Kim Yến (tân sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) và Trần Thị Yến Thu (tân sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) không chỉ thực hiện được ước mơ vào giảng đường ĐH mà cuộc đời các em như bước sang trang mới.

Bà nội nghèo nghẹn ngào vì cháu nhận học bổng lớn: 'Nằm mơ cũng không nghĩ đến'

Yến xúc động bày tỏ: "Hôm nay em thật sự rất hạnh phúc và biết ơn. Có lẽ chưa bao giờ em nghĩ rằng giấc mơ vào đại học của hai chị em lại có thể thành hiện thực. Em biết ơn Báo Thanh Niên và tất cả mọi người đã quan tâm, giúp đỡ. Nhờ mọi người mà con đường phía trước của em và em gái đã mở ra thêm một hy vọng mới. Em cảm thấy trên hành trình của mình không còn đơn độc nữa, và càng có thêm động lực để cố gắng học tập, sống tốt hơn mỗi ngày, để sau này có thể giúp đỡ lại những người đang gặp hoàn cảnh như tụi em bây giờ".

Thái Mạc Tường Vi nghẹn ngào xúc động vì nhận được nhiều sự hỗ trợ từ mọi người ẢNH: ĐỘC LẬP

Cầm trên tay suất học bổng "Nghị lực mùa thi" trị giá hơn 370 triệu đồng, Hồ Thị Hữu, nhân vật trong bài viết Nghị lực mùa thi: Xin cứu giúp cô học trò mồ côi cha mẹ, không nhà cửa đăng trên Báo Thanh Niên ngày 19.6.2025, òa khóc nức nở. "Em thật sự không biết phải nói thế nào cho hết lòng biết ơn của mình. Nhờ có học bổng này, em cảm thấy nhẹ lòng, có thêm động lực để tiếp tục việc học và cũng đỡ gánh nặng cho chị gái. Em cũng mong muốn được chữa bệnh cho anh trai và ao ước một ngày không xa em có thể giúp đỡ lại những bạn có hoàn cảnh giống như em từng trải qua", Hữu nói trong nước mắt.

Điều đặc biệt, ngay tại chương trình, tất cả mọi người cùng chứng kiến khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa khi Thái Mạc Tường Vi, nhân vật trong bài viết Nghị lực mùa thi: Cô học trò xin được cứu giúp để không đơn độc trước bão giông cuộc đời đăng trên Báo Thanh Niên ngày 24.7.2025, đã san sẻ lại một phần học bổng gồm chiếc máy tính xách tay và suất học bổng tiếng Anh trị giá 50 triệu đồng mà em vừa nhận được cho Nguyễn Đức Linh Chung, tân sinh viên mồ côi cha vì đại dịch Covid-19 trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên.

"Kể từ khi câu chuyện của em được lan tỏa rộng rãi, em sẽ nhận được rất nhiều sự đồng cảm, chia sẻ và hỗ trợ từ tất cả mọi người. Chính sự giúp đỡ trong lúc khó khăn đó đã giúp em vực dậy, tìm thấy nguồn động lực để tiếp tục cố gắng. Và điều đó cũng khiến em hiểu rõ giá trị của sự sẻ chia, lòng nhân ái trong cộng đồng. Giờ đây, khi đã được mọi người nâng đỡ rất nhiều, em đã có đầy đủ những vật dụng cần thiết cho việc học và em nghĩ rằng việc san sẻ cho các bạn chưa có được điều kiện như em là điều tự nhiên. Em mong rằng, món quà này sẽ tiếp thêm nghị lực và niềm tin để bạn tiếp tục bước đi trên chặng đường sắp tới", Tường Vi bày tỏ khiến mọi người chứng kiến đều cảm thấy ấm lòng.

Biểu tượng đẹp về tinh thần nhân văn

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết 8 năm qua, học bổng Nghị lực mùa thi đã trở thành một điểm sáng nhân ái trong hành trình đồng hành cùng học sinh, sinh viên cả nước. "Nghị lực mùa thi không chỉ là một học bổng mà đó còn là niềm tin, là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa từ những câu chuyện đời thực. Mỗi sinh viên được nhắc tên trong chương trình là minh chứng sống động cho ý chí con người - từng mồ côi, từng mang trên vai gánh nặng cơm áo, từng có lúc định bỏ học giữa chừng, nhưng rồi lại đứng dậy, vững vàng bước vào giảng đường ĐH bằng tất cả khát vọng và lòng can đảm", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Đồng thời, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng rằng, khi các tân sinh viên bước chân vào giảng đường sẽ luôn có tổ chức Đoàn, Hội sinh viên và các thầy cô bên cạnh cùng dìu dắt, động viên, tiếp tục truyền lửa để các em vững tin trên con đường mình đi. Báo Thanh Niên cũng đang xây dựng một mạng lưới kết nối doanh nghiệp với các sinh viên của chương trình, không chỉ giúp các em có cơ hội học tập mà còn mở rộng hướng đi trong tương lai, để "Nghị lực mùa thi" trở thành cầu nối từ ước mơ đến nghề nghiệp, từ tri thức đến cuộc sống thực tế".

Năm 2025, chương trình học bổng "Nghị lực mùa thi" đã tiếp thêm cơ hội cho 41 tân sinh viên - những bạn trẻ giàu nghị lực, bước tiếp hành trình học tập. Trong đó, 14 em qua tuyến bài viết Nghị lực mùa thi đã nhận được tổng số tiền bạn đọc đóng góp là gần 2 tỉ đồng (trong đó Công ty cổ phần Thế Giới Di Động hỗ trợ 550 triệu đồng) và Trung tâm Anh ngữ WESET đã trao tặng 14 suất học bổng tiếng Anh mỗi suất trị giá 50 triệu đồng, cùng những phần quà là dụng cụ học tập đến từ Tập đoàn Thiên Long.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết mỗi suất học bổng Nghị lực mùa thi không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà là một thông điệp yêu thương, là niềm tin mà cộng đồng đặt vào ý chí và ước mơ của các bạn.

"Chúng tôi xúc động khi biết rằng nhiều bạn được nhận học bổng hôm nay đã vượt qua những hoàn cảnh vô cùng khó khăn: có bạn mồ côi cha mẹ, có bạn phải vừa đi học, vừa đi làm để nuôi em nhỏ, có bạn chống chọi với bệnh tật… Nhưng vượt lên tất cả, các bạn vẫn giữ vững tinh thần học tập, vẫn nuôi dưỡng ước mơ và không ngừng nỗ lực. Các bạn chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của nghị lực Việt Nam, là hình ảnh đẹp nhất của tuổi trẻ trong thời đại hôm nay", anh Nguyễn Minh Triết khẳng định và gửi gắm: "Học bổng hôm nay là bước khởi đầu cho những hành trình lớn hơn. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng tinh thần cống hiến, trở thành những công dân trẻ có ích, có trách nhiệm với Tổ quốc và xã hội".

Thay mặt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam, anh Nguyễn Minh Triết gửi lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên, một tờ báo của tuổi trẻ - luôn tiên phong trong những hoạt động ý nghĩa, đồng hành và tạo động lực cho học sinh, sinh viên trên khắp cả nước. "Học bổng Nghị lực mùa thi đã trở thành một biểu tượng đẹp về tinh thần nhân văn, về sự đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam vượt khó vươn lên", anh Triết nhấn mạnh.