Ai cũng rơm rớm nước mắt tại chương trình trao học bổng Nghị lực mùa thi

Câu chuyện về hoàn cảnh khốn cùng và nghị lực vươn lên của các tân sinh viên được nhận học bổng; những tấm lòng hảo tâm, thơm thảo của bạn đọc Báo Thanh Niên khắp mọi miền, các trường đại học… cùng đồng hành để cứu giúp cho những ước mơ tưởng chừng phải đứt gánh giữa đường của các học trò nghèo được chắp cánh vào giảng đường đại học… đã khiến cho tất cả mọi người tham dự chương trình đều xúc động.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao học bổng Nghị lực mùa thi cho các tân sinh viên ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Học bổng "Nghị lực mùa thi" nằm trong Chương trình "Tiếp sức mùa thi" do Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ GD-ĐT, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Báo Thanh Niên xây dựng học bổng "Nghị lực mùa thi" nhằm kêu gọi bạn đọc cùng chung tay hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, mồ côi cha mẹ, khuyết tật… có thêm cơ hội vượt lên nghịch cảnh, viết tiếp ước mơ vào giảng đường đại học.

Đến dự chương trình trao học bổng "Nghị lực mùa thi", có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; đại diện các trường ĐH, đơn vị tài trợ, cùng những tân sinh viên là nhân vật trong loạt bài viết Nghị lực mùa thi mà Báo Thanh Niên đăng từ cuối tháng 5.2024.

Nữ sinh cha mất, mẹ bỏ đi trao lại 100 triệu đồng học bổng cho các hoàn cảnh khó khăn khác

Sau khi nhận được học bổng hơn 1,4 tỉ đồng từ bạn đọc, Hồ Huỳnh Nhi, nữ sinh trong bài viết "Nghị lực mùa thi: Xin cứu giúp cô học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa" đăng trên Báo Thanh Niên ngày 30.5, đã quyết định san sẻ 100 triệu đồng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác. Hành động đẹp của cô học trò nghèo hiếu học đã gây xúc động mạnh cho nhiều người.

Nhi bật khóc vì quá xúc động và hạnh phúc ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Hồ Ngô Kỷ Nguyên không kiềm được cảm xúc, bật khóc tại chương trình ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhận được học bổng, Nhi hạnh phúc bày tỏ: "Vốn cứ ngỡ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian và sẽ không được tiếp tục con đường học vấn của mình. Nhưng giờ đây, em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi bên em luôn có những người yêu thương, quan tâm em.

Ngay khi bài viết được đăng lên, đã có rất nhiều người biết đến em, quan tâm và giúp đỡ em. Rất nhiều các bác, các cô, các chú đã tìm đến tận nhà để hỏi thăm, động viên tinh thần cũng như cho em một khoản tiền để em lo cho việc ăn uống, sinh hoạt của mình tốt hơn".

Nhi san sẻ 100 triệu đồng từ tiền học bổng Nghị lực mùa thi mà em nhận được cho các bạn không may mồ côi vì đại dịch Covid-19 trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

"Với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng mà mọi người đã ủng hộ cho em, em cảm thấy mình rất may mắn. Số tiền ấy quá đủ để em lo cho chặng đường phía trước. Sự may mắn này em muốn cùng được san sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn em. Chính vì thế, tại chương trình hôm nay em xin được san sẻ 100 triệu đồng từ tiền học bổng Nghị lực mùa thi mà em nhận được cho các bạn không may mồ côi vì đại dịch Covid-19 trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên", Nhi bày tỏ.

Xúc động trước tấm lòng của bạn đọc

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết từng câu chuyện của mỗi tân sinh viên nhận học bổng hôm nay không những gây xúc động mà còn tạo cảm hứng cho chúng ta, đặc biệt những người trẻ, về nghị lực phấn đấu, nỗ lực thực hiện ước mơ và tiếp thêm niềm tin cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác vươn lên. Có những học sinh không biết bao lần phải tính đến chuyện nghỉ học giữa chừng vì gia cảnh quá khó khăn, thế nhưng nhờ học bổng "Nghị lực mùa thi", các em được bước vào giảng đường đại học viết tiếp ước mơ của mình...

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ, động viên ông Hồ Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Voi (ông bà ngoại của Hồ Ngô Kỷ Nguyên, người cưu mang Hồ Huỳnh Nhi) tại chương trình ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao số tiền 200 triệu đồng bạn đọc đóng góp cho ông Hồ Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Voi ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn thông tin Chương trình học bổng "Nghị lực mùa thi" đã tiếp nối được 7 năm. Mỗi năm, chương trình đều có những đổi mới nhằm mang đến nhiều cơ hội hỗ trợ, giúp thí sinh thực hiện ước mơ đến giảng đường, tự tin bước vào đời. Chương trình năm thứ 7 này được bạn đọc, các trường đại học đóng góp, hỗ trợ số tiền hơn 3,7 tỉ đồng (trong đó bạn đọc đóng góp hơn 2,8 tỉ đồng, các trường hỗ trợ 935 triệu đồng) cho 14 học sinh là nhân vật trong các bài viết có hoàn cảnh đáng thương, đã trúng tuyển và trở thành tân sinh viên các trường đại học.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng cho biết trong số 14 học sinh nhận học bổng năm nay, đặc biệt có trường hợp nữ sinh Hồ Huỳnh Nhi trong bài viết "Xin cứu giúp cô học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa" đã làm xúc động trái tim của hàng triệu bạn đọc. Hiện tại, số tiền bạn đọc gửi về tài khoản Báo Thanh Niên để hỗ trợ cho Nhi và ông bà cưu mang Nhi là hơn 1,6 tỉ đồng. Cũng ngay sau khi bài viết được đăng tải, Hồ Huỳnh Nhi đã được Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trực tiếp trao số tiền 83 triệu đồng được gây quỹ từ trận bóng đá giao hữu giữa đội bóng Cán bộ - Công chức TP.HCM và đội Hội Nhà báo TP.HCM (gồm lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí…) nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6. Ngoài ra, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cũng đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà là 70 triệu đồng cho gia đình ông bà cưu mang Nhi và hỗ trợ chi phí học tập cho Hồ Huỳnh Nhi và Hồ Ngô Kỷ Nguyên, mỗi em 20 triệu đồng…

Ông Hồ Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Voi xúc động bật khóc tại chương trình ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

"Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục liên hệ với các Hội Sinh viên, Đoàn trường để gửi gắm, mong các tổ chức này tiếp tục theo dõi, dìu dắt và hỗ trợ các em về mặt tinh thần trong quá trình học tập. Báo Thanh Niên kỳ vọng chương trình học bổng "Nghị lực mùa thi" không chỉ hỗ trợ các em học đại học, mà sẽ tiếp tục xây dựng dữ liệu để kết nối doanh nghiệp với các em, nhằm hỗ trợ đầu ra, giúp các em có việc làm ổn định sau này", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết trong danh sách bạn đọc đóng góp rất là dài, có những người hoàn cảnh cũng khó khăn nhưng tích góp số tiền dù chỉ 10.000 đồng, 20.000 đồng để chuyển vào Báo Thanh Niên hỗ trợ cho các em sinh viên. Thông qua chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn gửi lời cảm ơn chân thành đến tấm lòng bạn đọc, các nhà hảo tâm đã tin tưởng Báo Thanh Niên, Ban Giám hiệu các trường ĐH đã chung tay cùng Báo Thanh Niên giúp các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được viết tiếp ước mơ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao hoa cảm ơn các trường đại học, các đơn vị đã đồng hành cùng học bổng Nghị lực mùa thi ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long, trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Những tấm gương nghị lực của người trẻ

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, xúc động cho biết chương trình gói gọn trong khoảng thời gian không quá 1 tiếng đồng hồ, nhưng có lẽ những cảm xúc mà chúng ta nhận được là rất nhiều và sẽ tiếp tục còn được lan tỏa. Điều đó khẳng định ý nghĩa và giá trị mà học bổng Nghị lực mùa thi đã thực hiện được trong suốt thời gian qua.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tin rằng bằng nghị lực và nỗ lực vốn có, thêm những sự đồng hành, chắp cánh ngày hôm nay từ bạn đọc Báo Thanh Niên, của thầy cô giáo… các em sẽ tự tin, nỗ lực hơn nữa để chinh phục ước mơ một cách tốt nhất ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

"7 năm qua, học bổng Nghị lực mùa thi đã đồng hành cùng hơn 200 sinh viên có hoàn cảnh hết sức khó khăn để giúp chắp cánh ước mơ cho các em bước vào giảng đường đại học và viết tiếp ước mơ trở thành những công dân có ích cho xã hội", chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhìn nhận và cho biết Ban Bí thư T.Ư Đoàn ghi nhận, và đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của Báo Thanh Niên. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Báo Thanh Niên luôn xung kích, tiên phong thực hiện các hoạt động rất nhân văn, thông qua chuỗi các chương trình học bổng hướng đến đa dạng các nhóm đối tượng. Trong đó có chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", học bổng "Nghị lực mùa thi" và còn nhiều chương trình nhân văn khác.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định: "Sự nhân văn đó đã tạo được sự uy tín, chính vì thế, mỗi khi Báo Thanh Niên chia sẻ, truyền tải về các hoàn cảnh, mảnh đời khó khăn luôn nhận được sự chung tay, góp sức rất lớn của độc giả".

Nguyễn Hoàng Thành Công cũng bật khóc vì xúc động trước tấm lòng của mọi người dành cho mình ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đoàn Nguyễn Thái Lộc rơi nước mắt vì từ hôm nay đã chạm được đến ước mơ đời mình ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho rằng chính câu chuyện về nghị lực vươn lên, vượt qua hoàn cảnh của các tân sinh viên nhận học bổng Nghị lực mùa thi đã để lại cho mọi người rất nhiều cảm xúc và truyền đi nguồn năng lượng tích cực.

"Nghị lực của các em làm cho chúng ta thấy được rằng mỗi chúng ta hãy sống tốt hơn, chia sẻ nhiều hơn. Các em đã truyền cho cá nhân tôi và mỗi chúng ta ở đây nguồn năng lượng, niềm tin rằng trên tất cả chặng đường đi qua sẽ luôn có những "ông tiên, cô tiên" đồng hành để giúp đỡ chúng ta thực hiện được ước mơ", Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ.

Đồng thời chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhắn gửi đến các tân sinh viên: "Chị tin rằng bằng nghị lực và nỗ lực vốn có, thêm những sự đồng hành, chắp cánh ngày hôm nay từ bạn đọc Báo Thanh Niên, của thầy cô giáo… các em sẽ tự tin, nỗ lực hơn nữa trong học tập và rèn luyện để làm sao chinh phục được ước mơ của mình một cách tốt nhất. Các em hãy viết tiếp những ước mơ của mình thật đẹp và lan tỏa niềm tin, nghị lực đến những người trẻ khác".