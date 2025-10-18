Nhận học bổng hơn 370 triệu đồng, nữ sinh mồ côi chữa bệnh cho anh trai

Học bổng mở ra tương lai tươi sáng hơn

Cầm trên tay suất học bổng Nghị lực mùa thi trị giá hơn 370 triệu đồng, Hồ Thị Hữu nhân vật trong bài viết "Nghị lực mùa thi: Xin cứu giúp cô học trò mồ côi cha mẹ, không nhà cửa" đăng trên Báo Thanh Niên ngày 19.6.2025 nghẹn ngào xúc động.

Ngay tại giây phút đó, Hữu nói: "Em thật sự không biết phải nói thế nào cho hết lòng biết ơn của mình. Khi viết đơn xin học bổng, em chỉ nghĩ đơn giản là muốn xin học bổng để chị Hải (tức chị gái của Hữu – PV) đỡ vất vả, bớt áp lực hơn. Em không ngờ rằng lại được Báo Thanh Niên quan tâm viết bài và giúp đỡ như ngày hôm nay. Đặc biệt là được cô chú, anh chị ở khắp nơi thông qua Báo Thanh Niên đã giúp đỡ em nhiều như vậy".

Hữu xúc động nhớ lại những ngày tháng khốn khó trước đây ẢNH: ĐỘC LẬP

Hữu đã khiến cả hội trường đều rưng rưng khi em chia sẻ: "Lúc còn sống, bố mẹ luôn mong tụi em được học hành đến nơi đến chốn. Em từng nghĩ, nếu gia đình mình khá giả hơn một chút, có lẽ bố mẹ đã được chữa khỏi bệnh. Khi mẹ em mất, tiền phúng viếng mẹ, chị gái em có mua cho hai chị em mỗi người một đôi bông tai vàng như là giữ lại một vật kỷ niệm mà mẹ hằng ao ước làm cho hai chị em trước đó. Nhưng khi bố bị bệnh, tụi em phải bán đôi bông tai để có tiền chạy chữa cho bố, nhưng mà vẫn không đủ. Những điều đó vừa là nỗi đau, vừa là động lực để em mạnh mẽ hơn, cố gắng nhiều hơn trên con đường học tập của mình hôm nay".

Sau khi bố mẹ mất, Hữu sống cùng anh trai. Nhưng anh chị phải lo cho ba đứa cháu nhỏ, nên Hữu cũng cảm thấy mình như một gánh nặng trong gia đình. Hữu kể mỗi khi hết vở hay bút, em lại phải leo núi hái măng đem ra chợ bán. Mỗi bịch măng chỉ được khoảng 10.000 đồng, nhưng có hôm ế hàng thì đành mang về ăn, không có tiền để mua đồ dùng học tập. Có lúc em còn đi xúc hến để bán, cũng chỉ được 10.000 đồng một bịch mà cực hơn nhiều vì ngâm mình dưới nước suốt mấy tiếng đồng hồ, người lạnh buốt và rất mau đói, nên mỗi lần đi em phải mang theo cơm để ăn cho đỡ mệt.

Bà nội nghèo nghẹn ngào vì cháu nhận học bổng lớn: 'Nằm mơ cũng không nghĩ đến'

Sau đó, Hữu quyết định nghỉ học vì cảm thấy mình là một gánh nặng cho anh trai. Sau khi rời ghế nhà trường, Hữu theo chị gái vào TP.HCM, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên không xin được việc. Thế là Hữu lên Đắk Nông để làm rẫy thuê. Từ đó, một cô học trò đang tuổi ăn học, mỗi ngày phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời trên những sườn đồi, vất vả không sao đếm xuể.

Hữu và các tân sinh viên khó khăn nhận học bổng Nghị lực mùa thi năm 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Hữu và chị gái hạnh phúc khi từ nay cuộc đời của hai chị em đã bước sang trang mới, tươi đẹp hơn ẢNH: ĐỘC LẬP

Làm rẫy được khoảng 3 năm, chị gái thấy Hữu vất vả quá, cầm lòng không được nên gọi em về TP.HCM. Lúc này Hữu xin vào làm công nhân cho một công ty về linh kiện điện tử. Tưởng sẽ nhàn thân hơn lúc làm rẫy, nhưng khó khăn vẫn chưa buông tha cô học trò.

"Vì là người dân tộc thiểu số, khả năng tiếp thu công việc của em chậm hơn mọi người, nên rất nhiều lần bị chửi, bị la mắng. Làm ca đêm khiến sức khỏe em ngày càng giảm sút, tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi và buồn vô cùng. Thấy thế, chị gái động viên em: "Thôi, ráng đi học lại, chứ làm hoài cực lắm". Nghe lời chị, em quyết định quay lại học ở Trung tâm GDNN-GDTX Q.7 (cũ) và bắt đầu lại từ năm học lớp 8", Hữu nhớ lại.

Ao ước giúp đỡ lại cho những hoàn cảnh khó khăn khác

Với công việc bán quần áo cho một cửa hàng thời trang, thu nhập không đủ chi tiêu cho cả 2 chị em nên việc lo tiền học phí cho Hữu đi học là cả một vấn đề nan giải với Hồ Thị Hải (chị gái Hữu). Nhưng không muốn em mình phải chịu vất vả nữa, Hải hy sinh tất cả, làm đủ mọi việc để lo cho em gái. Làm đến mức kiệt sức, đổ bệnh nặng và nhiều lần nhập viện.

Hải tâm sự: "Những thời điểm thử thách nhiều nhất chính là khi em phải gánh vác trách nhiệm của cả cha và mẹ, làm mọi thứ để lo cho em gái được tiếp tục đi học. Giờ đây em mới thật sự hiểu rằng, làm cha làm mẹ là điều vô cùng khó khăn. Em đã từng phải hy sinh nhiều cơ hội phát triển bản thân để đổi lấy cuộc sống và việc học cho em gái, nhưng em chưa bao giờ hối hận về điều đó. Cuộc đời em có lúc tưởng chừng gục ngã, khi vừa phải lo cho gia đình, vừa chống chọi với bệnh tật. Khi biết mình bị viêm thận và phải nhập viện, em thật sự bế tắc, suy nghĩ rất nhiều rằng nếu một ngày em không còn nữa, ai sẽ lo cho em gái? Thời gian đó thật sự là quãng thời gian rất khó khăn đối với em".

Hải cho biết vô cùng biết ơn chương trình, biết ơn bạn đọc Báo Thanh Niên đã hỗ trợ để Hữu nhận được học bổng với giá trị lớn đến như vậy ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhưng ngày hôm nay, khi Hữu nhận được học bổng Nghị lực mùa thi từ số tiền bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ là hơn 370 triệu đồng, kèm với phần học bổng tiếng Anh trị giá 50 triệu đồng, một máy tính xách tay… Hải hạnh phúc chia sẻ: "Nhờ Báo Thanh Niên, cuộc đời của Hữu và em đã thay đổi".

"Em vô cùng biết ơn khi nhận được sự hỗ trợ từ bạn đọc Báo Thanh Niên. Số tiền ấy là nguồn động lực to lớn giúp em và em gái tiếp tục cố gắng, vững vàng hơn trên con đường phía trước", Hải bộc bạch.

Còn Hữu, cô học trò tưởng chừng lại phải dang dở việc học một lần nữa, hôm nay được viết tiếp ước mơ vào giảng đường, em cho biết như một giấc mơ.

"Nhờ có học bổng này, em cảm thấy nhẹ lòng và có thêm động lực để tiếp tục việc học, cũng như chị của em sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Trước đây, em lo là mình không đủ khả năng theo học lâu dài, nhưng nhờ sự giúp đỡ từ Báo Thanh Niên em có thêm niềm tin, cơ hội để cố gắng hơn. Thời gian tới, em sẽ tập trung học thật tốt để trau dồi bản thân. Em chỉ mong sau này có công việc ổn định, có thể tự lo cho bản thân, giảm bớt gánh nặng cho chị gái và phụ giúp lại cho gia đình", Hữu bày tỏ.

Điều đặc biệt, với số tiền học bổng nhận được, Hữu mong muốn: "Từ sau khi bố mẹ mất, thần kinh của anh cũng có vấn đề, với số tiền học bổng nhận được, ngoài trang trải chi phí ăn học, em sẽ thực hiện ước mơ chữa bệnh cho anh trai, muốn anh có thể trở lại bình thường để sau này có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Và em ao ước một ngày không xa, em có thể giúp đỡ lại những bạn có hoàn cảnh giống như mình từng trải qua".