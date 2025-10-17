Òa khóc nức nở vì nhận được học bổng quá lớn

Chương trình trao học bổng "Nghị lực mùa thi" năm 2025 diễn ra sáng nay (17.10) tại tòa soạn Báo Thanh Niên đã lấy đi rất nhiều nước mắt của những người tham dự.

Các em tân sinh viên khó khăn vỡ òa vì nhận được học bổng với trị giá rất lớn; người nhà các em bật khóc vì đến trong mơ cũng không nghĩ nhận được nhiều sự hỗ trợ như vậy; và chính câu chuyện về hoàn cảnh khốn cùng và nghị lực vươn lên của các tân sinh viên được nhận học bổng; những tấm lòng hảo tâm, thơm thảo của bạn đọc Báo Thanh Niên khắp mọi miền cùng đồng hành để cứu giúp những ước mơ tưởng chừng phải đứt gánh giữa đường của các học trò nghèo được chắp cánh vào giảng đường đại học… đã khiến cho những ai tham dự chương trình đều xúc động rơi nước mắt.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, trao học bổng Nghị lực mùa thi cho các tân sinh viên khó khăn ẢNH: ĐỘC LẬP

Học bổng "Nghị lực mùa thi" nằm trong Chương trình "Tiếp sức mùa thi" do Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ GD-ĐT, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Báo Thanh Niên xây dựng học bổng "Nghị lực mùa thi" nhằm kêu gọi bạn đọc cùng chung tay hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, mồ côi cha mẹ, khuyết tật… có thêm cơ hội vượt lên nghịch cảnh, viết tiếp ước mơ vào giảng đường đại học.

Đến dự chương trình trao học bổng "Nghị lực mùa thi" sáng 17.10, có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; đại diện các trường ĐH, đơn vị tài trợ, cùng những tân sinh viên là nhân vật trong loạt bài viết Nghị lực mùa thi mà Báo Thanh Niên đăng từ giữa tháng 6.2025.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên tặng hoa động viên các tân sinh viên luôn giữ vững ý chí và nghị lực vươn lên trong hành trình sắp tới ẢNH: ĐỘC LẬP

Năm 2025, chương trình học bổng "Nghị lực mùa thi" đã tiếp thêm cơ hội cho 41 tân sinh viên – những bạn trẻ giàu nghị lực, bước tiếp hành trình học tập. Trong đó, 14 em qua tuyến bài viết Nghị lực mùa thi đã nhận được tổng số tiền bạn đọc đóng góp là gần 2 tỉ đồng. Công ty cổ phần Thế giới Di động đã đồng hành hỗ trợ 550 triệu đồng và Trung tâm Anh ngữ WESET đã trao tặng học bổng tiếng Anh mỗi suất trị giá 50 triệu đồng, cùng những phần quà là dụng cụ học tập đến từ Tập đoàn Thiên Long đã tiếp sức để các em vững hành trang vào giảng đường đại học.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn thông tin 8 năm qua, chương trình đã trở thành một điểm sáng nhân ái trong hành trình đồng hành cùng học sinh, sinh viên cả nước. "Nghị lực mùa thi" không chỉ là một học bổng mà đó còn là niềm tin, là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa từ những câu chuyện đời thực.

Các tân sinh viên được nhận học bổng khóc nghẹn vì quá xúc động ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhà báo Tạ Bích Loan xúc động trước hoàn cảnh và nghị lực vươn lên của các tân sinh viên trong chương trình học bổng Nghị lực mùa thi ẢNH: ĐỘC LẬP

"Khi phóng viên Báo Thanh Niên tìm đến gặp các bạn trẻ, có bạn phải học trong căn nhà trống trơn, chỉ có ánh đèn dầu leo lét; có bạn vừa học vừa làm thêm để giúp mẹ nuôi em nhỏ; có bạn còn phải vượt qua những nỗi mất mát không thể diễn tả bằng lời. Thế nhưng, trên gương mặt các bạn trẻ ấy, đôi mắt vẫn ánh lên sự lạc quan và niềm tin vào tương lai. Chính những điều giản dị được phóng viên chúng tôi ghi nhận, chuyển tải đã chạm đến trái tim của hàng triệu bạn đọc Báo Thanh Niên, khiến mọi người không thể đứng ngoài cuộc, mà cùng chung tay tiếp sức", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn hy vọng khi các tân sinh viên bước chân vào giảng đường sẽ luôn có tổ chức Đoàn, Hội sinh viên và các thầy cô bên cạnh cùng dìu dắt, động viên, tiếp tục truyền lửa để các em vững tin trên con đường mình đi. Đồng thời, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết Báo Thanh Niên cũng đang xây dựng một mạng lưới kết nối doanh nghiệp với các sinh viên của chương trình, không chỉ giúp các em có cơ hội học tập mà còn mở rộng hướng đi trong tương lai, để "Nghị lực mùa thi" trở thành cầu nối từ ước mơ đến nghề nghiệp, từ tri thức đến cuộc sống thực tế.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết 8 năm qua, chương trình học bổng Nghị lực mùa thi đã trở thành một điểm sáng nhân ái trong hành trình đồng hành cùng học sinh, sinh viên cả nước ẢNH: ĐỘC LẬP

Bà nội của Yến và Thu xúc động cho biết đến nằm mơ cũng không dám nghĩ các cháu nhận được học bổng nhiều như vậy ẢNH: ĐỘC LẬP

Mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà là một thông điệp yêu thương, là niềm tin mà cộng đồng đặt vào ý chí và ước mơ của các bạn ẢNH: ĐỘC LẬP

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết cho biết chương trình "Học bổng Nghị lực mùa thi" do Báo Thanh Niên khởi xướng không chỉ là một hoạt động đầy nhân văn, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ khơi dậy tinh thần vượt khó, sống đẹp, sống có ích trong mỗi bạn trẻ. Mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà là một thông điệp yêu thương, là niềm tin mà cộng đồng đặt vào ý chí và ước mơ của các bạn.

"Chúng tôi xúc động khi biết rằng nhiều bạn được nhận học bổng hôm nay đã vượt qua những hoàn cảnh vô cùng khó khăn: có bạn mồ côi cha mẹ, có bạn phải vừa đi học, vừa làm để nuôi em nhỏ, có bạn chống chọi với bệnh tật… Nhưng vượt lên tất cả, các bạn vẫn giữ vững tinh thần học tập, vẫn nuôi dưỡng ước mơ và không ngừng nỗ lực. Các bạn chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của nghị lực Việt Nam, là hình ảnh đẹp nhất của tuổi trẻ trong thời đại hôm nay", anh Nguyễn Minh Triết khẳng định.

Ngoài số tiền bạn đọc đóng góp, mỗi em trong tuyến bài Nghị lực mùa thi năm 2025 được Công ty cổ phần Thế giới Di động tặng học bổng Nghị lực mùa thi 10 triệu đồng/suất và một máy tính xách tay ẢNH: ĐỘC LẬP

27 tân sinh viên mồ côi vì đại dịch Covid-19 trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên được nhận học bổng mỗi suất 10 triệu đồng từ Công ty cổ phần Thế giới Di động và quà từ Tập đoàn Thiên Long ẢNH: ĐỘC LẬP

Anh Nguyễn Tấn Sang, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ WESET, trao học bổng tiếng Anh trị giá 50 triệu đồng/suất cho các tân sinh viên trong chương trình học bổng Nghị lực mùa thi ẢNH: ĐỘC LẬP

Ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long, trao quà cho các tân sinh viên ẢNH: ĐỘC LẬP

Đồng thời anh Nguyễn Minh Triết nhắn gửi: "Học bổng hôm nay là bước khởi đầu cho những hành trình lớn hơn. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng tinh thần cống hiến, trở thành những công dân trẻ có ích, có trách nhiệm với Tổ quốc và xã hội".

Anh Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị các cấp bộ Hội Sinh viên Việt Nam ở trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích, tạo môi trường để sinh viên phát huy sáng kiến, trí tuệ, tinh thần vì cộng đồng.

Ban tổ chức tri ân các doanh nghiệp, đơn vị, trường đại học đã đồng hành cùng chương trình ẢNH: ĐỘC LẬP

Anh Nguyễn Tấn Sang, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ WESET, cho biết mỗi khi bắt gặp những câu chuyện về nghị lực của các em học sinh, sinh viên được Báo Thanh Niên lan tỏa, anh luôn cảm thấy được tiếp thêm niềm tin. Dù xuất phát điểm khác nhau, nhưng điểm chung của các bạn là tinh thần vượt khó, không ngừng học hỏi để vươn lên. Chính tinh thần ấy cũng là điều mà WESET luôn muốn đồng hành và lan tỏa.

"Với chúng tôi, tiếng Anh không chỉ là ngôn ngữ, mà là công cụ mở ra cơ hội, là cầu nối để người trẻ tự tin bước ra thế giới. Thông qua việc đồng hành học bổng cùng các em, WESET mong muốn trao đi không chỉ sự hỗ trợ về chi phí học tập, mà còn trao đi niềm tin rằng mỗi nỗ lực hôm nay đều xứng đáng được trân trọng và tiếp sức", anh Sang chia sẻ đồng thời cho biết tại WESET English Center cũng đã thành lập Quỹ Khuyến học WESET như một cam kết dài hạn của trung tâm trong hành trình đồng hành cùng thế hệ trẻ. Quỹ hướng đến việc trao tặng học bổng định kỳ hằng năm, hỗ trợ những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng phấn đấu trong học tập, nghiên cứu và phát triển bản thân.

"Chúng tôi tin rằng, sự đầu tư cho giáo dục luôn là đầu tư bền vững nhất. Mong rằng, những suất học bổng hôm nay sẽ là nguồn động lực nhỏ để các bạn viết tiếp ước mơ, và cũng là lời hứa của chúng tôi rằng trên hành trình vươn tới tri thức và hội nhập, các bạn sẽ không bao giờ phải đi một mình", anh Sang bày tỏ.