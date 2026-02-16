Mưu sinh ở Bến Bình Đông: Những chiếc ghe chở cả một cái tết

Từ các tỉnh miền Tây như: Đồng Tháp, Vĩnh Long… Những chiếc ghe chở mai, tắc, cúc, vạn thọ vượt hàng trăm cây số đường sông để đến TP.HCM. Trên mỗi chuyến đi là vốn liếng, công sức cả năm trời và hy vọng về một mùa tết đủ đầy.

Khác với những tiểu thương bán hàng trên bờ, người bán hoa trên ghe sống gần như trọn vẹn trên con thuyền của mình. Mỗi ghe vừa là cửa hàng, vừa là nơi sinh hoạt. Ban ngày bán hoa, ban đêm họ mắc võng ngủ ngay trên ghe, vừa trông hàng vừa giữ hoa.

Người bán hoa trên ghe sống gần như trọn vẹn trên con thuyền của mình ẢNH: THANH BÌNH

Tiểu thương mong nhất là bán được hoa sớm để kịp về quê sum họp ẢNH: THANH BÌNH

Anh Nguyễn Hoàng Anh Quốc (30 tuổi, quê ở Vĩnh Long), cho biết phần lớn khách đến chủ yếu là xem và hỏi giá, nhiều người trả giá nhưng anh vẫn chấp nhận. "Mình hiểu là kinh tế nhiều người còn khó khăn, họ chỉ cần một chậu cây nhỏ để trang trí cho có không khí tết. Bán lời không bao, miễn là mọi người có chút gì đó mang về chưng tết", anh Quốc chia sẻ.

Cuộc sống trên ghe cũng không hề dễ dàng, phải ăn, ngủ và trông hoa ngay trên thuyền. Nước kênh dập dềnh, muỗi nhiều, ban đêm phải thức canh cây để tránh người khác trộm "Có hôm gần như thức trắng để coi chừng cây, mệt nhưng không dám lơ là vì đó là cả vốn liếng", anh Quốc chia sẻ.

Điều mong muốn mà anh Quốc và nhiều tiểu thương mong nhất là bán được hoa sớm để kịp về quê sum họp. "Chỉ mong bán hết sớm để còn về với gia đình đón tết. Cực đến mấy cũng được, miễn là có cái tết đủ đầy", anh nói.

Theo anh Nguyễn Văn Thương (40 tuổi, quê ở Bến Tre cũ), việc phải đổi địa điểm bán trong năm nay khiến hoạt động buôn bán gặp không ít khó khăn, bởi nhiều khách mối quen không biết anh chuyển đi đâu để tìm mua hoa như mọi năm. "Mọi năm bán một chỗ, khách quen ghé hoài, còn năm nay dời qua chỗ mới nên người ta không biết, thành ra bán chậm hơn", anh Thương chia sẻ.

Không chỉ vậy, việc sống và bán hoa trên ghe suốt nhiều ngày cũng mang lại không ít vất vả. Ban ngày anh tất bật tưới nước cho hoa luôn tươi; ban đêm lại phải thay phiên với người nhà trông coi hoa vì sợ bị mất trộm.

Dù còn nhiều khó khăn, anh Thương vẫn cố gắng bám trụ đến những ngày cuối cùng của chợ hoa, hy vọng bán được hết số hoa. Với anh và nhiều tiểu thương khác, mỗi chậu hoa bán đi không chỉ là một khoản tiền mà còn là từng ngày công, từng chuyến ghe lênh đênh trên sông nước. "Chỉ mong bán được sớm để có tiền về quê lo cho gia đình, sắm sửa chút ít cho mấy đứa nhỏ ăn tết", anh Thương nói.

Bên cạnh anh Thương, Võ Minh Tiến (22 tuổi, quê Bến Tre cũ), lên TP.HCM phụ giúp gia đình. Cho biết đây là lần đầu tiên anh theo cha mẹ bán cây cảnh và hoa. Với Tiến, trải nghiệm mưu sinh trên sông nước vừa mới mẻ vừa đầy áp lực. "Ở quê chỉ quen làm vườn, lên đây mới thấy cảnh buôn bán cạnh tranh dữ lắm. Khách đi xem nhiều, hỏi giá rồi bỏ đi cũng nhiều nên cũng hồi hộp lắm", Tiến chia sẻ.

Cuộc sống trên ghe cũng không hề dễ dàng, phải ăn, ngủ và trông hoa ngay trên thuyền ẢNH: THANH BÌNH

Tiến cho biết mỗi ngày cả gia đình phải thức dậy từ rất sớm để chăm sóc cây, lau lại từng chậu hoa cho sạch bụi, đến tối lại túc trực trên ghe để trông hàng. Dù vất vả, nhưng Tiến vẫn xem đây là cơ hội để hiểu hơn về công việc của cha mẹ. "Cực nhưng em thấy vui vì được cùng gia đình lo cho cái tết. Chỉ mong mấy ngày tới bán được nhiều hơn để ba mẹ đỡ lo", Tiến nói.

Giữa dòng xe tấp nập của thành phố những ngày sắp tết, những chiếc ghe hoa trên Bến Bình Đông vẫn lặng lẽ neo mình, mang theo bao hy vọng của người trồng hoa miền Tây. Với các tiểu thương, mỗi chậu mai, mỗi cây tắc không chỉ là hàng hóa mà còn là công sức của cả một năm lao động. Tết với họ không phải là những chuyến du xuân hay nghỉ ngơi, mà là những đêm thức trắng canh hoa, những buổi chờ khách giữa cái lạnh sông nước. Và chỉ khi những chậu hoa cuối cùng rời ghe, hành trình mưu sinh mới tạm khép lại để họ có thể trở về quê, sum họp bên gia đình, đón một cái tết trọn vẹn.