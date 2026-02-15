Chợ hoa ngày 28 tết: nơi tấp nập người mua, chỗ đìu hiu ngóng khách

28 tết vẫn còn hơn nửa số lượng hoa

Tại khu vực bán hoa tết ở Bầu Hà Kiều, xã Thăng Bình, TP.Đà Nẵng (trước đây là thị trấn Hà Lam, tỉnh Quảng Nam), khung cảnh mua bán khá trầm lắng. Dù chỉ còn hơn một ngày nữa là đến tết, số lượng hoa cúc, quất vẫn còn nhiều, trong khi khách mua gần như vắng bóng. Người bán ngồi rải rác giữa những dãy chậu hoa, mỗi khi có người đi ngang lại nhiệt tình mời chào, nhưng hiếm ai dừng lại hỏi mua.

28 tết nhưng hoa cúc còn rất nhiều ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chợ hoa ế ẩm, hầu như chỉ có người bán ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Năm nay lần đầu thử sức bán hoa cúc trưng tết, Nguyễn Văn Hải (24 tuổi, ngụ xã Thăng Bình) cùng ba người khác hùn vốn nhập gần 500 chậu cúc từ Quảng Ngãi về bán từ 17 tháng chạp. Tuy nhiên đến ngày 28 tết, số lượng bán ra mới hơn 100 chậu.

“Một chậu cúc giá từ 450.000 đồng. Những ngày này khách đi xem, hỏi giá nhiều nhưng chưa chốt mua. Hoa còn rất nhiều mà chỉ còn hơn một ngày nữa là tết rồi”, Hải nói rồi chỉ tay vào những chậu cúc vẫn còn xếp kín lối đi.

Bán hoa cúc trưng tết tại đây đã ba năm, Đoàn Hải Giang (26 tuổi) cho rằng tình cảnh ế ẩm năm nay là chung của nhiều tiểu thương. Theo Giang, năm nay do một số khu vực bị lũ lụt nên nguồn hoa khan hiếm, giá nhập tăng cao hơn mọi năm, khiến sức mua giảm. “28 rồi nhưng thời điểm này vẫn chưa có khách mua nhiều. Có lẽ vì giá cao nên người dân cân nhắc hơn”, Giang nói.

Người bán hoa tết ngồi không ngóng đợi khách mua ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Dù vậy, người bán lâu năm như Giang vẫn giữ tâm thế chờ đợi. Anh chàng cho biết những năm trước, càng cận tết, nhất là chiều 30, người dân mới đổ xô đi mua hoa. Khi đó, chậu đẹp hay xấu cũng được chọn, ít ai kỳ kèo giá cả. “Thường đến chiều 30 là bán hết sạch nên mình cũng không quá lo”, Giang chia sẻ.

Ngồi giữa dãy hoa cúc, anh Huỳnh Văn Tân (39 tuổi) tranh thủ bấm điện thoại vì chưa có khách. Anh cho biết hiện vẫn còn hơn 200 chậu chưa bán được.

“Kinh doanh hoa tết vất vả lắm. Ban ngày phơi nắng, tối cũng ở ngoài này canh hoa, ban đêm trời lạnh rồi muỗi cắn mà lời chẳng bao nhiêu”, anh Tân nói.

Thỉnh thoảng có người đi ngang hỏi giá rồi rời đi ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Theo anh, chi phí năm nay tăng mạnh: giá hoa, vận chuyển, thuê mặt bằng đều cao hơn, riêng tiền thuê chỗ bán đã gấp đôi năm ngoái. Tuy nhiên, người bán vẫn không dám tăng giá nhiều vì sợ mất khách.

“Khách tới xem lại chê giá cao rồi đi. Năm ngoái thời điểm này tôi bán gần hết, chuẩn bị dọn dẹp ăn tất niên. Năm nay còn nhiều quá, chỉ mong chiều nay và ngày mai bán hết để có đồng tiêu tết”, anh bộc bạch.

Không chỉ hoa cúc mà các loại hoa khác hay quất cũng còn rất nhiều ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ cúc mà quất cũng còn khá nhiều. Anh Tân cho rằng may mắn là anh bán cúc vốn ít hơn, trong khi quất giá cao nên người bán phải bỏ vốn lớn, rủi ro cũng nhiều hơn nếu không bán kịp trước tết.

Hoa bó tấp nập người mua

Trái ngược với cảnh vắng vẻ ở chợ hoa Bầu Hà Kiều, sáng 28 tết tại chợ Kế Xuyên (xã Thăng Điền, TP.Đà Nẵng, trước đây là xã Bình Trung, H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) không khí mua bán hoa tết lại nhộn nhịp. Người dân dừng xe chọn từng bó lay ơn, cúc lưới, hoa ly… tạo nên khung cảnh tấp nập đặc trưng của chợ hoa cận tết.

Hoa bó trưng tết tấp nập người mua ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Giữa dòng người qua lại, gian hàng hoa lay ơn và cúc lưới của anh Nguyễn Văn Tĩnh (32 tuổi) liên tục có khách ghé mua. Anh cho biết năm nay giá hoa lay ơn mềm hơn so với mọi năm nên dễ bán.

“Hoa lay ơn này tôi nhập từ Đà Lạt về. Năm ngoái lay ơn 90.000 – 100.000 đồng/bó, năm nay chỉ 80.000 đồng. Tôi nói đúng giá, không nói thách, ai thấy được thì mua”, anh Tĩnh chia sẻ.

Giá phải chăng khiến hoa bán chạy từ sáng đến tối. Anh Tĩnh nhập hơn 300 bó lay ơn, tranh thủ bán cả ngày lẫn đêm trong những ngày cận tết với hy vọng bán hết trước giao thừa. “Cứ đều khách như hôm nay thì chắc kịp hết hàng”, anh cười, tay vẫn thoăn thoắt bó lại bó hoa vừa được khách chọn.

Hoa lay ơn của anh Tĩnh bán rất hút khách ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cầm trên tay một bó hoa cúc và lay ơn, Chị Võ Thị Hoa (32 tuổi), ngụ xã Thăng Điền, TP.Đà Nẵng (trước đây là xã Bình Tú, H.Thăng Bình, Quảng Nam), cho biết: “Mấy năm nay nhà tôi không mua hoa chậu mà chỉ mua hoa bó về trưng bàn thờ và phòng khách. Mấy ngày tết phải sắm sửa đủ thứ tốn khá nhiều tiền nên những gì cần thiết và hợp túi tiền hơn tôi sẽ ưu tiên”.