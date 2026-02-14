Valentine 'rơi' đúng dịp tết: Các chàng trai mua chậu quất tặng người yêu

Quà Valentine là chậu quất chưng tết

Không phải socola hay hoa hồng, những món quà mà các cặp đôi tặng nhau trong ngày Valentine năm nay cũng mang đậm không khí tết. Lê Thị Tâm Lan (21 tuổi, ngụ Phú Thọ, trước đây là tỉnh Vĩnh Phúc) kể rằng cô đã rất bất ngờ khi người yêu xuất hiện với một chậu quất khá to.

“Mình rất vui và bất ngờ, không nghĩ anh ấy sẽ tặng món quà này trong ngày Valentine. Vì bình thường vào dịp Valentine mọi người hay tặng hoa hồng hoặc socola”, Lan cười nói. Cô gái cho biết trước giờ chưa từng nhận một món quà Valentine nào “đậm mùi tết” đến thế.

Lan được người yêu tặng quà Valentine bằng chậu quất trưng tết ẢNH: NVCC

Tương tự người yêu của Lan, Lê Tấn Tuấn (22 tuổi, ngụ xã Thăng Điền, Đà Nẵng, trước đây là H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cũng chọn cây quất làm quà Valentine cho bạn gái. Tuấn hài hước chia sẻ: “Mình thấy tặng quất chưng tết cho người yêu giống như trend của Valentine năm nay vậy. Món quà này vừa lạ, vừa thiết thực vì bạn gái có thể mang về nhà chưng mấy ngày tết luôn”.

Vì cả hai sắp về quê nghỉ tết, Tuấn tranh thủ đưa bạn gái ra tiệm cây cảnh từ ngày 25 tết để chọn quà. “Lúc đó cô ấy vừa bất ngờ vừa thấy buồn cười, cứ nghĩ là mình đùa. Thay vì socola hay hoa hồng, mình thấy chậu quất vừa vui vừa hợp với không khí mấy ngày cận tết”, Tuấn nói.

Valentine đặc biệt

Khi Valentine năm nay rơi vào đúng dịp nghỉ tết, không phải cặp đôi nào cũng có thể ở cạnh nhau vào ngày này. Trần Văn Tuấn (26 tuổi), ngụ đường Cống Lở, P.Tân Bình, TP.HCM (trước đây là Q.Tân Bình), cho biết tết này ở lại TP.HCM còn người yêu thì về quê ở Huế nên trước khi bạn gái về quê nghỉ tết, Tuấn đã chuẩn bị quà Valentine sớm.

“Tụi mình không thể đi hẹn hò đúng ngày 14.2, nhưng món quà tặng trước đó cũng đủ làm cô ấy vui. Sáng Valentine, mình vẫn không quên gửi những tin nhắn yêu thương, chúc mừng ngày Valentine cho cô ấy”, Tuấn kể.

Long và bạn gái trong chuyến du xuân ở Đồng Tháp ẢNH: NVCC

May mắn hơn, Lê Nguyễn Phi Long, sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một và bạn gái cùng quê, nên vẫn có thể đón Valentine cùng nhau dù đang trong kỳ nghỉ tết. “Tụi mình được nghỉ tết rồi nên có thời gian đi du lịch ngắn ngày, đón Valentine cùng nhau và đi ăn uống như bình thường. Điểm đặc biệt là Valentine năm nay gấp đôi quà. Vì ngoài quà Valentine còn có cả quà tết cho người yêu”, Long cười nói.

Duy cho biết lễ Valentine năm nay của anh và bạn gái đặc biệt hơn vì rơi đúng dịp tết ẢNH: NVCC

Còn Cao Phan Hoàng Duy (26 tuổi, ngụ Tây Ninh) thì nói rằng Valentine năm nay vào đúng những ngày cả nhà tất bật dọn dẹp, chuẩn bị tết. “Tụi mình luôn nghĩ Valentine là ngày của hai đứa, còn tết là thời gian dành cho gia đình. Cho nên ngày Valentine năm nay đặc biệt hơn mọi năm vì tụi mình ưu tiên ở nhà phụ giúp gia đình, quây quần với người thân. Đợi mọi việc đâu vào đó rồi, tụi mình sẽ dành thời gian riêng cho nhau sau”, Duy chia sẻ.