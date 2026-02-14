Ngày Valentine: Tình yêu thời AI có ChatGPT viết thư tình sẽ làm mất cảm xúc thật?

Khi tình yêu cũng... ứng dụng AI bằng ChatGPT, Gemini

Nguyễn Duy Khoa (25 tuổi, ngụ ở 79/16 đường số 8, P.Thủ Đức, TP.HCM (trước là P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM) kể vì anh và người yêu mỗi người ở một tỉnh khác nhau nên ngày 12.2 đã gặp và anh tặng quà Valentine sớm cùng bức thư tình. Đáng nói, Khoa kể vì không có khiếu văn chương nên... nhờ ChatGPT viết giúp.

"Tôi không giỏi diễn đạt cảm xúc. Mỗi lần định viết gì đó lãng mạn là mình thấy ngượng, chữ nghĩa cứ khô khan", Khoa nói. Theo anh chàng này, để có bức thư tình gửi người yêu đã gõ vài ý: quen nhau được một năm, người yêu có những sở thích như du lịch, nấu ăn, tính cách hiền, dễ thương… và công cụ trí tuệ nhân tạo đã giúp viết ra một bức thư "tình ơi là tình".

Trên mạng xã hội Threads, không ít thành viên cũng thừa nhận sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo như Gemini, ChatGPT… để viết thư, làm thơ, sáng tác lời chúc, thậm chí lên kịch bản cầu hôn. Thành viên Đỗ Lan Anh để lại một bình luận trên Threads: "Chúng là thế hệ lớn lên cùng công nghệ, việc "nhờ AI nói hộ lòng mình" cũng là điều phù hợp".

Thời đại công nghệ, có thể nhờ ChatGPT viết giúp thư tình ẢNH: THANH NAM

Thực tế có những người trẻ như thế. Nguyễn Thu Thảo, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, cho biết thường nhờ AI gợi ý caption (lời chú thích) cho ảnh kỷ niệm với bạn trai. "Mình vẫn chỉnh sửa lại cho hợp với giọng mình, nhưng AI giúp mình nghĩ ra những câu mà bình thường mình không nghĩ tới".

Thảo cho rằng đó là cách "tối ưu hóa cảm xúc". "Có công cụ hỗ trợ để nói lời hay hơn, tại sao không sử dụng?", Thảo nói.

Tiện lợi hay đánh mất cảm xúc thật?

Không phải ai cũng đồng tình với việc để AI "can thiệp" vào tình yêu. Nguyễn Thị Kim Huyền (25 tuổi, ngụ ở 119 đường 3/2, P.Hòa Hưng, TP.HCM; trước là P.12, Q.10, TP.HCM) thẳng thắn: "Nếu biết người yêu dùng AI viết thư cho mình, mình sẽ thấy hụt hẫng. Mình muốn nghe cảm xúc thật, dù vụng về".

Theo Huyền: "Tình yêu không cần hoàn hảo về câu chữ. Cái mình cần là sự chân thành. Một câu viết sai chính tả nhưng xuất phát từ trái tim vẫn có giá trị hơn bài văn trau chuốt mà mình không biết người viết thực sự nghĩ gì".

Chuyên gia tâm lý Đỗ Thị Minh Hằng, Trung tâm tham vấn và trị liệu Sài Gòn Mentality (TP.HCM), nhận định: "AI có thể giúp diễn đạt tốt hơn, nhưng không thể thay thế trải nghiệm cảm xúc. Vấn đề không nằm ở công cụ, mà ở mức độ phụ thuộc. Nếu người trẻ dùng AI như bản nháp, rồi tự chỉnh sửa, đó là hỗ trợ. Nhưng nếu hoàn toàn sao chép, không thêm dấu ấn cá nhân, nguy cơ là cảm xúc trở nên sáo rỗng".

Tình yêu của gen Z và gen Alpha diễn ra trong thời đại AI phát triển ẢNH: THANH NAM

Anh Cao Đình Diễn (37 tuổi), kỹ sư công nghệ thông tin, Công ty công nghệ thông tin tin học Việt, Q.6 (TP.HCM), cho rằng khi quá phụ thuộc vào AI để viết thư tình thì có thể gặp rủi ro là sự đồng dạng. Anh Diễn phân tích: "Vì AI học từ kho dữ liệu khổng lồ, nhiều bức thư có thể na ná nhau về cấu trúc, hình ảnh, ẩn dụ".

Anh Diễn cho rằng: "Không thể phủ nhận, tình yêu của gen Z và gen Alpha đang diễn ra trong môi trường số hóa. Họ làm quen qua ứng dụng, hẹn hò qua mạng, lưu giữ kỷ niệm bằng cloud và nay, có thêm AI đồng hành. Nhưng câu hỏi lớn không phải "có nên dùng AI hay không", mà là dùng thế nào để không đánh mất chính mình?".

"Theo tôi, cần học cách tương tác thông minh với AI. AI có thể gợi ý cấu trúc, cung cấp ý tưởng, nhưng cảm xúc thật phải đến từ người sử dụng. Nếu chỉ sao chép, nghĩa là đang tự làm nghèo trải nghiệm tình yêu của chính mình cũng như đánh mất những cảm xúc thật", anh Diễn cho hay.

Chuyên gia tâm lý Đỗ Thị Minh Hằng cho rằng hãy để AI trở thành trợ lý, chứ không phải "người yêu thay".

Bà Hằng nói: "Cần xem AI như bản nháp, không phải bản cuối. Hãy chỉnh sửa, thêm câu chuyện riêng, chi tiết kỷ niệm mà chỉ hai người biết. Đừng dùng AI cho mọi khoảnh khắc. Có những lúc, một tin nhắn ngắn ngủi, tự viết, sẽ chân thành hơn nhiều so với đoạn văn trau chuốt. Và trong mối quan hệ đủ tin cậy, việc thừa nhận "anh nhờ AI gợi ý vì anh không giỏi viết" đôi khi còn đáng yêu hơn việc che giấu. Bên cạnh đó, nên rèn luyện khả năng diễn đạt cảm xúc. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn, hãy xem AI như công cụ học hỏi cách viết, cách bày tỏ…".