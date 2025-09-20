Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Nhờ ChatGPT thiết kế vườn đẹp, cô gái nhận được cái kết bất ngờ

An Vy
An Vy
20/09/2025 15:38 GMT+7

Bí ý tưởng cải tạo lại mảnh vườn, cô gái này đã lên ChatGPT để tìm kiếm. Không ngờ, kết quả nhận được cô vô cùng bất ngờ.

Tô Thảo Ngọc (32 tuổi), ngụ ở Vĩnh Long, đã khiến nhiều người trầm trồ khi biến mảnh vườn 500 m2 của mình thành một không gian xanh mát, đầy hoa và rau củ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ý tưởng cải tạo khu vườn bắt nguồn từ việc chị sử dụng ChatGPT để tìm cảm hứng. Kết quả mà Ngọc nhận được không chỉ đẹp ngoài mong đợi, mà còn mang lại một không gian thư giãn lý tưởng cho cả gia đình.

Nhờ ChatGPT thiết kế vườn đẹp, cô gái nhận được cái kết bất ngờ- Ảnh 1.

Ngọc đã nhờ ChatGPT thiết kế giúp mình mảnh vườn

ẢNH: NVCC

Trong khu vườn này, Ngọc trồng rất nhiều loại hoa như hoa hồng, cúc đồng tiền, sao nhái, thạch thảo rực rỡ sắc màu, xen kẽ là những luống rau ngắn ngày như dưa leo, bắp cải… Ở giữa khu vườn là một cái ao nhỏ tạo điểm nhấn yên bình. "Mình thích một không gian nhẹ nhàng, trồng nhiều loại hoa để có chỗ đẹp ngắm nhìn, chụp ảnh vì mê làm công chúa. Bên cạnh đó, mình trồng thêm nhiều rau để học hỏi thêm kinh nghiệm", Ngọc kể.

Nhờ ChatGPT thiết kế vườn đẹp, cô gái nhận được cái kết bất ngờ- Ảnh 2.
Nhờ ChatGPT thiết kế vườn đẹp, cô gái nhận được cái kết bất ngờ- Ảnh 3.
Nhờ ChatGPT thiết kế vườn đẹp, cô gái nhận được cái kết bất ngờ- Ảnh 4.
Nhờ ChatGPT thiết kế vườn đẹp, cô gái nhận được cái kết bất ngờ- Ảnh 5.
Nhờ ChatGPT thiết kế vườn đẹp, cô gái nhận được cái kết bất ngờ- Ảnh 6.
Nhờ ChatGPT thiết kế vườn đẹp, cô gái nhận được cái kết bất ngờ- Ảnh 7.
Nhờ ChatGPT thiết kế vườn đẹp, cô gái nhận được cái kết bất ngờ- Ảnh 8.
Nhờ ChatGPT thiết kế vườn đẹp, cô gái nhận được cái kết bất ngờ- Ảnh 9.

Trong vườn trồng rất nhiều hoa lá đẹp mắt

ẢNH: NVCC

Trước khi trở thành "người làm vườn" chuyên nghiệp, Ngọc từng làm việc văn phòng. Tuy nhiên, công việc bàn giấy khiến chị gặp vấn đề sức khỏe như đau cổ vai gáy và mắt yếu. Ngọc quyết định nghỉ việc, về hưu sớm để thay đổi lối sống. "Mình nghĩ làm văn phòng ngồi nhiều, đau cổ vai gáy, mắt cũng yếu. Vậy nên mình nghỉ luôn. Ai ngờ về làm vườn, hết đau cổ thì chuyển sang đau lưng vì cuốc đất", Ngọc chia sẻ.

Theo Ngọc, quyết định cải tạo khu vườn đến một cách tình cờ. Trước đây, mảnh vườn nhỏ trước nhà chủ yếu do cha của chị trồng cây tạp, um tùm và thiếu sức sống. Sau khi nghỉ việc,  Ngọc đi dạo quanh nhà, nhìn mảnh vườn và nảy ra ý định biến nó thành một không gian "chill chill" để cả gia đình thư giãn. Đặc biệt, Ngọc muốn tạo một nơi để chồng sau giờ làm có thú vui mới, bớt nhàm chán. Tuy nhiên do chưa có nhiều kinh nghiệm, chị quyết định tìm đến ChatGPT để xin ý tưởng thiết kế.

"Khi thấy ChatGPT gợi ý hình ảnh ngôi nhà và khu vườn siêu xinh, mình mê ngay. Mình quyết định làm theo luôn, thậm chí còn xây một căn bếp nhỏ trong vườn để cả nhà làm bánh trong đó. Phần xây dựng thô tốn khoảng 50 triệu đồng. Sau đó, mình trang trí thêm để tạo không gian ấm cúng. Giờ đây, căn bếp nhỏ không chỉ là nơi nấu nướng mà còn trở thành điểm nhấn, nơi gia đình mình quây quần, trò chuyện mỗi chiều", Ngọc nói.

Từ một nhân viên văn phòng chỉ quen gõ phím, Ngọc kể rằng ban đầu chị vô cùng lúng túng với việc làm vườn. Ngọc phải nhờ cha mẹ ở quê hướng dẫn từ những điều cơ bản như làm đất, bón phân, chăm cây… Dần dần, chị tự học hỏi và trở nên thành thạo hơn. 

Nhờ ChatGPT thiết kế vườn đẹp, cô gái nhận được cái kết bất ngờ- Ảnh 10.

Sáng nào Ngọc cũng ra vườn chăm sóc cây

ẢNH: NVCC

Khu vườn không chỉ là nơi thư giãn mà còn mang lại niềm vui lớn cho cả gia đình. "Mỗi chiều mát, cả nhà ra vườn ngồi, cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Mấy bé nhỏ trong nhà cũng thích mê không gian này, thường chạy nhảy, khám phá khu vườn, khiến không khí gia đình thêm phần rộn ràng", Ngọc nói.

Bí quyết làm vườn của chị chính là chăm chỉ tưới cây, bón phân đều đặn. 

Nhờ ChatGPT thiết kế vườn đẹp, cô gái nhận được cái kết bất ngờ- Ảnh 11.

Ngọc nói rằng chính sự chăm chỉ và tình yêu với khu vườn đã giúp chị vượt qua khó khăn, biến mảnh đất từng um tùm thành một góc thiên nhiên rực rỡ

ẢNH: NVCC

Hiện tại, khu vườn nhỏ của Thảo Ngọc đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Những bức ảnh về khu vườn tràn ngập hoa, rau củ, cùng căn bếp nhỏ xinh xắn được Ngọc chia sẻ đã nhận được rất nhiều lượt yêu thích và bình luận. Ngọc nói rằng khu vườn không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, mà còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Ngọc.

Bình luận (0)

