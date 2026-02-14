Độc đáo trào lưu chưng tết cây bắp: Vì sao hút khách?

Từ một loại cây quen thuộc nơi đồng ruộng, bắp bất ngờ trở thành lựa chọn được nhiều người mua để chưng trong dịp Tết Nguyên đán.

Ghi nhận tại các tuyến đường Lãnh Binh Thăng, Âu Cơ và khu vực quanh công viên văn hóa Đầm Sen, nhiều sạp hoa đã bày bán những chậu bắp cao từ 1 đến 1,5 mét. Trái bắp to, lá xanh mướt được chăm chút kỹ lưỡng. Một số chậu còn được trang trí thêm nơ đỏ, bao lì xì nhỏ hoặc bảng chữ "lộc", "phát" để tăng phần bắt mắt. Không ít bạn trẻ đi đường tò mò dừng lại xem, chụp ảnh và hỏi giá.

Theo chủ của một điểm bán hoa tết trên đường Lãnh Binh Thăng (P.Bình Thới), giá một chậu gồm 2 cây bắp được bán là 140.000 – 200.000 đồng tùy chiều cao, số lượng trái và độ đẹp của cây. So với nhiều loại kiểng truyền thống, mức giá này không quá cao nhưng lại tạo được điểm nhấn mới lạ.

Bên cạnh hoa mai, quất kiểng hay những chậu cúc mâm xôi tròn đầy, thị trường hoa tết còn có một cây chưng tết đặc biệt: cây bắp trồng chậu ẢNH: ĐĂNG TRÌNH

Chị Nguyễn Thị Hồng, chủ sạp hoa ở chợ hoa Đầm Sen, cho biết năm nay chị nhập khoảng 60 chậu bắp, tăng gần gấp đôi so với năm trước. "Tôi lấy thử vì thấy nhiều nơi bắt đầu bán. Không ngờ khách hỏi mua nhiều lắm. Chỉ trong vài ngày đã bán gần hết một nửa", chị Hồng cho biết.

Theo chị Hồng, khách mua chủ yếu là các gia đình trẻ, chủ cửa hàng kinh doanh hoặc văn phòng nhỏ muốn tạo sự khác biệt cho không gian tết. "Mai, quất thì năm nào cũng có. Bắp nhìn lạ, lại gợi cảm giác đầy đủ, sung túc nên nhiều người thích. Có khách nói nhìn trái bắp nhiều hạt là thấy năm mới phải 'đầy kho' hơn năm cũ. "Chắc ăn như bắp"- giới kinh doanh, đầu tư mong sẽ chắc chắn, thuận lợi và thành công", chị Hồng nói.

Tại một điểm bán hoa tết trên đường Minh Phụng (P.Minh Phụng), anh Trần Văn Minh, ngụ tại KP9, P.Bình Thới, cho biết anh đã mua 2 chậu bắp đặt trước cửa hàng tạp hoá của nhà anh. "Nhà tôi năm nào cũng chưng mai, nhưng năm nay thấy bắp đẹp quá nên mua thêm. Nhìn trái bắp vàng ươm, hạt dày kín rất thích mắt. Tết là phải mong đủ đầy, nên tôi chọn bắp để lấy may", anh Minh chia sẻ.

Chưng tết cây bắp cầu mong làm ăn khấm khá và "chắc như bắp" ẢNH: ĐĂNG TRÌNH

Cây bắp trồng chậu được bày bán nhiều tuyến được ở TP.HCM trong dịp tết ẢNH: ĐĂNG TRÌNH

ẢNH: ĐĂNG TRÌNH

ẢNH: ĐĂNG TRÌNH

Theo anh Minh, không chỉ yếu tố lạ mắt, ý nghĩa tượng trưng cũng là lý do khiến cây bắp được ưa chuộng. Trong quan niệm dân gian, trái bắp với hàng trăm hạt xếp kín tượng trưng cho sự sinh sôi, tài lộc dồi dào. Hình ảnh hạt bắp tròn đầy còn gợi đến sự no đủ, ấm áp. Đối với những gia đình làm ăn kinh doanh, việc chưng bắp được xem như lời cầu mong một năm buôn bán thuận lợi.

Chị Nguyễn Thị Bạch Yến, chủ bán hoa trên đường Lãnh Binh Thăng (có bán nhiều cây bắp trồng chậu), cho biết để có được những chậu bắp đẹp vào đúng dịp tết, gia đình chị phải canh thời gian xuống giống khá kỹ. Nếu gieo sớm quá, bắp sẽ già, hạt khô; còn gieo muộn thì trái chưa kịp lớn. Quá trình chăm sóc cũng đòi hỏi đảm bảo đủ nước, đủ nắng để cây phát triển đều, trái chắc hạt và giữ được màu sắc tươi tắn.

ẢNH: ĐĂNG TRÌNH

Cũng theo chị Yến, sức mua cây bắp năm nay tăng do người tiêu dùng ngày càng chú trọng ý nghĩa phong thủy và mong muốn không gian tết có điểm nhấn khác biệt. "Khách giờ không chỉ mua cho đẹp mà còn hỏi ý nghĩa. Khi nghe giải thích bắp tượng trưng cho đủ đầy, sinh sôi, họ rất hào hứng", chị Yến cho biết thêm.

Không khí rộn ràng của những ngày giáp tết, giữa muôn vàn sắc hoa quen thuộc, những chậu bắp xanh tươi, trái vàng ươm đã trở thành điểm nhấn độc đáo tại chợ hoa. Và với nhiều gia đình, đó không chỉ là một chậu cây trang trí, mà còn là lời chúc cho một năm mới đủ đầy, hanh thông và nhiều may mắn.