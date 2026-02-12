Chợ hoa 'Trên bến dưới thuyền' hot rần rần: Giới trẻ check-in trước giờ G

Từ sáng sớm, khu vực dọc bờ kênh Tàu Hủ - Bến Bình Đông luôn nhộn nhịp người qua lại. Trên bến, các gian hàng bày bán các loại hoa: mai, cúc, vạn thọ rực rỡ sắc vàng. Dưới kênh, những chiếc ghe chở hoa neo đậu san sát, tạo nên khu chợ hoa đặc trưng, trở thành điểm dừng chân của người dân và du khách trong những ngày tết.

Nhiều người tranh thủ đi sớm để dễ chọn được những chậu hoa ưng ý, còn các bạn trẻ thì tìm những góc có ghe hoa, lồng đèn, tiểu cảnh để chụp ảnh, check-in đón tết.

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" tại Bến Bình Đông (P.Phú Định, TP.HCM) sẽ khai mạc vào tối 12.2 ẢNH: THANH BÌNH

ẢNH: THANH BÌNH

Hồ Bảo Ngọc, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, cho biết lần đầu biết đến chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" qua TikTok và cảm thấy bất ngờ khi trực tiếp đến tham quan. Không gian được trang trí đậm chất tết, với các gian hàng, tiểu cảnh và dãy ghe hoa dọc bờ kênh, tạo nên phông nền rất phù hợp để chụp ảnh áo dài.

"Lần đầu mình đến đây, mình ấn tượng nhất là các gian hàng được trang trí rất bắt mắt. Chỉ cần đứng vào là đã có không khí tết, nên mình với bạn bè tranh thủ chụp nhiều tấm hình để lưu làm kỷ niệm và còn đu trend trên mạng xã hội", Ngọc chia sẻ.

Theo Ngọc, việc được tổ chức chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền", kết hợp giữa không gian sông nước và hoa tết, khiến trải nghiệm trở nên khác biệt so với những địa điểm chụp ảnh tết quen thuộc trong thành phố. "Ở đây không chỉ đẹp mà còn rất thoáng, đi dạo một vòng vừa ngắm hoa vừa chụp hình cũng thấy rất thư giãn", Ngọc nói thêm.

ẢNH: THANH BÌNH

Nhiều mua hoa ở chợ hoa 'Trên bến dưới thuyền' ẢNH: THANH BÌNH

ẢNH: THANH BÌNH

Khu ẩm thực ở chợ hoa 'Trên bến dưới thuyền' cũng thu hút đông đảo người đến ăn uống ẢNH: THANH BÌNH

Bên cạnh Hồ Bảo Ngọc, nhiều bạn trẻ khác cũng tìm đến chợ hoa để trải nghiệm không khí tết. Hoàng Đình Lộc, sinh viên Học viện hàng không Việt Nam, vừa được trải nghiệm ngắm nhiều chậu hoa và còn được chụp hình với bạn bè để lưu trữ những khoảnh khắc.

Lộc cho biết việc được đi dạo giữa những dãy hoa rực rỡ. "Mình vừa ngắm hoa, vừa chụp hình với bạn bè, cảm giác rất thoải mái. Ở đây có nhiều góc chụp đẹp nên tụi mình đi một vòng là có cả loạt ảnh tết", Lộc chia sẻ.

Theo Lộc, không gian sông nước kết hợp với hoa tết giúp hội chợ trở nên gần gũi và dễ tiếp cận với người trẻ. "Không cần phải vào khu vui chơi lớn, chỉ cần dạo quanh bờ kênh là đã thấy không khí xuân rất rõ", Lộc nói.

Không chỉ là nơi ngắm hoa và chụp ảnh, hội chợ còn có "thiên đường ẩm thực" với hàng loạt gian hàng ăn uống phục vụ người tham quan. Dọc bờ kênh, các quầy bán xiên nướng, bắp xào, nước mía, trà sữa, bánh dân gian… luôn đông khách, góp phần làm không khí thêm sôi động.

Nhiều người mua sắm ở chợ hoa 'Trên bến dưới thuyền' ẢNH: THANH BÌNH

ẢNH: THANH BÌNH

Bạn trẻ tranh thủ check-in đón tết ẢNH: THANH BÌNH

Nhiều bạn trẻ sau khi dạo chợ hoa thường dừng lại thưởng thức ẩm thực, vừa nghỉ chân vừa trò chuyện. Lý Minh Hoàng, sinh viên Trường đại học Văn Lang Hoàng cho biết việc kết hợp giữa chợ hoa và khu ẩm thực khiến buổi dạo tết trở nên trọn vẹn hơn. "Sau khi đi ngắm hoa và chụp ảnh, tụi mình ghé lại ăn uống, ngồi nghỉ rồi nói chuyện với nhau. Như vậy cảm giác đi chơi tết không bị mệt mà còn vui hơn", Hoàng chia sẻ.

Theo Hoàng, việc có nhiều lựa chọn ăn uống ngay trong khuôn viên giúp người tham quan, đặc biệt là các bạn trẻ, có thể ở lại lâu hơn để tận hưởng không khí xuân. "Đi một vòng, ăn uống, rồi lại tiếp tục đi chụp hình, rất tiện và thoải mái", Hoàng nói.

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" vẫn giữ được một không gian tết rất riêng, nơi sắc hoa, dòng kênh và nhịp sống sông nước cùng hòa vào nhau. Không chỉ là nơi mua bán hoa mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi người dân và đặc biệt là giới trẻ tìm đến để cảm nhận không khí xuân, lưu lại những khoảnh khắc đầu năm và kết nối với một phần ký ức tết Sài Gòn.