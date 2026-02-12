Chưng hoa ngày tết: Chọn hoa gì cho thu hút tài lộc và cắm sao cho đẹp?

Các loại hoa chưng tết đẹp và bền

Những ngày cận tết, nhiều gia đình có nhu cầu mua hoa về chưng trong nhà. Bên cạnh đào, quất quen thuộc, nhiều gia đình có xu hướng phối thêm các loại hoa cắm bình để không gian sống thêm rực rỡ. Chị Đào Thị Lý (38 tuổi, ngụ Hà Nội), cho biết năm nào nhà chị cũng giữ thói quen vừa trưng đào, quất và cắm thêm hoa bình trong nhà.

Bình hoa cúc mà chị Lý cắm ẢNH: NVCC

“Ngoài truyền thống trưng hoa đào và quất vào dịp tết thì tôi thường thêm hoa cúc và lay ơn để trang trí cho không gian thêm rực rỡ”, chị Lý chia sẻ. Theo chị, hoa cúc cổ không chỉ có vẻ đẹp thanh tao, nhã nhặn mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tinh thần người Việt. “Hoa cúc là biểu tượng của trường thọ và lòng biết ơn, là một loài hoa rất đặc biệt, được chọn vào trong bộ tranh tứ quý ‘tùng - cúc - trúc - mai’. Bây giờ, trên thị trường lại có rất nhiều loại cúc với màu sắc, dáng hình đa dạng, tha hồ lựa chọn, độ bền có thể lên đến 15–20 ngày”, chị Lý cho biết.

Chị Lý cắm hoa tuyết mai kết hợp cùng thược dược ẢNH: NVCC

Theo chị Lý, bên cạnh hoa cúc, lay ơn cũng là lựa chọn không thể thiếu trong nhiều gia đình mỗi dịp tết. Với dáng thẳng, cao, nhiều tầng hoa, lay ơn thường được xem là biểu tượng của sự mạnh mẽ, tài lộc và may mắn. “Hoa lay ơn có dáng cao và thẳng, là biểu tượng của sức mạnh, tài lộc, xua đuổi vận xui. Độ bền khoảng 7–10 ngày, là ‘chân ái’ cho ngày tết”, chị Lý nói.

Từ kinh nghiệm chơi hoa nhiều năm, chị Lý cho rằng tiêu chí đầu tiên khi chọn hoa chưng tết là phải bền. “Những ngày đầu năm, hoa rực rỡ trong nhà sẽ mang lại cảm giác may mắn, vui vẻ, chứ không phải mới mấy hôm đã rụng lả tả, vừa bẩn nhà vừa phải dọn dẹp rất khó chịu”, chị chia sẻ. Ngoài ra, chị cũng ưu tiên chọn những loại hoa không bị thối nước, giúp không khí trong nhà luôn sạch sẽ, thơm tho.

Chị Nhung phối nhiều loại hoa lại với nhau để tạo nên bình hoa nhiều màu sắc nhưng vẫn hài hòa ẢNH: NVCC

ẢNH: NVCC

Cùng quan điểm, chị Trần Phương Nhung (34 tuổi, ngụ Hà Nội) lại chọn cách cắm một bình hoa thật rực rỡ bằng cách phối nhiều loại hoa với nhau. “Bình hoa của tôi thường có 3–5 loại hoa như thược dược, hoa ly, hoa cúc, lay ơn, lan hồ điệp, tuyết mai… Đây đều là những loại hoa bền, có thể chưng suốt dịp tết”, chị Nhung cho biết. Theo chị, việc cắm nhiều loại hoa trong một bình không chỉ tạo điểm nhấn mà còn khiến không gian trong nhà tràn đầy hương sắc mùa xuân.

Với chị Nhung, tiêu chí chọn hoa vẫn là ưu tiên độ bền. “Tôi thường chọn những loại hoa có độ bền từ 7 ngày trở lên. Nếu bắt đầu cắm từ 28 tết thì có thể chơi đến mùng 5. Hoa đẹp không nhất thiết phải đắt và lạ, đôi khi chỉ cần những loại quen thuộc như thược dược, lay ơn là đã rất ổn rồi”, chị nói.

Đào là một trong những loại hoa không thể thiếu dịp tết ẢNH: CHỊ TOÀN CUNG CẤP

Thược dược cũng là một loại hoa được ưa chuộng dịp tết ẢNH: CHỊ LÝ CUNG CẤP

Còn chị Nguyễn Thị Thúy Toàn (ngụ Quảng Ninh), người tự nhận mình là “yêu hoa, nghiện cắm hoa”, cho rằng việc chưng hoa ngày tết không chỉ để làm đẹp nhà. “Dịp tết cổ truyền, cắm hoa không chỉ đơn thuần là trang trí mà còn là gìn giữ, tiếp nối một phần ‘hồn’ của ngày Tết Việt Nam”, chị Toàn chia sẻ. Vì vậy, chị thường chọn những loài hoa truyền thống như đào, mai, lay ơn, cúc, thược dược…

“Trong tâm thức người Việt, hoa đào tượng trưng cho sự sinh sôi, xua đuổi điều xấu; hoa mai là mong ước giàu sang, phú quý; còn hoa lay ơn tượng trưng cho sự thanh tao, lòng biết ơn và xua điềm xấu”, chị nói.

Cách cắm hoa đẹp và tươi lâu

Không phải ai cũng khéo tay trong việc cắm hoa, tuy nhiên chỉ cần nắm vài nguyên tắc cơ bản là đã có thể có một bình hoa nhìn hài hòa. Chị Lý gợi ý: “Với những chị em không khéo tay, nên dùng xốp hoặc lưới để cố định hoa, giúp hoa lướt và ngả theo hướng mình mong muốn”. Bên cạnh đó, chị khuyên nên chọn bình có miệng rộng vừa phải để dễ tạo kiểu, và cắm theo tỷ lệ cân đối: “Bình cao bao nhiêu thì độ dài hoa từ miệng bình đến ngọn hoa cao bấy nhiêu, như vậy bình hoa sẽ hài hòa hơn”. Nếu dùng xốp, chị lưu ý phải đảm bảo xốp luôn ngập trong nước thì hoa mới tươi được.

Những bình hoa lay ơn chị Toàn cắm ẢNH: NVCC

ẢNH: NVCC

Chị Nhung thì cho rằng, khi cắm hoa nên kết hợp nhiều yếu tố để bình hoa có điểm nhấn. “Nên phối hoa lớn với hoa nhỏ, cành cứng với cành mềm để bình hoa vừa mềm mại vừa có trọng tâm. Nếu không dùng xốp, có thể xếp hoa trên tay thành bó tròn cho hài hòa rồi cắt bằng gốc, sau đó thả vào bình. Việc chọn bình cũng rất quan trọng, đường kính bình phải phù hợp với số lượng và kích thước hoa, nếu không hoa sẽ bị chật hoặc trông rất lỏng lẻo”, chị Nhung cho biết.

Với những người không khéo tay, chị Toàn chia sẻ một mẹo đơn giản, đó là: “Chỉ cần nhớ tỷ lệ vàng 1:1,5. Bình miệng hẹp thì chỉ cần vài cành thân cứng như ly, hồng là đã đứng dáng. Bình tròn, thấp thì hợp cắm cúc, thược dược, cắm đầy miệng bình là thành một ‘quả cầu hoa’ rất xinh”. Để hoa không bị đổ rạp, chị còn gợi ý dùng băng dính trong suốt dán thành ô lưới trên miệng bình, rồi cắm từng cành vào các ô, hoa sẽ vào nếp.

Về chuyện giữ hoa tươi lâu, chị Toàn chia sẻ: “Mua hoa về phải ngâm cuống ngập nước vài tiếng, cắt gốc chéo 45 độ để hoa hút nước tốt hơn, bỏ hết lá dưới mực nước và rửa bình thật sạch để tránh vi khuẩn. Sử dụng một chút đường, vài giọt chanh hoặc một viên aspirin nghiền nhỏ vào nước để làm ‘thức ăn’ cho hoa. Tùy loại hoa, sau vài ngày nên thay nước, cắt bớt gốc để hoa tiếp tục hút nước tốt”.

Còn theo chị Lý quan trọng nhất là chọn hoa thật tươi, chưa bị ướp lạnh. “Nếu hoa đã bị ướp lạnh thì gần như không có cách nào giúp hoa bền được”, chị Lý nói. Với các loại hoa thông dụng, chị Lý thường dùng gói dưỡng hoa mua ở cửa hàng pha vào nước cắm. “Tôi không dùng mẹo thủ công nào khác. Riêng thược dược và cúc thì cắm xốp sẽ bền hơn cắm nước”, chị Lý chia sẻ thêm.