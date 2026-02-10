Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Check-in với chùa Một cột, chùa Cầu Hội An tại đường hoa xuân ở TP.HCM

Thảo Phương
Thảo Phương
10/02/2026 09:00 GMT+7

Đường hoa xuân thu nhỏ tại một trung tâm thương mại ở P.Hiệp Bình, TP.HCM (trước đây là TP.Thủ Đức) đang thu hút nhiều người đến “du xuân sớm”. Tại đây có bối cảnh chợ nổi, chùa Một Cột, chùa Cầu Hội An, tiệm may cô ba Sài Gòn… khiến nhiều người thích thú.

Tôi có mặt tại đây vào một buổi chiều ngày cận tết, không khí ở đây rất rộn ràng và rực rỡ sắc xuân. Hoa tươi được xếp dọc 2 bên lối đi với sắc vàng, sắc đỏ, sắc hồng nổi bật, đủ để chỉ cần giơ máy lên là đã có một khung hình đầy không khí xuân.

Check-in với chùa Một cột, chùa cầu Hội An tại đường hoa xuân ở TP.HCM - Ảnh 1.

Đường hoa xuân nhiều màu sắc

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Check-in với chùa Một cột, chùa cầu Hội An tại đường hoa xuân ở TP.HCM - Ảnh 2.

Nhiều người diện áo dài đến đây chụp ảnh tết

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Điểm nhấn của con đường không chỉ là hoa, mà còn ở những tiểu cảnh mang đậm màu sắc vùng miền. Chỉ vài bước chân, người ta có thể “đi” từ chùa Một Cột ra chùa Cầu Hội An, rồi ghé qua không gian chợ nổi miền Tây với ghe trái cây được bày biện sinh động.

Đang tạo dáng chụp ảnh tại bối cảnh chùa Một Cột, chị Trần Thị Vân (32 tuổi, ngụ TP.HCM) nổi bật với chiếc áo dài đỏ do chính tay mình may. Chị cho biết hầu như năm nào cũng ghé đây chụp ảnh tết.

Check-in với chùa Một cột, chùa cầu Hội An tại đường hoa xuân ở TP.HCM - Ảnh 3.

Năm nào chị Vân cũng tự tay may cho mình bộ áo dài để đến đây chụp ảnh tết

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Năm nay mình thấy trang trí nhiều hoa hơn, nhìn rực rỡ hơn hẳn. Mình thích nhất là bối cảnh chùa Một Cột, lên hình rất có không khí xuân”, chị Vân chia sẻ và cho biết là thợ may nên mỗi năm chị đều tự chuẩn bị cho mình một bộ áo dài mới để “đón tết cho có không khí”.

Check-in với chùa Một cột, chùa cầu Hội An tại đường hoa xuân ở TP.HCM - Ảnh 4.

Những chú ngựa được tạo hình ngộ nghĩnh từ cây xanh

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Check-in với chùa Một cột, chùa cầu Hội An tại đường hoa xuân ở TP.HCM - Ảnh 5.

Càng về chiều tối, nơi đây càng đông đúc

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cách đó không xa, Nguyễn Thủy Tiên (24 tuổi), giáo viên Trường mầm non Hải Hà TP.HCM, cùng đồng nghiệp đang tạo dáng trước tiểu cảnh tiệm may cô ba Sài Gòn xưa. Cả nhóm chọn áo dài đỏ, trắng để tạo sự đồng bộ và nổi bật giữa đám đông. “Mình ấn tượng với không gian này vì nhìn rất hoài niệm. Ở đây đông vui, hoa ở khắp nơi, tự nhiên thấy tết đến gần thật rồi”, Tiên nói.

Check-in với chùa Một cột, chùa cầu Hội An tại đường hoa xuân ở TP.HCM - Ảnh 6.

Bối cảnh chùa Một Cột được tái hiện tại đường hoa xuân

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Check-in với chùa Một cột, chùa cầu Hội An tại đường hoa xuân ở TP.HCM - Ảnh 7.

Bối cảnh chùa cầu Hội An

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Check-in với chùa Một cột, chùa cầu Hội An tại đường hoa xuân ở TP.HCM - Ảnh 8.

Chiếc ghe chở đầy những quầy dừa, dừa nước

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Với nhiều người, con đường hoa xuân này đã trở thành điểm hẹn quen mỗi dịp cận tết. Chị Phạm Thị Vân (36 tuổi) kể, thường ngày chở con đi học ngang qua, thấy trang trí ngày càng hoàn chỉnh nên rủ bạn đến chụp ảnh. “Tôi thích bối cảnh chùa Một Cột vì phía trước là hoa rực rỡ, phía sau lại mang nét cổ kính. Đi chụp ảnh tết nên tôi cũng chuẩn bị sẵn một bộ áo dài cho có không khí”, chị cười nói.

Check-in với chùa Một cột, chùa cầu Hội An tại đường hoa xuân ở TP.HCM - Ảnh 9.

Chị Vân (bìa phải) cho biết năm nào cũng đến đây chụp ảnh xuân

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Check-in với chùa Một cột, chùa cầu Hội An tại đường hoa xuân ở TP.HCM - Ảnh 10.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Lê Thị Quế Trân (26 tuổi, ngụ TP.HCM) cũng đang tạo dáng bên cành đào hồng. Trân cho biết năm nào trước khi về quê cũng ghé đây chụp ảnh xuân. “Năm nay trang trí đẹp hơn nhiều. Mình thích chụp với hoa đào vì đó là biểu tượng của tết. Đến đây thấy nôn nao lắm, như kiểu tết sắp gõ cửa rồi”, Trân chia sẻ.

Check-in với chùa Một cột, chùa cầu Hội An tại đường hoa xuân ở TP.HCM - Ảnh 11.

Quế Trân cho biết cô cảm thấy háo hức mỗi lần đến đây dịp cận tết

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Check-in với chùa Một cột, chùa cầu Hội An tại đường hoa xuân ở TP.HCM - Ảnh 12.

Buổi tối, nơi này lên đèn lung linh

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bên cạnh hoa và các tiểu cảnh, nơi đây còn có những chú linh vật ngựa được tạo hình từ cây xanh rất ngộ nghĩnh. Ngoài ra, khi đến đây, mọi người còn có thể trải nghiệm nặn tò he, xin chữ ông đồ…

Check-in với chùa Một cột, chùa cầu Hội An tại đường hoa xuân ở TP.HCM - Ảnh 13.

Bạn trẻ trải nghiệm nặn tò he

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Check-in với chùa Một cột, chùa cầu Hội An tại đường hoa xuân ở TP.HCM - Ảnh 14.

Mọi người đến đây có thể xin chữ của ông đồ

ẢNH: THẢO PHƯƠNG


Vườn rau xanh mướt, rực rỡ sắc hoa trong lòng thành phố

Vườn rau xanh mướt, rực rỡ sắc hoa trong lòng thành phố

Rời bỏ công việc kế toán để gắn bó với khu vườn rộng khoảng 500 m², chị Tăng Thị Diệu Hiền (35 tuổi, ngụ P.Long Phước, trước đây là TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã biến đam mê thành nguồn sống. Bởi khu vườn không chỉ đem lại rau củ sạch cho gia đình, mà còn là nơi giúp chị tìm thấy niềm vui và cả thu nhập.

Những cô gái hóa thân thành 'bà đồ' viết thư pháp giữa phố xuân Cần Thơ

0 giờ ở chợ hoa tết công viên Gia Định vẫn có người ghé mua

