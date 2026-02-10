Check-in với chùa Một cột, chùa Cầu Hội An tại đường hoa xuân ở TP.HCM

Tôi có mặt tại đây vào một buổi chiều ngày cận tết, không khí ở đây rất rộn ràng và rực rỡ sắc xuân. Hoa tươi được xếp dọc 2 bên lối đi với sắc vàng, sắc đỏ, sắc hồng nổi bật, đủ để chỉ cần giơ máy lên là đã có một khung hình đầy không khí xuân.

Đường hoa xuân nhiều màu sắc ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhiều người diện áo dài đến đây chụp ảnh tết ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Điểm nhấn của con đường không chỉ là hoa, mà còn ở những tiểu cảnh mang đậm màu sắc vùng miền. Chỉ vài bước chân, người ta có thể “đi” từ chùa Một Cột ra chùa Cầu Hội An, rồi ghé qua không gian chợ nổi miền Tây với ghe trái cây được bày biện sinh động.

Đang tạo dáng chụp ảnh tại bối cảnh chùa Một Cột, chị Trần Thị Vân (32 tuổi, ngụ TP.HCM) nổi bật với chiếc áo dài đỏ do chính tay mình may. Chị cho biết hầu như năm nào cũng ghé đây chụp ảnh tết.

Năm nào chị Vân cũng tự tay may cho mình bộ áo dài để đến đây chụp ảnh tết ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Năm nay mình thấy trang trí nhiều hoa hơn, nhìn rực rỡ hơn hẳn. Mình thích nhất là bối cảnh chùa Một Cột, lên hình rất có không khí xuân”, chị Vân chia sẻ và cho biết là thợ may nên mỗi năm chị đều tự chuẩn bị cho mình một bộ áo dài mới để “đón tết cho có không khí”.

Những chú ngựa được tạo hình ngộ nghĩnh từ cây xanh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Càng về chiều tối, nơi đây càng đông đúc ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cách đó không xa, Nguyễn Thủy Tiên (24 tuổi), giáo viên Trường mầm non Hải Hà TP.HCM, cùng đồng nghiệp đang tạo dáng trước tiểu cảnh tiệm may cô ba Sài Gòn xưa. Cả nhóm chọn áo dài đỏ, trắng để tạo sự đồng bộ và nổi bật giữa đám đông. “Mình ấn tượng với không gian này vì nhìn rất hoài niệm. Ở đây đông vui, hoa ở khắp nơi, tự nhiên thấy tết đến gần thật rồi”, Tiên nói.

Bối cảnh chùa Một Cột được tái hiện tại đường hoa xuân ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bối cảnh chùa cầu Hội An ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chiếc ghe chở đầy những quầy dừa, dừa nước ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Với nhiều người, con đường hoa xuân này đã trở thành điểm hẹn quen mỗi dịp cận tết. Chị Phạm Thị Vân (36 tuổi) kể, thường ngày chở con đi học ngang qua, thấy trang trí ngày càng hoàn chỉnh nên rủ bạn đến chụp ảnh. “Tôi thích bối cảnh chùa Một Cột vì phía trước là hoa rực rỡ, phía sau lại mang nét cổ kính. Đi chụp ảnh tết nên tôi cũng chuẩn bị sẵn một bộ áo dài cho có không khí”, chị cười nói.

Chị Vân (bìa phải) cho biết năm nào cũng đến đây chụp ảnh xuân ẢNH: THẢO PHƯƠNG

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Lê Thị Quế Trân (26 tuổi, ngụ TP.HCM) cũng đang tạo dáng bên cành đào hồng. Trân cho biết năm nào trước khi về quê cũng ghé đây chụp ảnh xuân. “Năm nay trang trí đẹp hơn nhiều. Mình thích chụp với hoa đào vì đó là biểu tượng của tết. Đến đây thấy nôn nao lắm, như kiểu tết sắp gõ cửa rồi”, Trân chia sẻ.

Quế Trân cho biết cô cảm thấy háo hức mỗi lần đến đây dịp cận tết ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Buổi tối, nơi này lên đèn lung linh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bên cạnh hoa và các tiểu cảnh, nơi đây còn có những chú linh vật ngựa được tạo hình từ cây xanh rất ngộ nghĩnh. Ngoài ra, khi đến đây, mọi người còn có thể trải nghiệm nặn tò he, xin chữ ông đồ…

Bạn trẻ trải nghiệm nặn tò he ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Mọi người đến đây có thể xin chữ của ông đồ ẢNH: THẢO PHƯƠNG



