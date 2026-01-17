Phố phường TP.HCM rực rỡ sắc xuân

Thành phố rực rỡ hơn bao giờ hết

Năm nay, bên cạnh "chốn hẹn hò" thân thuộc là khu vực Nhà văn hóa Thanh Niên, rất đông chị em, cô dì đã xúng xính váy áo, lên đồ đi chụp ảnh tết ở những điểm "check-in" mới siêu đẹp. Từ 7 giờ sáng, trong khuôn viên rộng hơn 1.000 m2 vườn hoa ga Ba Son (P.Sài Gòn) đã rộn ràng tiếng cười nói của những hội bạn rủ nhau đi chụp ảnh tết. Trong những tà áo dài thướt tha không thua gì sắc hoa, họ tươi cười dưới ống kính, cố bắt trọn khoảnh khắc bình minh rực rỡ giữa tiết trời se se lạnh. Một vài đôi uyên ương cũng chọn vườn hoa mới này là nơi để thực hiện bộ ảnh cưới để đời, ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong tình yêu.

"Là người TP.HCM nên em đã lên kế hoạch làm bộ ảnh cưới tập hợp những điểm nổi tiếng nhất như Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát Thành phố, Bảo tàng Mỹ thuật… Vợ chồng em đã chụp lai rai từ đầu năm ngoái tới giờ, có bổ sung hình trên tàu metro số 1 và vườn hoa này là kết thúc hành trình của cuốn album. Trong cả cuốn album toàn hình các biểu tượng kiến trúc thì những bức ảnh này sẽ là điểm nhấn để album mềm mại hơn, dịu dàng hơn. Chụp hình ở đây buổi sáng cũng rất thích, không lo "chạy" xe như chụp ngoài đường", Nguyễn Thanh Thủy (cô dâu mới 27 tuổi, ngụ P.Tân Phong) hào hứng chia sẻ.

Sau khi hoàn thiện và đưa vào phục vụ những ngày đầu năm mới, vườn hoa xuân bên ga Ba Son đang trở thành điểm hẹn của đông đảo người dân TP.HCM và du khách. Không gian được thiết kế mở kết hợp đa dạng các tiểu cảnh đặc sắc, thảm hoa rực rỡ, không gian vui chơi giải trí và đi bộ. Nơi đây còn được mệnh danh là "tọa độ triệu đô" khi nằm cạnh tòa nhà Marina, sở hữu tầm nhìn đắt giá, hướng thẳng ra cầu Ba Son và tòa nhà Landmark 81. Sau khi tham quan, chụp ảnh tại đây, du khách có thể kết hợp ghé thăm các điểm vui chơi lân cận như bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bờ sông bằng tàu điện metro. Ngay cả khi không phải lễ, tết hay cuối tuần, nhiều nhân viên văn phòng tranh thủ giờ tan tầm mỗi ngày, ghé qua "check-in" trước khi lên metro về nhà.

Vườn hoa Ba Son thành điểm “check-in” mới siêu hot của người dân TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Hoa đã về ngập tràn các chợ xuân ẢNH: CHÍ NHÂN

Gần vườn hoa xuân ga Ba Son, các tuyến đường trung tâm TP như khu vực tiểu cảnh trang trí tết của Diamond Plaza trên đường Lê Duẩn (P.Sài Gòn), Bưu điện trung tâm thành phố, Dinh Thống Nhất, mặt tiền chợ Bến Thành mới… đều đã nhộn nhịp với những cụm tiểu cảnh hoa mai, hoa đào... được bố trí bắt mắt. Khắp các tuyến đường, du khách và người dân TP ghé vào đâu cũng có thể dễ dàng "thả dáng" để lưu lại hình ảnh tươi mới của mùa xuân đang tới.

Tết năm nay, TP.HCM còn rực rỡ hơn bao giờ hết khi có thêm hàng chục "tọa độ xanh" là những khu "đất vàng" giữa trung tâm được cải tạo thành công viên, vườn hoa phục vụ người dân chơi xuân. Không gian vui chơi được tỏa ra nhiều khu vực hơn, mọi người ở đâu cũng dễ tiếp cận.

Có một sự trùng hợp thú vị là năm nay nhiều nhà vườn cho hoa nở sớm nên từ cách đây một tháng hoa kiểng từ mọi miền đất nước đã bắt đầu đổ về TP.HCM. Các chợ lớn khu vực đường Bắc Hải, Thành Thái, công viên Lê Thị Riêng… mỗi ngày lại thêm rực rỡ bởi số lượng và chủng loại hoa kiểng đều tăng.

Nếu trước đây, thời điểm trước tết ai cũng lu bu mua sắm thì hiện nay, đa số người dân, đặc biệt là các bạn trẻ lại tranh thủ dạo chợ để… check-in. Xu hướng chuyển từ ăn tết sang chơi tết ngày càng rõ rệt và TP cũng rực rỡ từ khá sớm để phục vụ nhu cầu của người dân.

Hình ảnh thành phố đang vươn mình mạnh mẽ

Đã gắn bó với TP.HCM 15 năm, ông Gabriel Meranze Levitt (47 tuổi, người Mỹ, sống tại P.An Khánh) chia sẻ ông đang cảm nhận rõ nét sự chuyển mình, thay đổi đến khó tin của TP.HCM. Khi ông mới đến Thảo Điền, khu vực này chỉ có 2 - 3 tòa chung cư, giờ đây đã trở thành đô thị hiện đại và sôi động. Sala trước kia chỉ là bãi cỏ trống, nay đã xuất hiện thêm nhiều công viên, vườn hoa, thành khu đô thị kiểu mẫu. Đặc biệt, TP.HCM đang ngày càng "xanh hơn" khi xuất hiện thêm nhiều công viên, vườn hoa, không gian công cộng cho người dân.

Người dân và du khách xúng xính áo dài đi chụp ảnh tết ẢNH: NHẬT THỊNH

"Những ngày cận Tết Nguyên đán, tôi luôn có cảm giác rất giống người Việt, vừa thong thả, vừa háo hức chờ kỳ nghỉ truyền thống. Năm nay trước tết, TP.HCM khởi công hàng loạt dự án lớn, cho thấy một diện mạo mới, năng động và hiện đại đang chờ đón phía trước. Không khí xuân tràn ngập rực rỡ này cũng chính là cảm xúc, là kỳ vọng của người dân TP vào kỷ nguyên phát triển mới hiện đại hơn, xanh hơn và tràn đầy sức sống" - ông Gabriel Meranze Levitt nói.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel, cũng cảm nhận rõ nét không khí tưng bừng, hứng khởi ngập tràn khắp TP.HCM. Dưới góc độ doanh nghiệp du lịch, bà Khanh đánh giá rất cao chủ trương của TP.HCM trong việc phát triển thêm các công viên, vườn hoa và địa điểm vui chơi công cộng phục vụ người dân và du khách trong dịp tết. Đây không chỉ là giải pháp mang tính ngắn hạn cho mùa lễ hội, mà còn là bước đi có ý nghĩa chiến lược trong quá trình xây dựng đô thị hiện đại, đáng sống, gắn với mục tiêu phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, du lịch không chỉ là ngành dịch vụ, mà còn là kênh lan tỏa hình ảnh quốc gia, bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển của Việt Nam ra thế giới. Việc đầu tư các điểm vui chơi tết mang đậm bản sắc văn hóa, thân thiện với môi trường và cộng đồng chính là cách để thể hiện một Việt Nam tự tin, năng động, hội nhập nhưng vẫn gìn giữ giá trị truyền thống.

"Chúng tôi cho rằng việc mở rộng các không gian vui chơi, trải nghiệm tết, đặc biệt là các không gian xanh và sinh hoạt cộng đồng, chính là đầu tư cho hạ tầng mềm của kinh tế du lịch đô thị. Những không gian này góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến, gia tăng thời gian lưu trú, thúc đẩy chi tiêu và thu hút các dòng khách chất lượng cao - những yếu tố then chốt để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn phát triển mới. Định hướng này cũng phản ánh rõ tinh thần ESG, khi phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân và tạo ra giá trị bền vững cho xã hội. TP.HCM đang ngày càng khẳng định hình ảnh trung tâm du lịch đô thị xanh, hiện đại, xứng tầm khu vực và phù hợp với tầm vóc của một quốc gia đang vươn mình mạnh mẽ", bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh nhận định.