Công viên Gia Định rực rỡ sắc xuân cùng Lễ hội ẩm thực chay

Lễ hội sẽ diễn ra tại công viên Gia Định từ ngày 12-14.1 BTC

Lễ hội ẩm thực chay năm nay diễn ra với chủ đề Xuân và Tuổi trẻ, được khai mạc lúc 9 giờ sáng 12.1 và diễn ra xuyên suốt từ 8 - 21 giờ các ngày 12, 13, 14.1.

Theo ban tổ chức, lễ hội ẩm thực chay 2024 quy tụ nhiều nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực chay hàng đầu Việt Nam đến tham gia trình diễn và làm ban giám khảo tại cuộc thi The New Chef 2024, cuộc thi Mâm cỗ chay Xuân Bình An. Bên cạnh đó, chương trình còn có chuỗi hoạt động đa dạng diễn ra mỗi ngày như: chương trình talkshow, chương trình đấu giá gây quỹ, biểu diễn văn nghệ hằng đêm với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, khách mời nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Ngoài đại tiệc buffet, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị cho khách tham dự

BTC

Để tạo thêm hiệu ứng trong thời gian diễn ra, lễ hội đều có các hoạt động thú vị mỗi ngày, song song với các gian hàng trưng bày, mua sắm như trò chơi dân gian dành cho khách tham quan vui chơi hoàn toàn miễn phí, khu vực check-in sống ảo, khu ông đồ viết thư pháp…

Chương trình Lễ hội ẩm thực chay Xuân Giáp Thìn 2024 do Hiệp hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM chỉ đạo, trung tâm hỗ trợ Thanh niên - Công nhân thành phố là đơn vị tổ chức. Lễ hội diễn ra như một sản phẩm du lịch, đồng thời tạo sân chơi thú vị cho nhiều người dân lẫn du khách tham quan trong dịp Tết Nguyên đán đang gần kề.