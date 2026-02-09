Những cô gái hóa thân thành 'bà đồ' viết thư pháp giữa phố xuân Cần Thơ

"Bà đồ" trẻ đổ bộ hội xuân tặng chữ thư pháp

Những ngày này, chương trình "Sắc xuân miệt vườn" đang là một điểm check in tết hấp dẫn ở TP.Cần Thơ. Đặc biệt, buổi sáng và buổi tối có rất đông người đến tham quan, trải nghiệm. Điều thú vị của chương trình là có hàng chục gian hàng liền kề bài trí theo phong vị tết xưa. Nơi đây tái hiện nhiều nghề truyền thống, trong đó có gian hàng chữ thư pháp, được thể hiện trực tiếp bằng những nghệ nhân dân gian và những người trẻ.

Một trong những điểm gây chú ý nhất bậc nhất là tuyến "phố ông đồ" nằm trên đường Trần Quốc Toản. Trong không khí ngày xuân, màu sắc rực rỡ và sinh động của những bức tranh mực tàu giấy đỏ khiến nhiều người thích mê. Không chỉ là điểm chụp ảnh "hot", mọi người đến đây còn được tặng chữ thư pháp miễn phí. Vì vậy, các gian hàng này luôn nườm nượp người tới xin lời hay ý đẹp mang về nhà.

Ngày xưa, người đàn ông được trọng dụng cho những việc quan trọng trong gia đình và đất nước nên ưu tiên được ăn học. Trong khi đó, người phụ nữ thường phụ "nâng khăn sửa túi", ít có cơ hội được học hỏi chữ nghĩa đàng hoàng. Bao đời nay, người Việt ta đề cao tinh thần quý chữ, nên có phong tục xin chữ đầu năm. Việc khai bút thường chỉ có giới học giả trong xã hội thực hiện, mà ngày xưa đa phần là nam giới, nên người ta quen gọi là "ông đồ".

Nhiều cô gái hóa thân thành "bà đồ" tặng chữ tại chương trình Sắc xuân miệt vườn diễn ra ở TP.Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Tuy nhiên, tại "Sắc xuân miệt vườn", có nhiều "ông đồ" là… nữ. Nhiều cô gái đã cho thấy tâm huyết và tài năng trong môn nghệ thuật đòi hỏi sự khéo léo, hoa tay. Để giữ hương vị tết xưa, mỗi lần xuất hiện, họ đều mặc bộ áo dài để hóa thân thành những ông đồ đúng chuẩn khiến nhiều người thích thú.

Vui lòng vì nhiều người yêu trân trọng chữ

Chị Đỗ Lê Bảo Trân cho biết vì quá thích sự bay bổng, khí chất của chữ thư pháp nên khoảng 3 năm trước chị đã quyết định học môn nghệ thuật này. Bên cạnh việc học từ thầy, điều quan trọng là phải xuyên tự rèn luyện để đôi tay đi được những nét mực đều đặn, có hồn.

"Bà đồ" phấn khởi với công việc cho chữ trong ngày xuân vì đang góp phần giữ gìn văn hóa truyền thống ẢNH: THANH DUY

Theo chị Trân, muốn viết chữ thư pháp đẹp thì phải có đam mê. Chị đã đến với nghệ thuật này vì sở thích, vì muốn góp phần giữ gìn phong tục tết xưa. Còn nếu kỳ vọng đây là nghề để kiếm sống thì khó. Bởi trong năm chẳng mấy khi có dịp bán tranh thư pháp. "Dù không có sự kiện gì thì mình cũng phải rèn nét bút thường xuyên. Nếu bỏ khoảng 1 tháng là tay bị cứng, viết bị run. Nét chữ sẽ bị sọc dưa, răng cưa, không vành tròn, uyển chuyển, mềm mại", chị Trân nói.

Trước khi đến với nghệ thuật thư pháp, chị Trân cũng đã nghĩ tới trường hợp là tâm thức người Việt đã vốn quen với hình ảnh những "ông đồ" cho chữ. Chị cũng băn khoăn khi nghĩ tới câu hỏi liệu mọi người có ủng hộ, đón nhận hình ảnh mới mẻ là "bà đồ" hay không. Cho đến nay, chị rất vui khi thấy sự kiên trì luyện tập của mình là đúng đắn. Vì mỗi khi tặng chữ thì mọi người đến rất đông, chẳng mấy chốc xấp giấy hết sạch.

"Mỗi người có một dạng vân tay. Chẳng hạn, nếu nét chữ của những ông đồ thể hiện được khí phách, mạnh mẽ, cứng cỏi, thì nét chữ của những "bà đồ" có thể gây ấn tượng bởi sự mềm mại, uyển chuyển. Cả hai đều có những ưu điểm và vẻ đẹp riêng, mình cố gắng chỉn chu thì sẽ được đón nhận. Vì thế, tôi mong nhiều bạn trẻ sẽ mạnh dạn theo đuổi viết thư pháp để nghệ thuật này sẽ còn lưu giữ mãi theo thời gian", chị Trân kỳ vọng.

Mỗi ngày đều có rất đông người dân, đặc biệt là học sinh đến xin chữ ẢNH: THANH DUY

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Ngân (23 tuổi), một trong những "bà đồ" trẻ nhất tham gia sự kiện, cho biết hơn 7 năm học hỏi viết thư pháp đã giúp bản thân kiểm soát cảm xúc, sự bình tĩnh và tập trung cao hơn. Ngân tâm sự: "Muốn viết nét chữ có thần sắc, mượt mà, người viết phải giữ một tâm trạng thoải mái, vui vẻ, cân bằng cảm xúc và gạt hết đi những điều phân tâm. Điều này thì rất có ích cho bản thân trong cuộc sống và công việc".

Cũng theo Ngân, mỗi ngày khi chị có mặt thì rất nhiều học sinh đến xin những chữ thư pháp. Điều này khiến chị rất phấn khởi vì những chữ thư pháp cho đi đều mang ý nghĩa tích cực, nhân văn, thông điệp tốt đẹp. "Tôi thấy thật vui khi mình đang góp phần giữ gìn phong tục truyền thống, vừa mang lại niềm vui cho mọi người trong dịp tết đến xuân về. Qua sự kiện này, tôi thấy mọi người có trân trọng, yêu thích chữ thư pháp nhiều lắm. Đó là động lực để tôi có thể ngồi viết chữ tặng dù thời gian kéo dài vài nhiều giờ liền", Ngân bộc bạch.