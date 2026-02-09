Vườn rau xanh mướt, rực rỡ sắc hoa trong lòng thành phố

Từ nhân viên văn phòng đến người làm vườn giữa phố thị

Trước khi bén duyên với công việc làm vườn, chị Hiền từng là kế toán. Từ năm 2021, chị vừa đi làm vừa tranh thủ thời gian rảnh để trồng rau trong khu vườn nhỏ cạnh nhà. Dần dần, niềm say mê khiến chị muốn gắn bó lâu dài, đến năm 2024 chị quyết định nghỉ hẳn công việc văn phòng.

“Quyết định nghỉ việc không hề dễ dàng. Tôi đã đắn đo suốt hai năm vì còn gánh nặng chi phí gia đình. Nhưng rồi tôi nhận ra, chỉ khi được sống với điều mình yêu thích, mỗi ngày mới thực sự ý nghĩa”, chị Hiền chia sẻ.

Trồng rau là sở thích của chị Hiền ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Dọc lối vào khu vườn rực rỡ sắc hoa và mát rượi nhờ giàn bầu phía trên ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chị cho biết ban đầu khu vườn chỉ rộng khoảng 100 m², sau đó chị cải tạo thêm đất, mở rộng thành 500 m² như hiện nay. Khu vườn được chị Hiền phân chia thành ba khu vực: khu 1 trồng các loại bông cải, củ cải, cà rốt, cải thảo; khu 2 chuyên trồng cải, xà lách và rau ngắn ngày; khu 3 chị dành để gây giống cây dây leo như bầu, bí, đậu rồng, mướp, măng tây... Ngoài ra, chị còn dựng một nhà màng khoảng 15 m² để ươm cây và tận dụng trồng cây khi mùa mưa.

Các loại rau, củ chị Hiền thu hoạch được trong vườn nhà ẢNH: NVCC

“Ban đầu, tôi học hỏi từ YouTube về cách trộn đất, ủ phân, sau đó tham gia các nhóm trồng rau trên Facebook để trao đổi kinh nghiệm”, chị Hiền nói và cho biết chị phải canh tác theo mùa, lựa chọn loại cây phù hợp để tránh bị ngập úng khi mưa lớn. Chị vui vẻ nói: “Ban đầu là vì thích, càng làm càng mê. Sau một ngày mệt mỏi, chỉ cần ra vườn nhìn cây cối lớn lên, tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều”.

Khu vườn đầy rau và rực rỡ sắc hoa ẢNH: THẢO PHƯƠNG

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Niềm đam mê này của chị Hiền được ba mẹ hết lòng ủng hộ. “Ba thường phụ tôi cuốc đất, còn mẹ tranh thủ nhổ cỏ khi rảnh rỗi. Nhờ vậy, khu vườn đã trở thành không gian gắn kết cả gia đình”, chị Hiền chia sẻ.

Khu vườn cung cấp rau sạch và mang lại niềm vui

Từ chỗ chỉ trồng cho gia đình ăn, đến nay khu vườn của chị Hiền đã mang lại nhiều giá trị hơn. Để kiếm thêm thu nhập từ đam mê của mình chị Hiền bán thêm hạt giống, cây con, phân bón, đồng thời chia sẻ video trên YouTube để ghi lại hành trình và tạo thêm nguồn thu nhập. Mùa nắng, sản lượng rau nhiều, gia đình ăn không hết, chị bán lại cho người quen hoặc khách hàng theo dõi kênh của mình.

Chị Hiền thu hoạch rau ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chị Hiền áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ hoàn toàn, bằng cách sử dụng phân bò, dê tự ủ và bổ sung phân hữu cơ mua ngoài. Phòng sâu bệnh bằng dung dịch tỏi ớt gừng hoặc chế phẩm sinh học. Trước khi trồng, chị cuốc xới đất với phân và giá thể để tơi xốp, giàu dinh dưỡng.

Khu vườn với nhiều loại hoa và rau, củ của chị Hiền ẢNH: NVCC

“Với rau ngắn ngày như cải, xà lách, chỉ cần tưới nước; cây dài ngày thì bón lót và bón định kỳ. Ngoài ra, tôi còn phủ bề mặt đất bằng rơm, xơ dừa, vỏ đậu hoặc vỏ thông để giữ ẩm mùa nắng, giảm dập rau mùa mưa, hạn chế cỏ mọc và nén đất. Trồng rau nơi đủ nắng, khoảng cách hợp lý để tránh sâu bệnh lây lan. Tưới sáng sớm hoặc chiều, tránh nắng gắt hoặc tối muộn. Bên cạnh đó, xen kẽ rau, tôi trồng thêm hoa vạn thọ, hướng dương, hoa cúc để thu hút côn trùng có lợi, tạo sự cân bằng tự nhiên”, chị Hiền chia sẻ.

Xen kẽ các loại rau chị Hiền còn trồng thêm hoa ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chị Hiền cho biết một ngày của chị bắt đầu từ việc đưa con đi học, sau đó tưới vườn, quay video, làm đơn hàng. Buổi chiều, chị dành thời gian cho con rồi lại quay ra chăm vườn, tối quây quần cùng gia đình. Vì được sống trong không gian thoải mái và làm điều mình thích cho nên mỗi ngày thức dậy chị Hiền đều thấy hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có.

“Khu vườn vừa là nơi cung cấp thực phẩm sạch, vừa là nơi giúp tôi thư giãn tinh thần, sống tích cực hơn. Quan trọng hơn là bữa cơm có rau củ mình tự trồng, cảm giác yên tâm hơn rất nhiều. Mỗi ngày thức dậy, tôi thấy hạnh phúc vì được sống đúng với điều mình yêu thích”, chị tâm sự.

Căn nhà nhỏ của chị Hiền ngay giữa vườn rau ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Với chị Hiền, khu vườn không chỉ mang lại rau sạch hay thu nhập. Đó là nơi nuôi dưỡng tinh thần, là cách chị dạy con trân trọng giá trị lao động, và là động lực để chị tiếp tục cố gắng phụng dưỡng cha mẹ, xây dựng gia đình nhỏ ấm êm.