Giáo dục

Quảng Trị xây mới và nâng cấp 11 trường phổ thông dân tộc nội trú

Nguyễn Phúc
19/03/2026 09:31 GMT+7

Cùng với cả nước, tỉnh Quảng Trị cũng diễn ra lễ khởi công đồng loạt 11 dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Sáng 19.3, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khởi công đồng loạt 11 dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Điểm cầu chính ở tỉnh Quảng Trị đặt tại xã Kim Ngân. Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo Bộ GD-ĐT, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương và các em học sinh đã tham dự sự kiện.

Lãnh đạo tặng quà cho các em học sinh tại lễ khởi công

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Sự kiện được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình trực tiếp kết nối 11 điểm trường trên địa bàn tỉnh cùng với các điểm cầu của cả nước, trong đó điểm cầu chính đặt tại xã Kim Ngân, các điểm cầu còn lại tại các xã: Tuyên Lâm, Kim Phú, Kim Điền, Trường Sơn, La Lay, Tà Rụt, Hướng Lập, Lao Bảo, A Dơi và Lìa.

Dịp này, tỉnh Quảng Trị đầu tư nâng cấp, mở rộng 2 trường, xây mới 9 trường tại các xã Tuyên Lâm, Kim Ngân, Kim Điền, Trường Sơn, La Lay, Tà Rụt, Hướng Lập, Lao Bảo, A Dơi và Lìa. Tổng quy mô có 291 lớp với gần 10.000 học sinh. Tổng mức đầu tư của 11 dự án tại tỉnh Quảng Trị gần 2.240 tỉ đồng.

Phối cảnh Trường nội trú tiểu học và THCS Kim Ngân tại xã Kim Ngân

ẢNH: T.L

Trước đó, ngày 9.11.2025, tại xã Hướng Phùng, UBND tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường nội trú tiểu học và THCS Hướng Phùng. Dự án có tổng vốn đầu tư 360 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích 10 ha tại thôn Doa Củ, xã Hướng Phùng với quy mô 40 lớp học, trong đó, 22 lớp tiểu học và 18 lớp THCS đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.500 học sinh. 

Các vị đại biểu nhấn nút khởi công Trường nội trú tiểu học và THCS Kim Ngân

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Việc triển khai xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Khởi công hàng loạt trường học vùng cao tại Đà Nẵng

UBND TP.Đà Nẵng đã đồng loạt tổ chức lễ khởi công 3 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của thành phố.

