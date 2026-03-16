Trường nội trú Anh đầu tiên và tham vọng một trung tâm giáo dục quốc tế ở Tây Bắc
Trường nội trú Anh đầu tiên và tham vọng một trung tâm giáo dục quốc tế ở Tây Bắc

Vũ Đoan
16/03/2026 08:39 GMT+7

Không nằm giữa những đô thị lớn sầm uất, ngôi trường nội trú Anh đầu tiên tại Việt Nam rộng 10 hecta, hiện diện ở một tỉnh biên giới phía bắc là Lào Cai.

Từ tháng 3.2026, Trường Quốc tế Canada Lào Cai (CIS Lào Cai), chính thức chuyển đổi thành Ardingly College Việt Nam.

Ngôi trường này sở hữu một vị trí khá đặc biệt. Trường nằm tại trung tâm tỉnh Lào Cai, cách thủ đô Hà Nội gần 300 km. Tuy nhiên, từ đây chỉ mất khoảng 11 km để đến cửa khẩu quốc tế Lào Cai và khoảng 40 km để đến Sa Pa – một trong những điểm du lịch nổi tiếng của vùng Tây Bắc.

Ngôi trường nội trú Anh đầu tiên tại Việt Nam rộng 10 hecta, tọa lạc tại Lào Cai

Dự án là kết quả của sự hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Đầu tư Khôi Nguyên và Ardingly College International Limited, đơn vị đại diện của Ardingly College – một trường nội trú độc lập danh tiếng tại Vương quốc Anh, được thành lập từ năm 1858 tại West Sussex.

Việc lựa chọn đặt trường tại Lào Cai, cách xa các đô thị lớn, cũng cho thấy định hướng rõ ràng của nhà đầu tư: xây dựng một môi trường giáo dục nội trú chuẩn Anh, nơi học sinh có thể học tập, sinh hoạt và phát triển toàn diện trong không gian yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên và cả với tham vọng thu hút học sinh đến từ các quốc gia láng giềng.

Ngoài ra, Ardingly College Việt Nam còn nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền tỉnh Lào Cai thông qua các chính sách ưu đãi về thuế trong thời hạn 50 năm, cùng với việc tạo điều kiện trong cấp phép xây dựng cơ sở vật chất và triển khai chương trình học.

Ardingly College Việt Nam chính thức công bố hoạt động, mang mô hình giáo dục nội trú Anh quốc đến gần hơn với học sinh Việt Nam và khu vực Đông Nam Á

Nhờ những điều kiện thuận lợi này, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 2.000 học sinh từ bậc tiểu học đến THPT.

Điểm nhấn của dự án là khu nội trú. Tòa nhà ký túc xá có diện tích gần 10.000 m², được thiết kế theo mô hình nhà ở dành cho học sinh tại các trường nội trú ở Anh quốc.

