Tại Vương quốc Anh, mô hình trường nội trú đã tồn tại hơn 600 năm và trở thành niềm tự hào của nền giáo dục từ xứ sở sương mù.

Bên trong ngôi trường nội trú Anh sẽ có phân hiệu ở Việt Nam

Ardingly College là một trong những ngôi trường hiện được xếp hạng là trường nội trú và bán trú cho nam và nữ top đầu Vương quốc Anh về chương trình Tú tài Quốc tế IBDP, với hơn 1.000 học sinh từ khắp nơi trên thế giới đến học.

20 giờ tối tại Ardingly College không phải là lúc học sinh đóng cửa phòng bấm điện thoại, mà là thời điểm các em bước vào những hoạt động đặc trưng của trường như: biểu diễn nhạc kịch, chơi thể thao, học nhóm… Đây là tinh thần tạo nên sự khác biệt của trường nội trú: giáo dục vượt ra ngoài lớp học và kéo dài suốt cả ngày.

Ardingly College là một trong những ngôi trường hiện được xếp hạng là trường nội trú và bán trú cho nam và nữ top đầu Vương quốc Anh ẢNH: VŨ ĐOAN

Môi trường nội trú tại đây không chỉ là “ở lại trường ngủ để mai học tiếp”, mà là một hệ sinh thái giáo dục trọn vẹn, nơi mọi trải nghiệm từ giờ học, thể thao, giao lưu văn hóa đến việc giữ nề nếp sinh hoạt đều được thiết kế để học sinh phát triển toàn diện.

Học sinh cũng có thể lựa chọn ở nội trú ngắn hạn 3 ngày, 5 ngày hoặc một tuần. Tại sao lại là nội trú 3 ngày? Một học sinh giải thích: Vì nhà em chỉ cách trường 20 phút, nhưng có những buổi tối em muốn tham gia cùng bạn bè các hoạt động nên xin phép mỗi tuần có vài ngày được ở lại nội trú.

Tập đoàn KNI (Việt Nam) ký kết hợp đồng hợp tác với Ardingly College International Limited (ACIL) để thành lập Ardingly College Việt Nam sẽ đặt tại tỉnh Lào Cai vào năm 2026 ẢNH: VŨ ĐOAN

Không gian nội trú tại Ardingly được tổ chức như những ngôi nhà nhỏ. Trong đó, phòng sinh hoạt chung là trung tâm của mỗi nhà nội trú. Tại đây, các em được xem phim, giải trí, nấu ăn, tổ chức sinh nhật… Học sinh lớn hỗ trợ học sinh nhỏ hơn và quản sinh theo sát từng nhóm, tạo nên cảm giác gần gũi như một gia đình.

Chính những giá trị trên đã thúc đẩy Tập đoàn KNI (Việt Nam) ký kết hợp đồng hợp tác với Ardingly College International Limited (ACIL) - Công ty thương mại đại diện cho Trường Ardingly (UK) để thành lập Ardingly College Việt Nam sẽ đặt tại tỉnh Lào Cai.



