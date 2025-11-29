Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Mô hình trường nội trú Anh đầu tiên tại Việt Nam sẽ có mặt ở Lào Cai

Trọng Phước - Vũ Đoan
29/11/2025 14:41 GMT+7

Ngày 28.11, tại West Sussex (Vương quốc Anh), Ardingly College International Limited (ACIL) - Công ty thương mại đại diện cho Trường Ardingly (UK) và Tập đoàn KNI (Việt Nam) đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác thành lập Ardingly College Việt Nam đặt tại tỉnh Lào Cai.

Lễ ký kết này là bước triển khai cụ thể biên bản ghi nhớ (MoU) đã được hai bên ký kết ngày 30.10 vừa qua nhân chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Mô hình trường nội trú Anh đầu tiên tại Việt Nam sẽ có mặt ở Lào Cai - Ảnh 1.

Ardingly College được thành lập năm 1858 với tư cách là một trường học di sản

Ảnh: Ardingly College

Theo hợp đồng hợp tác, KNI và ACIL sẽ cùng nhau phát triển một trường nội trú theo tiêu chuẩn Anh đầu tiên tại Việt Nam, với học hiệu, tinh thần, chất lượng đào tạo và kiến thức chuyên môn của Ardingly College - một trong 10 trường nội trú độc lập hàng đầu tại Vương quốc Anh.

Với kế hoạch này, kể từ năm 2026, Trường quốc tế Canada Lào Cai (CIS LC) sẽ chính thức chuyển đổi thành Trường Ardingly College tại Việt Nam với chương trình nội trú dành cho học sinh nam, nữ từ 11 đến 18 tuổi (gồm cả hai hệ quốc tế, song ngữ) và chương trình bán trú dành cho học sinh tại địa phương. 

Mô hình trường nội trú Anh đầu tiên tại Việt Nam sẽ có mặt ở Lào Cai - Ảnh 2.

Ardingly College Việt Nam sẽ là trường nội trú Anh đầu tiên ở Việt Nam đặt tại Lào Cai

Ảnh: CIS LC

Như vậy, trường sẽ vẫn duy trì 2 lộ trình học tập: Lộ trình song ngữ: Chương trình của Bộ GD - ĐT với đích đến là bằng tốt nghiệp THPT của Việt Nam, dành cho các học sinh Việt Nam chọn học từ lớp 1 đến lớp 12. Lộ trình quốc tế: Bắt đầu từ lớp 9 đến lớp 12 với chương trình Tú tài Anh (IGCSE) và Tú tài Anh nâng cao (AS/A-Level), dành cho học sinh đến từ các quốc gia khác và một bộ phận học sinh Việt Nam có nhu cầu.

Cả hai chương trình này, với sự tham gia của Ardingly College kể từ năm học 2026-2027, sẽ được triển khai theo đúng phương pháp, triết lý, tiêu chuẩn và tinh thần của nhà trường nội trú tại Anh.

Mô hình trường nội trú Anh đầu tiên tại Việt Nam sẽ có mặt ở Lào Cai - Ảnh 3.

Học sinh nội trú tại Ardingly College

Ảnh: Ardingly College

Trường quốc tế Canada Lào Cai được khánh thành vào tháng 1.2022 trên khu đất rộng 10 ha tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai với tổng diện tích sàn sử dụng hơn 50.000 m², trong đó khu nội trú (hoàn tất trong năm 2025) chiếm gần 10.000 m2, có khả năng tiếp nhận khoảng 350 học sinh. Trong giai đoạn 2, khu nội trú sẽ tiếp tục được đầu tư mở rộng để tiếp nhận thêm 300 học sinh, nâng tổng công suất cho nội trú của trường vào khoảng 650 học sinh sau khi hoàn tất toàn bộ hai giai đoạn theo giấy phép đầu tư. 

Mô hình trường nội trú Anh đầu tiên tại Việt Nam sẽ có mặt ở Lào Cai - Ảnh 4.

Lãnh đạo Tập đoàn KNI và lãnh đạo Ardingly College tại lễ ký kết

Ảnh: Vũ Đoan

Tổng vốn đầu tư cho giai đoạn 1 của CIS LC vào khoảng gần 700 tỉ đồng. CIS LC được đánh giá là trường quốc tế có quy mô cơ sở vật chất lớn nhất Việt Nam, hiện có hơn 200 học sinh theo học hai chương trình: chương trình của Bộ GD - ĐT Việt Nam và chương trình phổ thông quốc tế Oxford AQA của Đại học Oxford (từ lớp 9 đến lớp 12) nên việc chuyển đổi mô hình tương đối thuận lợi.

Ardingly College là một trường độc lập phi lợi nhuận thành lập từ năm 1858 ở West Sussex, Vương quốc Anh. Trường nổi tiếng với kết quả học thuật xuất sắc, chương trình nội trú toàn diện, cùng triết lý giáo dục đề cao phát triển trí tuệ – thể chất – nhân cách cho học sinh. Ardingly hiện nằm trong top 10 trường nội trú tốt nhất, đồng thời là trường nằm trong top 5 các trường dạy IBDP (chương trình Tú tài quốc tế) chất lượng nhất ở Anh. Ngoài cơ sở tại Anh, trường đang có 2 cơ sở khác tại Trung Quốc và Kazakhstan.

Mô hình trường nội trú Anh đầu tiên tại Việt Nam sẽ có mặt ở Lào Cai - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn KNI (thứ ba từ phải vào), trao đổi với lãnh đạo Ardingly College

Ảnh: Vũ Đoan

Được biết, KNI là tập đoàn đầu tư đa ngành với hệ sinh thái kinh doanh tập trung cho lĩnh vực giáo dục chất lượng cao và dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Chủ sở hữu KNI là các nhà sáng lập và đồng sở hữu hệ thống Trường quốc tế Canada tại TP.HCM cũng như Trường quốc tế Canada tại Lào Cai.

Phát biểu tại lễ ký, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Tổng giám đốc Tập đoàn KNI, kỳ vọng: "Sự hợp tác với Ardingly College sẽ mang đến cho học sinh Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung cơ hội tiếp cận chương trình nội trú chuẩn Anh quốc ngay tại Việt Nam. Vị trí và môi trường tại Lào Cai cũng sẽ thuận tiện để đón nguồn du học sinh quốc tế đến từ các quốc gia trong vùng như Trung Quốc, Hàn Quốc...".


Tin liên quan

Từ sợ toán, nữ sinh Lào Cai đạt điểm toán cao trong một kỳ thi quốc tế

Từ sợ toán, nữ sinh Lào Cai đạt điểm toán cao trong một kỳ thi quốc tế

Cao Hồng Lam vừa trở thành người có điểm toán cao nhất trong các thí sinh Việt Nam tham gia kỳ thi GCSE quốc tế, được trung tâm khảo thí thuộc bộ phận của đại học (ĐH) hàng đầu thế giới vinh danh.

Khám phá thêm chủ đề

Lào Cai trường nội trú Anh Ardingly College Việt Nam Trường quốc tế Canada Lào Cai CIS LC Vương quốc anh Ký kết Lộ trình song ngữ lộ trình quốc tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận