Mô hình trường nội trú Anh đầu tiên tại Việt Nam sẽ có mặt ở Lào Cai

Lễ ký kết này là bước triển khai cụ thể biên bản ghi nhớ (MoU) đã được hai bên ký kết ngày 30.10 vừa qua nhân chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Ardingly College được thành lập năm 1858 với tư cách là một trường học di sản Ảnh: Ardingly College

Theo hợp đồng hợp tác, KNI và ACIL sẽ cùng nhau phát triển một trường nội trú theo tiêu chuẩn Anh đầu tiên tại Việt Nam, với học hiệu, tinh thần, chất lượng đào tạo và kiến thức chuyên môn của Ardingly College - một trong 10 trường nội trú độc lập hàng đầu tại Vương quốc Anh.

Với kế hoạch này, kể từ năm 2026, Trường quốc tế Canada Lào Cai (CIS LC) sẽ chính thức chuyển đổi thành Trường Ardingly College tại Việt Nam với chương trình nội trú dành cho học sinh nam, nữ từ 11 đến 18 tuổi (gồm cả hai hệ quốc tế, song ngữ) và chương trình bán trú dành cho học sinh tại địa phương.

Ardingly College Việt Nam sẽ là trường nội trú Anh đầu tiên ở Việt Nam đặt tại Lào Cai Ảnh: CIS LC

Như vậy, trường sẽ vẫn duy trì 2 lộ trình học tập: Lộ trình song ngữ: Chương trình của Bộ GD - ĐT với đích đến là bằng tốt nghiệp THPT của Việt Nam, dành cho các học sinh Việt Nam chọn học từ lớp 1 đến lớp 12. Lộ trình quốc tế: Bắt đầu từ lớp 9 đến lớp 12 với chương trình Tú tài Anh (IGCSE) và Tú tài Anh nâng cao (AS/A-Level), dành cho học sinh đến từ các quốc gia khác và một bộ phận học sinh Việt Nam có nhu cầu.

Cả hai chương trình này, với sự tham gia của Ardingly College kể từ năm học 2026-2027, sẽ được triển khai theo đúng phương pháp, triết lý, tiêu chuẩn và tinh thần của nhà trường nội trú tại Anh.

Học sinh nội trú tại Ardingly College Ảnh: Ardingly College

Trường quốc tế Canada Lào Cai được khánh thành vào tháng 1.2022 trên khu đất rộng 10 ha tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai với tổng diện tích sàn sử dụng hơn 50.000 m², trong đó khu nội trú (hoàn tất trong năm 2025) chiếm gần 10.000 m2, có khả năng tiếp nhận khoảng 350 học sinh. Trong giai đoạn 2, khu nội trú sẽ tiếp tục được đầu tư mở rộng để tiếp nhận thêm 300 học sinh, nâng tổng công suất cho nội trú của trường vào khoảng 650 học sinh sau khi hoàn tất toàn bộ hai giai đoạn theo giấy phép đầu tư.

Lãnh đạo Tập đoàn KNI và lãnh đạo Ardingly College tại lễ ký kết Ảnh: Vũ Đoan

Tổng vốn đầu tư cho giai đoạn 1 của CIS LC vào khoảng gần 700 tỉ đồng. CIS LC được đánh giá là trường quốc tế có quy mô cơ sở vật chất lớn nhất Việt Nam, hiện có hơn 200 học sinh theo học hai chương trình: chương trình của Bộ GD - ĐT Việt Nam và chương trình phổ thông quốc tế Oxford AQA của Đại học Oxford (từ lớp 9 đến lớp 12) nên việc chuyển đổi mô hình tương đối thuận lợi.

Ardingly College là một trường độc lập phi lợi nhuận thành lập từ năm 1858 ở West Sussex, Vương quốc Anh. Trường nổi tiếng với kết quả học thuật xuất sắc, chương trình nội trú toàn diện, cùng triết lý giáo dục đề cao phát triển trí tuệ – thể chất – nhân cách cho học sinh. Ardingly hiện nằm trong top 10 trường nội trú tốt nhất, đồng thời là trường nằm trong top 5 các trường dạy IBDP (chương trình Tú tài quốc tế) chất lượng nhất ở Anh. Ngoài cơ sở tại Anh, trường đang có 2 cơ sở khác tại Trung Quốc và Kazakhstan.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn KNI (thứ ba từ phải vào), trao đổi với lãnh đạo Ardingly College Ảnh: Vũ Đoan

Được biết, KNI là tập đoàn đầu tư đa ngành với hệ sinh thái kinh doanh tập trung cho lĩnh vực giáo dục chất lượng cao và dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Chủ sở hữu KNI là các nhà sáng lập và đồng sở hữu hệ thống Trường quốc tế Canada tại TP.HCM cũng như Trường quốc tế Canada tại Lào Cai.

Phát biểu tại lễ ký, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Tổng giám đốc Tập đoàn KNI, kỳ vọng: "Sự hợp tác với Ardingly College sẽ mang đến cho học sinh Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung cơ hội tiếp cận chương trình nội trú chuẩn Anh quốc ngay tại Việt Nam. Vị trí và môi trường tại Lào Cai cũng sẽ thuận tiện để đón nguồn du học sinh quốc tế đến từ các quốc gia trong vùng như Trung Quốc, Hàn Quốc...".



