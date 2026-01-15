Cà Mau chuyển giao 309 cơ sở nhà đất dôi dư, chặn thất thoát tài sản công

Ngày 15.1, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định chuyển giao 309 cơ sở nhà, đất dôi dư cho các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, khai thác, xử lý, nhằm sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí.

Theo quyết định, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao quản lý, khai thác, xử lý 90 cơ sở nhà, đất. Phần còn lại gồm 219 cơ sở được chuyển giao cho UBND các xã, phường tiếp nhận quản lý, khai thác và xử lý theo thẩm quyền.

Cà Mau chuyển giao 309 cơ sở nhà đất dôi dư cho các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, khai thác ẢNH: C.T.V.

Trong số 219 cơ sở này, có 72 cơ sở thực hiện quản lý, khai thác, xử lý theo hiện trạng; 147 cơ sở còn lại được quản lý và chuyển đổi công năng sử dụng để phù hợp nhu cầu thực tiễn tại địa phương. Việc sắp xếp, điều chuyển tập trung vào mục tiêu tận dụng quỹ đất, trụ sở sẵn có, giảm lãng phí tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Một số phương án điều chuyển cụ thể được nêu rõ trong quyết định. Cơ sở nhà, đất của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp được đề xuất chuyển cho Trường tiểu học Kim Đồng nhằm mở rộng diện tích, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia. Trụ sở Ban Quản lý dự án Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu cũ cũng được đề xuất điều chuyển cho Trường tiểu học Lê Thị Riêng để phục vụ mục tiêu tương tự.

Đáng chú ý, nhiều trụ sở cũ như UBND P.2, P.8 (TP.Bạc Liêu cũ), Phòng Nội vụ TP.Bạc Liêu cũ, Hội Chữ thập đỏ TP.Bạc Liêu cũ, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố… được đề xuất chuyển đổi công năng làm trung tâm văn hóa hoặc trụ sở khóm, khu dân cư, góp phần bổ sung thiết chế sinh hoạt cộng đồng ở cơ sở.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí để quản lý, bảo vệ, bảo quản tài sản công trong thời gian chờ khai thác, xử lý. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm tổ chức bàn giao, tiếp nhận, quản lý, sử dụng và báo cáo kê khai tài sản, hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành.