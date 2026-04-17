Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

TP.HCM: Lấy trụ sở Cục thống kê Bình Dương cũ, mở rộng Trường tiểu học Phú Lợi

Đỗ Trường
17/04/2026 16:06 GMT+7

Trụ sở Cục thống kê Bình Dương cũ được UBND phường Phú Lợi (TP.HCM) đề xuất bàn giao cho địa phương này để mở rộng trường tiểu học, giải quyết vấn đề quá tải về cơ sở vật chất trường lớp hiện nay.

Ngày 17.4, UBND phường Phú Lợi (TP.HCM) đã có báo cáo về phương án sử dụng trụ sở cơ quan Cục thống kê Bình Dương cũ (góc đường Lê Thị Trung và Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi) để mở rộng Trường tiểu học Phú Lợi (tọa lạc phía đối diện), nhằm giải quyết tình trạng quá tải cơ sở vật chất hiện hữu.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã có văn bản giao cơ sở nhà, đất trụ sở cơ quan Cục thống kê Bình Dương cũ (gồm hơn 3.900 m2 và công trình nhà làm việc, nhà để xe… tổng diện tích sàn hơn 1.500m2) cho UBND phường Phú Lợi, quản lý sử dụng.

Trụ sở cơ quan Cục thống kê Bình Dương cũ đang bỏ trống

Theo UBND phường Phú Lợi, Trường tiểu học Phú Lợi hiện nay có trên 1.533 học sinh với quy mô 36 lớp học, tuy nhiên cơ sở vật chất của nhà trường chỉ có 33 phòng học và 4 phòng bộ môn, các khối hành chính quản trị, hỗ trợ học tập… dẫn đến quá tải về cơ sở vật chất.

Dự báo đến năm 2030, số lượng các lớp học của Trường tiểu học Phú Lợi tăng lên với khoảng 40 lớp (chưa tính các phòng chức năng, hỗ trợ học tập, phục vụ sinh hoạt…).

Trường tiểu học Phú Lợi hiện nay đang bị quá tải về cơ sở vật chất

Để giải quyết tình trạng quá tải, UBND phường Phú Lợi dự kiến sẽ cải tạo, chuyển đổi công năng, điều chỉnh quy hoạch phân khu (từ đất trụ sở cơ quan thành đất giáo dục) trụ sở cơ quan Cục thống kê Bình Dương cũ để làm thêm 7 phòng học và các phòng thiết bị giáo dục, thư viện, phòng họp chung, phòng truyền thống… mở rộng quy mô của Trường tiểu học Phú Lợi lên 40 phòng học và có đầy đủ các phòng chức năng, hỗ trợ học tập.

Trụ sở Cục thống kê Bình Dương cũ mặt tiền đường Đoàn Thị Liên

Cụ thể, công trình nhà làm việc, nhà khách, nhà trưng bày, nhà để xe của trụ sở Cục thống kê Bình Dương cũ sẽ được cải tạo, chuyển đổi công năng thành các phòng thuộc khối hỗ trợ học tập, khối phục vụ sinh hoạt, khối phụ trợ... đảm bảo phục vụ cho Trường tiểu học Phú Lợi đạt 40 lớp.

Trụ sở Cục thống kê Bình Dương cũ mặt tiền đường Lê Thị Trung

Công trình nhà làm việc cấp III của trụ sở cũ có tổng diện tích sàn 907,5 m2 sẽ được cải tạo lại thành phòng họp, thư viện (bao gồm khu vực phòng đọc học sinh, phòng đọc giáo viên, kho sách)… Sân trống phía trước sẽ được làm khu vực đậu xe đưa đón học sinh, đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, Văn phòng UBND TP.HCM cũng ban hành thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo nghe báo cáo về tiến độ đầu tư, xây dựng trường lớp. Đáng chú ý, 2 trụ sở tại phường Thới An và phường Tân Phú được yêu cầu chuyển đổi sang mục đích giáo dục.

Cụ thể, 2 khu đất tại địa chỉ 70A Thoại Ngọc Hầu (phường Tân Phú) và cơ sở nhà, đất số 1 Lê Thị Riêng (phường Thới An), UBND TP.HCM giao Sở Tài chính sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ pháp lý, khẩn trương tham mưu phương án điều chuyển để triển khai dự án trường học trong thời gian sớm nhất.

Đây vốn là một phần trụ sở của UBND quận Tân Phú và UBND quận 12 cũ. Sau khi bỏ cấp huyện, 2 khu đất này chuyển về cho UBND phường Tân Phú và UBND phường Thới An quản lý.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận