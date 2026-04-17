TP.HCM: Lấy trụ sở Cục thống kê Bình Dương cũ, mở rộng Trường tiểu học Phú Lợi

Ngày 17.4, UBND phường Phú Lợi (TP.HCM) đã có báo cáo về phương án sử dụng trụ sở cơ quan Cục thống kê Bình Dương cũ (góc đường Lê Thị Trung và Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi) để mở rộng Trường tiểu học Phú Lợi (tọa lạc phía đối diện), nhằm giải quyết tình trạng quá tải cơ sở vật chất hiện hữu.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã có văn bản giao cơ sở nhà, đất trụ sở cơ quan Cục thống kê Bình Dương cũ (gồm hơn 3.900 m2 và công trình nhà làm việc, nhà để xe… tổng diện tích sàn hơn 1.500m2) cho UBND phường Phú Lợi, quản lý sử dụng.

Trụ sở cơ quan Cục thống kê Bình Dương cũ đang bỏ trống ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo UBND phường Phú Lợi, Trường tiểu học Phú Lợi hiện nay có trên 1.533 học sinh với quy mô 36 lớp học, tuy nhiên cơ sở vật chất của nhà trường chỉ có 33 phòng học và 4 phòng bộ môn, các khối hành chính quản trị, hỗ trợ học tập… dẫn đến quá tải về cơ sở vật chất.

Dự báo đến năm 2030, số lượng các lớp học của Trường tiểu học Phú Lợi tăng lên với khoảng 40 lớp (chưa tính các phòng chức năng, hỗ trợ học tập, phục vụ sinh hoạt…).

Trường tiểu học Phú Lợi hiện nay đang bị quá tải về cơ sở vật chất ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Để giải quyết tình trạng quá tải, UBND phường Phú Lợi dự kiến sẽ cải tạo, chuyển đổi công năng, điều chỉnh quy hoạch phân khu (từ đất trụ sở cơ quan thành đất giáo dục) trụ sở cơ quan Cục thống kê Bình Dương cũ để làm thêm 7 phòng học và các phòng thiết bị giáo dục, thư viện, phòng họp chung, phòng truyền thống… mở rộng quy mô của Trường tiểu học Phú Lợi lên 40 phòng học và có đầy đủ các phòng chức năng, hỗ trợ học tập.

Trụ sở Cục thống kê Bình Dương cũ mặt tiền đường Đoàn Thị Liên ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cụ thể, công trình nhà làm việc, nhà khách, nhà trưng bày, nhà để xe của trụ sở Cục thống kê Bình Dương cũ sẽ được cải tạo, chuyển đổi công năng thành các phòng thuộc khối hỗ trợ học tập, khối phục vụ sinh hoạt, khối phụ trợ... đảm bảo phục vụ cho Trường tiểu học Phú Lợi đạt 40 lớp.

Trụ sở Cục thống kê Bình Dương cũ mặt tiền đường Lê Thị Trung ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Công trình nhà làm việc cấp III của trụ sở cũ có tổng diện tích sàn 907,5 m2 sẽ được cải tạo lại thành phòng họp, thư viện (bao gồm khu vực phòng đọc học sinh, phòng đọc giáo viên, kho sách)… Sân trống phía trước sẽ được làm khu vực đậu xe đưa đón học sinh, đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, Văn phòng UBND TP.HCM cũng ban hành thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo nghe báo cáo về tiến độ đầu tư, xây dựng trường lớp. Đáng chú ý, 2 trụ sở tại phường Thới An và phường Tân Phú được yêu cầu chuyển đổi sang mục đích giáo dục.

Cụ thể, 2 khu đất tại địa chỉ 70A Thoại Ngọc Hầu (phường Tân Phú) và cơ sở nhà, đất số 1 Lê Thị Riêng (phường Thới An), UBND TP.HCM giao Sở Tài chính sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ pháp lý, khẩn trương tham mưu phương án điều chuyển để triển khai dự án trường học trong thời gian sớm nhất.

Đây vốn là một phần trụ sở của UBND quận Tân Phú và UBND quận 12 cũ. Sau khi bỏ cấp huyện, 2 khu đất này chuyển về cho UBND phường Tân Phú và UBND phường Thới An quản lý.