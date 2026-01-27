Vụ sườn heo kém chất lượng vào bếp ăn trường học ở TP.HCM: Phụ huynh yêu cầu làm rõ

Ngày 27.1, UBND phường Bến Cát (thuộc tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) đã có báo cáo về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú tại Trường tiểu học L.T.V.

Trước đó, trên 40 phụ huynh học sinh (chủ yếu ở khối lớp 1) đã đến Trường tiểu học L.T.V, yêu cầu nhà trường làm rõ việc nhà cung cấp suất ăn đưa sườn heo đông lạnh kém chất lượng vào bếp ăn tập thể của học sinh.

Phụ huynh tham gia cuộc họp với Ban giám hiệu Trường tiểu học L.T.V về vụ việc nói trên ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại cuộc họp tối 26.1, lãnh đạo Trường tiểu học L.T.V cho biết, để tổ chức ăn trưa cho học sinh bán trú, nhà trường đã ký hợp đồng với Công ty P.H nấu ăn tại bếp của nhà trường với giá 37.000 đồng/suất (bao gồm cả bữa ăn xế).

Bên ngoài phòng họp cũng có nhiều phụ huynh theo dõi diễn biến cuộc họp ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Trong hợp đồng với nhà cung cấp suất ăn có nội dung yêu cầu thực phẩm đầu vào phải tươi, mới, không phải là hàng đông lạnh. Khi phát hiện sườn heo đông lạnh, chúng tôi đã yêu cầu đổi thịt mới để đảm bảo chất lượng bữa ăn của học sinh", lãnh đạo Trường tiểu học L.T.V nói.

Về phía nhà cung cấp suất ăn, đại diện Công ty P.H đã xin lỗi các phụ huynh học sinh và cho biết 90 kg sườn heo đông lạnh đã được đưa đi tiêu hủy (có giấy xác nhận của cơ quan chức năng).

Một phụ huynh nêu ý kiến tại cuộc họp ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh tiếp tục phản ứng gay gắt ngay tại cuộc họp tối 26.1, yêu cầu nhà trường phải chấm dứt hợp đồng với nhà cung cấp suất ăn, đồng thời truy trách nhiệm của nhà cung cấp về việc việc đưa thực phẩm kém chất lượng vào bếp ăn.

"Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng phải làm rõ và xử lý hành vi đưa thực phẩm kém chất lượng vào bếp ăn của học sinh, đồng thời chấm dứt hợp đồng, thay thế bằng nhà cung cấp suất ăn mới" - một phụ huynh bức xúc.

Theo dự kiến, trong ngày 27.1, Trường tiểu học L.T.V tiếp tục tổ chức cuộc họp có mặt của các cơ quan chức năng phường Bến Cát để làm rõ những yêu cầu của phụ huynh học sinh.

Phụ huynh livestream tại cuộc họp ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tăng cường giám sát an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú

Liên quan đến vụ việc ở Trường tiểu học L.T.V, UBND phường Bến Cát cũng đã có văn bản báo cáo, chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc và các trường tiểu học trên địa bàn trường tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú, tiếp tục duy trì sự tham gia giám sát thường xuyên của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

UBND phường Bến Cát yêu cầu rà soát hợp đồng cung ứng thực phẩm, chấm dứt hợp đồng đối với đơn vị cung cấp không đảm bảo yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định. Chuẩn hóa quy trình công khai thông tin về bếp ăn bán trú, đảm bảo phụ huynh được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 15.1, Tổ kiểm tra giám sát thực phẩm đầu vào của Trường tiểu học L.T.V phát hiện khoảng 90 kg sườn heo đông lạnh có biểu hiện ngả màu vàng được mang vào bếp ăn của trường. Sau khi phát hiện, Trường tiểu học L.T.V đã yêu cầu nhà cung cấp suất ăn thực hiện đúng hợp đồng là cung cấp thực phẩm tươi, nóng, và tiêu hủy số sườn heo không đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không chấp nhận đã đến trường gây sức ép, yêu cầu chấm dứt hợp đồng và thay thế nhà cung cấp suất ăn, đồng thời truy trách nhiệm của nhà cung cấp.



