Thời sự

TP.HCM: Phường nói gì về vụ sườn heo kém chất lượng giao cho bếp ăn học sinh?

Đỗ Trường
Đỗ Trường
26/01/2026 12:28 GMT+7

Tổ tự quản bếp ăn tập thể Trường tiểu học L.T.V (phường Bến Cát, TP.HCM) phát hiện gần 90 kg thịt sườn heo đông lạnh nghi ngờ thực phẩm kém chất lượng đã trả lại nhà cung cấp và yêu cầu đổi thịt mới để nấu ăn cho học sinh.

Ngày 26.1, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát (TP.HCM) khẳng định số thịt sườn heo (khoảng 90 kg) kém chất lượng giao cho bếp ăn Trường tiểu học L.T.V được tổ tự quản kiểm soát thực phẩm đầu vào (gồm hiệu phó, giáo viên và đại diện phụ huynh) của trường chủ động kiểm tra, giám sát phát hiện và đã không nhận số thịt này.

Phường Bến Cát lên tiếng về sườn heo kém chất lượng giao cho bếp ăn học sinh - Ảnh 1.

Số thực phẩm kém chất lượng được phát hiện khi nhà cung cấp giao cho Trường tiểu học L.T.V

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

"Khi thấy số thực phẩm là thịt sườn heo đông lạnh, tổ tự quản đã từ chối nhận vì không đúng như trong hợp đồng cung cấp thực phẩm là thịt heo tươi (nóng) nên đã từ chối nhận và yêu cầu nhà cung cấp thực hiện đúng hợp đồng", bà Thảo nói.

Cũng theo bà Thảo, việc phát hiện thực phẩm nghi kém chất lượng giao cho bếp ăn tập thể Trường tiểu học L.V.T là một việc tích cực của tổ tự quản đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

Phường Bến Cát lên tiếng về sườn heo kém chất lượng giao cho bếp ăn học sinh - Ảnh 2.

Tổ tự quản bếp ăn Trường tiểu học L.T.V kiểm tra 90 kg thịt sườn heo cung cấp cho bếp ăn và đã trả lại

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, khi tổ tự quản của Trường tiểu học L.T.V phát hiện 90 kg thịt sườn heo đông lạnh đã xuất hiện nhiều nội dung đăng trên mạng xã hội cho rằng số thịt heo đông lạnh đã đổi màu vàng, màu xanh và chuẩn bị nấu ăn cho học sinh khiến nhiều phụ huynh hoang mang.

Bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát, cho biết trong ngày hôm nay (26.1), phường sẽ có báo cáo cụ thể để gửi cho Sở GD-ĐT TP.HCM và thông báo cho phụ huynh được biết.

Sau vụ việc sườn heo kém chất lượng giao cho bếp ăn học sinh, bà Trần Thị Thảo cũng cho biết nhà trường đã cảnh báo nhà cung cấp thực phẩm cho trường, nếu tiếp tục vi phạm sẽ chấm dứt hợp đồng, thậm chí chuyển cơ quan chức năng xử lý đối với nhà cung cấp.

thực phẩm Bếp ăn tập thể phụ huynh Trường tiểu học học sinh Giám sát sườn heo kém chất lượng
