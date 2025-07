Lãnh đạo Hà Nội đề nghị người dân tẩy chay thực phẩm bẩn

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 25 HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, ngày 9.7, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà đã làm rõ nhiều nội dung cử tri và đại biểu quan tâm liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại hội trường ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo bà Hà, Hà Nội hiện có khoảng 80.000 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 3 ngành: y tế, NN-MT và công thương.

Để tăng cường giám sát, từ năm 2023 đến nay, thành phố đã thành lập gần 1.000 đoàn thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cấp. Tổng số tiền xử phạt các vi phạm an toàn thực phẩm từ năm 2023 đến nay là hơn 52 tỉ đồng, riêng 5 tháng đầu năm 2025 là khoảng 10 tỉ đồng. Đặc biệt, các cơ quan tố tụng đã khởi tố 11 vụ án với 21 bị can liên quan đến vi phạm an toàn thực phẩm.

Bà Hà khẳng định, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đã có sự chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, từ phóng sự phát tại phiên chất vấn cũng như ý kiến đại biểu HĐND TP.Hà Nội nêu, bà Hà cho biết thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất mô hình và công tác quản lý sao cho đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Cạnh đó, thành phố cũng sẽ tiếp tục phân cấp rõ ràng trong công tác quản lý an toàn thực phẩm theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa tuyên truyền, truyền thông về an toàn thực phẩm. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, phối hợp liên ngành kiên quyết xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm…

Thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giám sát an toàn thực phẩm, như xây dựng bản đồ thực phẩm sạch, chỉ dẫn thông minh các cơ sở uy tín để người dân lựa chọn; cảnh báo những địa chỉ chưa đạt chuẩn.

Về lâu dài, bà Hà cho biết, Hà Nội sẽ kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm nhằm phù hợp với thực tiễn quản lý hiện nay.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội đề nghị nhân dân thủ đô nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng; không kinh doanh, sản xuất các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.

"Mỗi người dân hãy là người tiêu dùng thông thái, lựa chọn những thực phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ. Kiên quyết tẩy chay những thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng", bà Hà bày tỏ.