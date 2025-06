Nghiêm trị hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn

Như Thanh Niên thông tin, Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Yên kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thủy sản do bà N.T.X làm chủ, đang thu mua tôm hùm trên địa bàn TX.Sông Cầu. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện bà X. đang dùng bơm tiêm để đưa tạp chất là thạch rau câu vào 45 kg tôm hùm đã chết, tổng giá trị lô hàng ước tính khoảng 22 triệu đồng.

Tôm hùm chết được bơm tạp chất tại cơ sở của bà N.T.X ẢNH: QLTT PHÚ YÊN CUNG CẤP

Khi làm việc với đoàn kiểm tra, bà X. thừa nhận toàn bộ 45 kg tôm hùm này là tôm chết trước khi đưa về cơ sở, để bơm thêm tạp chất tăng trọng lượng, giữ cho tôm tươi trước khi bán ra thị trường nhằm đánh lừa người mua.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên, hành vi bơm tạp chất vào tôm hùm nói riêng và thủy sản nói chung không chỉ là thủ đoạn gian lận thương mại, đánh lừa người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Cũng tại Phú Yên, hôm 9.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Hòa Hiệp (53 tuổi, ở TT.Phú Thứ, H.Tây Hòa, Phú Yên - chủ một doanh nghiệp chế biến cà phê) để điều tra về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" trong vụ sản xuất 21 tấn cà phê giả. Theo điều tra, từ tháng 12.2024, do giá nguyên liệu cà phê tăng cao, bà Hiệp đã thay đổi công thức sản xuất, giảm hàm lượng caffeine trong sản phẩm cà phê bột nhãn hiệu Dạ Thảo nhằm tăng lợi nhuận. Hành vi này được xác định là sản xuất hàng giả về chất lượng thực phẩm.

Coi thường sức khỏe cộng đồng

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên phẫn nộ, cho rằng đây không chỉ là hành vi gian lận thông thường, mà còn là sự coi thường trắng trợn sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng.

"Người dân đang bị đe dọa nghiêm trọng về sức khỏe bởi vô vàn thực phẩm bẩn, từ cà phê giả, giá đỗ tẩm hóa chất cho đến trái cây ngậm thuốc... Lợi nhuận đã biến những kẻ gian thương thành tội phạm, coi rẻ sức khỏe cộng đồng", BĐ Đức Hòa lên án.

Tương tự, BĐ Thùy Duyên ý kiến: "Vì lợi nhuận, nhiều người nhẫn tâm bất chấp sức khỏe và tính mạng của người khác để trục lợi. Theo tôi mức phạt hiện hành quá nhẹ, chẳng thấm vào đâu so với tội ác mà những kẻ vô nhân tính này gây ra. Đã đến lúc, pháp luật phải trừng trị thật nặng những cá nhân xấu xa này".

Còn BĐ Bảo Trân viết: "Những kẻ táng tận lương tâm gây hại cho cộng đồng phải bị trừng trị đích đáng: không chỉ với án tù nghiêm khắc mà còn phải tịch thu toàn bộ tài sản phi pháp mà chúng tích lũy từ hoạt động buôn bán, sản xuất hàng giả, thực phẩm bẩn. Đây là cái giá phải trả cho tội ác của chúng".

"Lòng tham đã biến không ít người thành kẻ vô nhân tính, coi rẻ sức khỏe và sự sống của cộng đồng. Thực phẩm bẩn thực chất là một dạng đầu độc từ từ, với mức độ nguy hiểm cực lớn. Do đó, hành vi này không thể chỉ dừng lại ở việc xử phạt bằng tiền hay các hình thức hành chính đơn thuần", BĐ Do Tam thẳng thắn.

Cần xử nghiêm

Theo BĐ Long Việt, những vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng cần được xử lý bằng hình sự một cách thích đáng. "Vì đây không chỉ là gian lận kinh tế mà còn là hành vi hủy hoại sức khỏe cộng đồng", BĐ này khẳng định.

Cùng quan điểm, BĐ Hương Mai ý kiến: "Những kẻ bất lương thường chỉ chăm chăm vào lợi nhuận mà không màng đến hậu quả nghiêm trọng, nhất là những ảnh hưởng sâu rộng tới sức khỏe cộng đồng. Do đó, để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ người dân, việc khởi tố hình sự là điều bắt buộc đối với các hành vi này".

"Việc chỉ phạt tiền những hành vi trục lợi gây hại sức khỏe cộng đồng chẳng khác nào "gãi ngứa", khiến kẻ vi phạm chẳng chút e dè. Dù việc xác định mức độ để kết tội hình sự đôi khi còn khó khăn, nhưng rõ ràng chúng ta cần một hệ thống pháp luật quyết liệt và đổi mới để giải quyết dứt điểm vấn nạn này. Bởi lẽ, người dân đang phải đối mặt với muôn vàn mối đe dọa từ thực phẩm bẩn", BĐ Hải Anh ý kiến.