Bất an với hàng nhái, hàng giả

Hôm qua, Công an TP.HCM đã tìm ra đối tượng đổ hàng ngàn hộp thực phẩm chức năng ở khu đất hoang H.Bình Chánh. Thế nhưng sự việc này thực tế đã khiến nhiều người sốc nặng suốt cả tuần nay. Bởi mỗi chúng ta ai cũng có thể đã là nạn nhân, cũng có thể đã từng sử dụng những sản phẩm này. Không chỉ sốc vì bỏ tiền mua hàng thật nhận hàng dỏm, người tiêu dùng (NTD) còn bất an vì không biết đã đưa vào cơ thể những gì. Tác hại của những chất đó thế nào mà người ta phải vội vàng đổ đống phi tang ngoài ruộng? Và càng bất an hơn nữa khi nghĩ tới cảnh, nếu không có đợt truy quét thì đống hàng bị mang đi đổ bỏ kia sẽ tiếp tục được bày bán trên thị trường, tiếp tục được nhiều người sử dụng với niềm tin nó đang hỗ trợ, bổ sung cho sức khỏe của họ.

Mà nào chỉ riêng thực phẩm chức năng, thị trường còn tràn lan thuốc giả, thực phẩm mất vệ sinh, vật liệu xây dựng nhái chính hãng, hàng dỏm đội lốt hàng hiệu xách tay, quần áo, giày dép không nguồn gốc, nhãn mác... Có thể nói, ở đâu cũng thấy, số lượng có khi tính bằng tấn hàng, bằng ngàn triệu hộp. Càng truy quét, càng phát hiện thì càng hoang mang vì cuộc sống của người dân đang rơi vào cảnh bị hàng nhái, giả bủa vây.

Câu hỏi đặt ra là vì sao tình trạng hàng nhái, giả, kém chất lượng; hàng lậu, gian lận thương mại, thực phẩm mất an toàn lại có thể "sống" ngang nhiên với số lượng lớn đến thế? Hàng ngàn hộp thực phẩm chức năng đổ đống ngoài khu đất hoang kia không phải là cái kim, có thể nhét trong bọc, cất trong tủ không ai biết. Vậy nó được sản xuất ở đâu, cất giữ chỗ nào? Tại sao chính quyền địa phương không biết? Hàng nhái, xâm phạm sở hữu trí tuệ bày bán công khai trong các khu chợ ngay trung tâm thành phố bao năm qua, vậy lực lượng chức năng ở đâu? Sữa kém chất lượng, quảng cáo lố nhan nhản trên mạng ngày này qua tháng khác, trách nhiệm thuộc về ai khi NTD bị móc túi mỗi ngày? Thuốc giảm cân, hỗ trợ đề kháng bán như rau trên khắp các nền tảng mạng xã hội, làm giàu cho bao người thì ai cấp phép..., chẳng lẽ các cơ quan quản lý có thẩm quyền không hề hay biết?

Đó là những câu hỏi cần được làm rõ để tiêu diệt tận gốc vấn nạn hàng nhái, giả, gian lận thương mại. Bởi hệ lụy của vấn nạn này không chỉ là thiệt hại về tiền bạc và sức khỏe của NTD mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều doanh nghiệp (DN) làm ăn chân chính, đến cả nền kinh tế và uy tín thương hiệu Việt. Chúng ta đang chứng kiến sự bất an tăng lên tỷ lệ thuận với tâm lý co lại của NTD. Mà khi người dân giảm mua sắm thì DN không tiêu thụ được hàng hóa, sản xuất đình đốn. Sức mua trên thị trường bị ảnh hưởng trầm trọng trong khi tiêu dùng là một trong "tam mã" của cỗ xe tăng trưởng. Còn DN làm ăn chân chính, đối tượng bị thiệt hại nặng nề cả về uy tín thương hiệu cũng như tài sản vật chất vì hàng nhái, giả giờ đây lại đối mặt với tồn kho, với ế ẩm, tổn hại không thể đo đếm hết.

Để xóa tan nỗi bất an đang lan rộng trên thị trường, thiết nghĩ chống hàng giả không nên chỉ là chiến dịch cao điểm mà phải là "cuộc kháng chiến trường kỳ". Công cuộc chống hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, hàng thiếu an toàn không chỉ là trách nhiệm của một vài cơ quan mà phải là sự đồng lòng, chung sức của tất cả mọi người, từ chính quyền, DN, người dân, mọi nơi, mọi lúc.

Chỉ như vậy mới đẩy lùi được hàng nhái, giả, trả lại sự công bằng cho DN, người dân và sự lành mạnh cho thị trường.