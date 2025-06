Cân bằng lợi ích trong tuyển sinh

Trước đó, Báo Thanh Niên thông tin ĐH Quốc gia Hà Nội công bố sẽ không dùng tổ hợp C00 (văn, sử, địa) để xét tuyển cho một loạt ngành vốn là lựa chọn truyền thống của thí sinh khối C. Sau khi thêm một loạt báo đưa tin, rồi thông tin lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, thậm chí nhiều nơi đẩy câu chuyện đi xa hơn bản gốc khi cho rằng nhiều trường đào tạo khối ngành KHXH-NV bỏ xét tuyển khối C. Kỳ thực khối C có nhiều tổ hợp và C00 chỉ là một trong số đó. Các môn khối C là sử và địa (năm nay có thêm môn giáo dục kinh tế và pháp luật) vẫn được thay nhau tạo thành tổ hợp môn.

Các trường liên quan đều có lời lý giải phù hợp cho việc một số (hoặc nhiều) ngành của mình năm nay không sử dụng tổ hợp C00, trong đó nhấn mạnh mục tiêu lựa chọn được những thí sinh phù hợp nhất. Hơn nữa các trường vẫn dùng khối C, chỉ là không có tổ hợp C00.

Nhiều cán bộ làm công tác tuyển sinh cho rằng việc năm nay nhiều trường không sử dụng tổ hợp C00 khi xét tuyển các ngành KHXH-NV cũng không tác động lớn tới quyền lợi của thí sinh. Với cấu trúc kỳ thi năm nay, số em cùng lựa chọn 2 môn sử, địa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT không nhiều như những năm trước.

Tuy nhiên, vấn đề cần bàn là tính thời điểm, đúng như lưu ý trong công văn do Bộ GD-ĐT gửi các trường vào hôm qua 6.6. Khi thí sinh đã hoàn thành đăng ký và chỉ còn hơn 20 ngày nữa là các em bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, các trường "đùng một cái" thông báo những thay đổi về tổ hợp môn thi thì đúng là làm khó nhau. Chưa kể, số thí sinh chọn tổ hợp C00 thông thường là ở vùng nông thôn, ít điều kiện tiếp cận thông tin.

Trong dư luận, có nhiều ý kiến cho rằng khi học sinh bước chân vào lớp 10 là đã phải chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh cuối lớp 12. Vì vậy, học sinh cần được biết về chính sách tuyển sinh ĐH của các trường từ thời điểm này. Nếu không, ít ra các em cũng cần được biết trước một năm, tức là từ đầu năm lớp 12.

Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng hoạt động dạy học cần độc lập với hoạt động thi và tuyển sinh. Nếu cho rằng chính sách tuyển sinh cần được thông báo sớm để học sinh chuẩn bị thì đó là một cách tạo điều kiện cho lối học ứng thí. Ngay trong quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ mà Bộ GD-ĐT ban hành cũng chỉ yêu cầu các trường phải công bố thông tin trước khi mở đăng ký dự tuyển của đợt tuyển sinh đầu tiên ít nhất 30 ngày. Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, từ ngày 10.7 thí sinh mới bắt đầu đăng ký xét tuyển. Vì vậy thời điểm này các trường mới công bố thông tin tuyển sinh, dẫu trong đó có những thay đổi so với những năm trước, cũng là đúng quy định.

Đành rằng chúng ta không ủng hộ lối học ứng thí. Đành rằng đến nay vẫn còn nhiều trường chưa công bố thông tin tuyển sinh, và theo quy chế họ vẫn chưa bị muộn. Tuy nhiên, các nhà giáo dục đều ủng hộ cách làm việc có kế hoạch, tránh "giật cục" và thí sinh có quyền biết trước thông tin về kỳ tuyển sinh để có sự chuẩn bị tốt nhất. Đặc biệt là trong bối cảnh kỳ tuyển sinh của các trường phần lớn phụ thuộc vào kỳ thi tốt nghiệp THPT (dựa vào kết quả thi để tuyển sinh). Như vậy, giải pháp hợp lý vẫn phải làm sao để cân bằng lợi ích của các bên, quyền lựa chọn được thí sinh phù hợp của các trường song hành với quyền lợi của thí sinh.