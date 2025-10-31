Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Đề xuất lấy trụ sở quận 12 rộng 3,2 ha làm trường học liên cấp

Sỹ Đông
Sỹ Đông
31/10/2025 12:09 GMT+7

Trụ sở Quận ủy - UBND quận 12 cũ rộng hơn 3,2 ha được Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM đề xuất sớm bàn giao để làm trường liên cấp cho phường Thới An.

Đề xuất lấy trụ sở quận 12 xây dựng trường học được ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM, nêu ra tại phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 10.2025 của UBND TP.HCM diễn ra sáng 31.10.

Sau khi sắp xếp lại chính quyền địa phương 2 cấp, ông Hiếu cho biết Sở Giáo dục - Đào tạo đã chủ động trao đổi với các phường, xã, đặc khu thì có 20 địa phương đề xuất một số khu vực, trụ sở công an, UBND, phòng giáo dục - đào tạo làm điểm trường, góp phần giảm áp lực trường lớp khi dân số gia tăng.

Vào ngày 30.6, UBND quận 12 (cũ) đã có văn bản gửi Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Tài chính đề nghị sử dụng trụ sở Quận ủy - UBND quận 12 (số 1 Lê Thị Riêng, phường Thới An) với diện tích hơn 3,2 ha làm trường học.

"Chỗ này vị trí rất đẹp, phường Thới An mới dân cư rất đông, có 4 trường trung học cơ sở mà chưa có trường trung học phổ thông nên áp lực rất lớn", ông Hiếu nói thêm.

TP.HCM: Đề xuất lấy trụ sở quận 12 rộng 3,2 ha làm trường học liên cấp- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM, đề xuất sớm bàn giao trụ sở quận 12 làm trường học liên cấp

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Hiện Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM đã gửi văn bản Sở Tài chính và UBND TP.HCM xin tiếp nhận trụ sở này để làm trường liên cấp. Ông Hiếu cho biết thêm, một số cử tri phản ánh trụ sở quận 12 xuống cấp rất nhanh vì không có người sử dụng. 

"Nếu không sử dụng thì sẽ xuống cấp và lãng phí", Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo nhìn nhận.

Trước đề xuất trên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp Sở Tài chính báo cáo danh sách cụ thể vào tuần sau để có phương án sắp xếp cho hoàn chỉnh.

Cũng tại phiên họp, bà Ngô Thị Hiền, Chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc, nêu thực tế dự án trường mầm non 10 trên địa bàn phường đã phê duyệt hơn 10 năm nhưng chưa thể khởi công, đồng thời đề nghị các sở ngành hỗ trợ, hướng dẫn để đẩy nhanh tiến độ.

