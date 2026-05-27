Quốc lộ 13 lại trễ hẹn mở rộng, TP.HCM 'chốt' hạn giải tỏa hơn 1.000 hộ dân

Theo UBND phường Hiệp Bình, dự án nâng cấp, mở rộng hơn 6,3 km đường quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình, phường Hiệp Bình) cần thu hồi đất của 1.041 hộ dân và tổ chức với tổng diện tích khoảng 39,54 ha; trong đó diện tích thu hồi để thực hiện dự án là 17,53 ha.

Tính đến 6.5, cơ quan chức năng đã chi trả bồi thường cho 1.023 trường hợp với tổng số tiền hơn 6.193 tỉ đồng. Tuy nhiên, mới có 50 trường hợp bàn giao mặt bằng, 165 trường hợp khác đã đồng ý bàn giao mặt bằng và dự kiến hoàn tất trong tháng này.

Một trong những khó khăn lớn hiện nay là quỹ nhà, đất tái định cư chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Ban đầu, UBND TP.HCM phân bổ 174 nền đất và căn hộ để bố trí tái định cư, gồm 143 nền đất và 31 căn hộ. Nhưng khi triển khai thực tế, UBND phường Hiệp Bình xác định khoảng 250 trường hợp cần tái định cư bằng nền đất và 92 căn hộ. So với nhu cầu, dự án bồi thường còn thiếu 107 nền đất và 61 căn hộ.

Ngoài ra, nhiều hộ dân chưa đồng thuận khi cho rằng giá bồi thường đất nông nghiệp còn thấp so với giá thị trường và có chênh lệch với khu vực Bình Dương trước đây. Một số trường hợp sử dụng đất nông nghiệp lâu năm để ở và kinh doanh kiến nghị được hỗ trợ theo mức bằng 50% giá đất ở hoặc tương đương giá đất thương mại, dịch vụ.

UBND phường Hiệp Bình cho biết đã thành lập 10 tổ vận động, đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Đối với các trường hợp chưa thống nhất với phương án bồi thường, đặc biệt liên quan đến việc phân loại đất, địa phương đã báo cáo với đoàn công tác của TP.HCM và sẽ tiếp tục giải thích, vận động để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Trong kế hoạch vừa ban hành, UBND TP.HCM nêu cụ thể 20 bước, yêu cầu hoàn tất toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31.7, làm điều kiện khởi công dự án vào đầu năm 2027.

Toàn dự án bố trí 10 nút giao. Trong đó, tại khu vực cầu cạn Bình Lợi và Bình Phước sẽ xây dựng hầm chui hai chiều nhằm giảm ùn tắc giao thông ẢNH: SXD

Trước đó, báo cáo của Sở GTVT TP.HCM cũng nêu bên cạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chậm, dự án thành phần 2 thực hiện theo hợp đồng BOT cũng chậm so với yêu cầu. Dự án hiện vẫn trong giai đoạn nghiên cứu khả thi, chưa hoàn tất các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư. Việc triển khai gặp khó khăn do liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch, trong đó có tuyến metro số 3, dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế và phối hợp nhiều đơn vị.

Với tình hình triển khai thực tế, Sở Xây dựng đề xuất điều chỉnh tiến độ dự án mở rộng quốc lộ 13, khởi công đầu năm 2027 và hoàn thành cuối năm 2028.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 có chiều dài hơn 6,3 km (từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình), tổng mức đầu tư gần 21.000 tỉ đồng, triển khai theo hình thức BOT.

Theo quy hoạch, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 60 m, giữa tuyến sẽ xây dựng đường trên cao dài khoảng 3,55 km với 4 làn xe, cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/giờ. Bên dưới là hệ thống đường song hành rộng 8 - 10 làn xe, tốc độ tối đa 60 km/giờ, nâng tổng quy mô toàn tuyến lên khoảng 12 - 14 làn xe.







